11 примеров необычной техники, которую можно найти в глубинах вод

Чего только не скрыто на дне морском: от малоизученной флоры и фауны до ушедших под воду городов. Однако больше всего из остатков цивилизации в океанских глубинах спрятано техники. И речь идет не только о кораблях: субмарины, самолеты и даже танки порой оказывались на дне. Чаще всего это относится к военной технике, однако это вовсе не значит, что на глубину не могут уйти даже…вагоны метро и школьные автобусы. Вашему вниманию 11 ярких примеров необычной техники, которую только можно найти в глубинах вод.
1. Грузовой корабль Ferndale и спасательный пароход Parat
Сразу два затопленных судна в одном месте. /Фото: hi-tech.mail.ru
Этот необычный эпизод случился на последнем этапе Второй мировой войны, в конце 1944 года. Тогда немецкий грузовой корабль «Ferndale» сел на мель недалеко от норвежского побережья. Тогда ему на помощь отправили спасательный пароход «Parat». Однако эвакуацию завершить не удалось: корабли были обнаружены авиацией союзников и были ими же атакованы. В результате оба судна с разницей в четыре часа оказались на дне на глубине около полусотни метров. Они и сегодня оба лежат там.
2. Подводная лодка
Неизвестная субмарина, оставшаяся на вечной стоянке на дне. /Фото: thesun.co.uk
Подводные лодки тонут значительно реже, чем те же корабли, однако и их порой постигает эта нелегкая судьба. Вот только далеко не всегда сохраняется информация об этих уникальных артефактах. Так, например, у северо-западного побережья Ирландии на дне уже много лет лежит корпус подводной лодки. Однако ни данных о том, чья эта субмарина, ни при каких обстоятельствах она затонула, найти так и не удалось.
3. Истребитель «Бофайтер»
Военный истребитель, неплохо сохранившийся до наших дней. /Фото: seal-superyachts.com
Еще один артефакт периода Второй мировой войны, который сокрыт в глубинах океана. Недалеко от мыса Куурупас на кикладском острове Наксос можно увидеть двухместный тяжелый истребитель «Бофайтер». Правда, для этого придется спуститься на глубину в 34 метра. Этот военный самолет является одним из нескольких затонувших в этом районе машин. Однако именно данный «Бофайтер», лежащий в горизонтальном положении, сохранился лучше остальных Некоторые исследователи выдвигают предположение, что на его борту все еще находится запас боеприпасов.
4. Танк короля Абдаллы
Танк, который стал частью подводного музея. /Фото: arabdivers.jo
А вот недалеко от берега Иордании на дне находится настоящая бронемашина. Речь идет о затопленном 15 лет назад танке короля Абдаллы. Его и еще почти два десятка различных образцов военной техники специально опустили на дно морское, устроив там уникальный музей под водой. Местные власти таким образом надеются снизить поток дайверов к естественным рифам, которые очень страдают от человеческих визитов.
Туристам такое решение пришлось по душе – прозрачная голубая вода и небольшая глубина, а также защищенное расположение позволяет танку и другой технике оставаться в отличном состоянии – кроме налепившихся на него морских обитателей, разумеется – и быть осмотренным со всех сторон любопытными гостями Иордании.
5. Танки «Ха-Го»
Японскую военную технику тоже не обошла судьба затонуть в океане. /Фото: fishki.net
И все-таки, боевые действия также нередко становились причиной затопления бронетехники. Именно так в акватории у Каролинских островов появились два легких танка типа «Ха-Го». Согласно сообщениям исследователей, они оказались под водой во время проведения операции «Хэйлстоун» в феврале 1944 года. Несмотря на то, что с тех пор прошло уже больше 75 лет, обе бронемашины довольно неплохо сохранились в морских пучинах.
