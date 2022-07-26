Чернобыль: техногенная катастрофа на картинах художников

Чернобыль… Уже более 30-ти лет прошло с тех пор как это слово ворвалось величайшей трагедией в нашу жизнь, оно возвестило миру о самой масштабной техногенной катастрофе двадцатого столетия. До ужаса перепуганные «мирным атомом» обыватели готовы были поверить в самую невероятно фантастическую версию случившегося: землетрясение, инопланетяне, испытание нового оружия. А официальное руководство огласить результат расследования не торопилось.











«Встретились два горя». Художник: Сергей Давидович.



Смертельная радиация, мутанты, рак и всякое такое – это первое, что приходит на ум при слове Чернобыль. Это место вызывает панический страх у миллиона людей по всему миру. В истории человечества еще ни разу не было такой ужасной трагедии, виновником которой стала беспечность людей. Мир до сих пор живет в плену растиражированных штампов, глубоко укоренившихся в подсознании. Все в полной мере осознали, что атом может служить не только мирным целям.







«На пересечении судьбы». Художник: Сергей Давидович.



Прошло уже более 30 лет, а многим ученым, которые пытались разгадать загадку того трагического апрельского дня 1986 года, до сих пор не дает покоя основная причина, повлекшая за собой разрушение 4-го реактора.

Очевидцы ликвидаторы, оставшиеся в живых, говорили: «Вы не можете даже пытаться рассуждать о том, что было в Чернобыле, если не видели разрушенный реактор своими глазами».Одно известно точно, что эксперимент, проводившийся той ночью на четвертом реакторе, вышел из-под контроля работников станции.«Чернобыльские призраки». Художник: Сергей Давидович.Очевидец первых минут техногенной катастрофы – начальник смены станции Б. Рогожкин описывал это так: «Ночью 26 апреля 1986 года я наблюдал светящийся столб из шахты реактора, правильной цилиндрической формы, высотой и диаметром с трубу второй очереди (диаметр трубы — 20 метров, а ее высота — 100 метров). Внутри этого светящегося столба плавно поднимались и опускались фигуры различной формы (подобно тому, как это происходит в китайском фонарике), при этом цвета были такими, каких я в жизни не видел».«Чернобыльская Богоматерь». Художник: Юрий Никитин.Результат взрыва расценивался как глобальная техногенная катастрофа планетарного масштаба: 190 тонн выброшенных в атмосферу радиоактивных веществ и восемь тонн радиоактивного топлива, что было равнозначным взрыву пятисот атомных бомб, сброшенных на Хиросиму в 1945 году. Радиацией было заражено более 145 тысяч квадратный километров территории Украины, Беларуси и России . «Живи, Беларусь! Художник: Сергей Давидович.»Но самое страшное в этой истории то, что население было предупреждено об опасности лишь спустя два дня. Как всегда государственные деятели ставили на карту сначала свою репутацию потом лишь жизни тысяч людей. Сто пятнадцать тысяч человек начали эвакуировать из зоны отчуждения с большим опозданием.«Современная помпея». Художник : Сергей Давидович.Чернобыльская зона отчуждения самая большая территория в Европе с закрытым доступом она по размерам сопоставима с некоторыми странами. А в центре этой зоны Чернобыльская атомная станция – памятник самой большой техногенной катастрофы в мире.«В Чернобыльской зоне». Художник: Виктор Шматов.Художники, как люди творческие, никогда не оставались в стороне от всех злободневных проблем, происходящих на земном шаре. И тема Чернобыля не обошла их стороной.Многие художники Беларуси, Украины, России – одни из тех, кто сам родом из районов, пострадавших от радиации, кто воочию видел тот ужас, в который повергла катастрофа благодатный край, находящийся в самом центре Европы. Их работы пропитаны трагизмом и болью, заставляют задуматься о главном – о цене человеческой беспечности, и о бесценной жизни самого человека.«В окрестностях Чернобыля». Художник: Виктор Шматов.А некоторые творцы спустя годы едут в те места, что бы проникнуться той атмосферой и выплеснуть свои впечатления и щемящие чувства тоски, страха, боли от увиденного – на холст, в каменную скульптуру, стихи. А некоторые оставляют на стенах разрушающегося города рисунки графитти, которые «звучат» как мольба о помощи .«Похороны деревни». Художник: Виктор Шматов.И вот район Чернобыльской АЭС,Посёлок Припять – маленькое чудо.Здесь крышами касается небесДомов многоэтажных амплитуда.Посёлок химиков, монтажников, врачей,И энергетиков, чей труд особо знатен,Кто трудовою доблестью своейСтране приносит пользу в киловатте.Сейчас вдруг опустел и вымер он,Здесь людям оставаться нет резона,Ведь этот прежде обжитой районТеперь объявлен заражённой зоной.Автор: Игорь Алексеев. 1986 год.«Похороны в Чернобыльской зоне». Художник: Виктор Шматов.Двадцать три года спустя – Чернобыльская станция прекратила генерацию электроэнергии. «В настоящее время ведутся работы по выводу из эксплуатации Чернобыльской АЭС и преобразованию разрушенного в результате аварии четвёртого энергоблока в экологически безопасную систему». На атомной трудится коллектив в семьсот человек, который своим трудом в нечеловеческих условиях совершает подвиг во имя всего живого. Атомный монстр должен быть полностью ликвидирован к 2065 году. А истинные причины взрыва до сих пор остались неизвестны, и очередной апокалипсис может повториться в любой момент…«Прощание». Художник: Виктор Шматов.«Запретная зона». Художник: Михаил Савицкий«Чернобыльская мадонна». Художник: Михаил Савицкий.«Зрячий». Художник: Михаил Савицкий.«Ностальгия» . Художник: Михаил Савицкий.«Плач о земле». Художник: Михаил Савицкий.«Покинутые».Художник: Михаил Савицкий.«Реквием». Художник: Михаил Савицкий.«Чернобыльская мадонна». Художник: Виктор Барабанцев.«Очищение». Художник: Владимир Кожух.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)