Кому воевать молодым

Итальянский фотограф Томмазо Рада (Tommaso Rada) снимал ветеранов тринадцатилетней колониальной войны Португалии, главного для страны конфликта XX века.



В начале 1960-х Португалия, которой с 1932 года управлял диктатор Антониу ди Салазар, ввела войска в свои африканские колонии — Анголу, Гвинею-Бисау и Мозамбик. За 13 лет в Африку было отправлено 149 тысяч призывников: под мобилизацию попадали все мужчины в возрасте от 18 до 30 лет. В 1974 году, через четыре года после смерти Салазара, в результате «революции гвоздик» авторитарный режим «Нового государства» пал, а военные действия в колониях прекратились. Тринадцатилетний конфликт стал самым масштабным и трагическим в XX веке для Португалии, которая сохранила нейтралитет во Второй мировой войне. Сейчас в пиренейском государстве доживают свой век тысячи ветеранов, страдающих от старых ранений и посттравматического расстройства.















Ветеран колониальной войны и его внук на собрании Ассоциации инвалидов вооруженных сил.







Потерявший обе ноги в Анголе сеньор Абилиу переодевается без помощи жены, настаивая на своей независимости.



















Ветеран перед своим портретом, снятым во время войны.







Ослепший в результате взрыва в Анголе сеньор Аделиу сидит под фотографией своих сыновей.

Ветеран ищет имена друзей на мемориальной стене в Музее колониальной войны.Протезы сеньора Фортуны, потерявшего обе руки в Гвинее-Бисау.Сильверио Жорже Родригеш бреется. Когда он служил в Гвинее-Бисау, в его руках разорвалась бомба.Письма участников колониальной войны.Сеньор Арлинду, участник войны в Анголе, страдает от посттравматического расстройства, которое было признано болезнью в Португалии лишь в 1999 году. Арлинду разведен, его дети избегают общения с ним последние 15 лет.10 июня, когда отмечается День Португалии, ветераны колониальной войны не надевают свои протезы, чтобы напомнить правительству о своих проблемах.Надгробие португальского солдата в Мозамбике.Португальские ветераны на кладбище в Пембе, Мозамбик.Ветераны перед списком павших солдат в Музее колониальной войны . Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)