6. B-17 Flying Fortress
Один из самых сохранившихся затонувших самолетов времен Второй мировой. /Фото: zik.ua
Еще один бомбардировщик времен Второй мировой войны, оказавшийся в глубинах вод, можно увидеть в 150 метрах от мыса Поливало в южной части побережья острова, на выходе из хорватской бухты Рукавац. Речь идет о первом экземпляре модели B-17 Flying Fortress, который затонул в ходе боевых действий в 1944 году. Самолет покоится на глубине 72 метра, и по сей день считается одним из наиболее ценных авиа-обломков на планете. Кроме того, поражает его сохранность: машина упала в воду, не имея при этом масштабных разрушений на себе, поэтому даже сегодня на глубине ее можно разглядеть во всех деталях, вплоть до кабины пилота.
7. Истребитель Grumman F4F Wildcat
Еще один затопленный во время Второй мировой истребитель. /Фото: fotorelax.ru
Весьма масштабными были сражения на воде или в воздухе над ней между непримиримыми врагами Второй мировой войны: США и Японией. Поэтому нет ничего удивительного в том, что и их военная техника расположена сегодня на океанском дне. Так, один из американских истребителей Grumman F4F Wildcat был сбит японской авиацией в битве у Соломоновых островов, и с тех пор лежит там, став не только домом морским обитателям, но и отличным объектом для изучения дайверов.
8. Истребитель «Mirage 2000»
Самолет как будто сам приземлился под воду. /Фото: blogspot.com
В отличие от вышеупомянутых образцов военной техники, эта машина оказалась под водой не в результате боевых действий, да и к тому же совсем недавно. В 2011 году два греческих летчика взяли истребитель «Mirage 2000» для проведения учебных полетов, однако тот оказался неисправен, в результате чего оказался затоплен рядом с островом Самос. Пилоты успели катапультироваться. Доставать истребитель никто не стал, и с тех пор он так и лежит в глубинах вод. Причем он стоит очень аккуратно и совсем не имеет повреждений – такое впечатление, будто его туда специально «посадили».
9. Вагоны метро Redbird
Оказывается, на дне даже метро найти можно. /Фото: hotcars.com
Американское метро модернизируют и меняют регулярно. Вот только с отжившей своё техникой иногда поступают нетривиально. Именно так случилось с несколькими вагонами метро Redbird, которые власти не стали уничтожать, а решили их приспособить к выращиванию искусственных рифов в восточной части побережья. Технику затопили в районе между Нью-Йорком и Каролиной. Сегодня вагоны метрополитена пользуются огромной популярностью у дайверов, ведь это не просто оригинальный объект для изучения – он еще и в отличном состоянии.
10. Самолет Пабло Эскобара
Пожалуй, самое безобидное наследие знаменитого преступника. /Фото: globesailor.ru
Знаменитый колумбийский наркобарон и мафиози оставил после себя не только дурную славу и криминальный шлейф за своей личностью, но и один запоминающийся экспонат. Речь идет о его самолете Curtiss C-46 Commando, который сейчас является популярным местом для дайверов и просто туристов. А все потому, что он разбился на территории Багамских островов, когда следовал во Флориду. Самолет, хоть и серьезно пострадал во время крушения и находится в весьма удручающем состоянии, оказался на малой глубине и находится почти у поверхности прозрачной воды, а значит, отлично просматривается.
11. Школьный автобус
Один из самых оригинальных подводных экспонатов. /Фото: sportdiver.com
Вот чего точно невозможно представить в глубинах вод, так это школьный автобус. Однако в штате Пенсильвания нашелся один такой. Он находится в месте под названием Датч-Спрингс, а вот дайверы его называют своим собственным Диснейлендом. А все потому, что на территории затопленного около десяти лет назад известнякового карьера находится целый ряд необычных объектов, которые можно рассмотреть на его дне: кроме того самого школьного автобуса, там еще найдется пожарная машина, бензовоз, парочка самолетов и даже насосная станция. Известняки в бывшем карьере работают как фильтры, поэтому вода в Датч-Спрингс всегда прозрачная, что дает отличную видимость.
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