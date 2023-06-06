Инфракрасная Франция

Картины, полученные с помощью инфракрасной фотографии очень сюрреалистичны: жаркое лето на них превращается в холодную зиму, небо и вода становятся практически черными.
Сегодня в объективе параллельный мир Парижа и Франции.
1. Кустарники, трава, деревья — всё выглядит по-другому. (Фото Pierre-Louis Ferrer):
2. Иногда листва приобретает привлекательный канареечно-желтый цвет. (Фото Pierre-Louis Ferrer):
3. А как вам красные леса? (Фото Pierre-Louis Ferrer):
4. Инфракрасный Париж и Эйфелева башня. (Фото Pierre-Louis Ferrer):
5. Кораблики в Париже в инфракрасном свете. (Фото Pierre-Louis Ferrer):
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«Мне очень нравится, что я могу раскрыть параллельный мир, который физически реален, но мы не можем увидеть его своими глазами».
(Фото Pierre-Louis Ferrer):
7. Человеческий глаз способен воспринимать лучи в диапазоне длин волн от 380 нм до 760 нм (от фиолетового до красного). Все, что выходит за эти рамки, без специального оборудования увидеть невозможно. (Фото Pierre-Louis Ferrer):
8. Видимый свет — это лишь малая часть широкого спектра волн. Соседние области спектра — ультрафиолетовые и инфракрасные лучи. Они могут быть запечатлены на фотографии, т.к. преломляются линзами объектива,и изображение может быть сфокусировано на матрицу фотоаппарата. (Фото Pierre-Louis Ferrer):
9. В общем, инфракрасная фотография позволяет запечатлеть длины волн в недостижимом для нашего глаза диапазоне — от 700 до 1100 нм.(Фото Pierre-Louis Ferrer):
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10. Впервые инфракрасное излучение, находящееся за пределами видимого диапазона, обнаружил англичанин Вильям Гершель еще в 1800-м году. Сначала инфракрасная фотография применялась астрономами, использовалась при аэрофотосъемке, а также военными и реставраторами при работе с полотнами великих живописцев. (Фото Pierre-Louis Ferrer):
11. В конце концов она стала использоваться и простыми фотографами. (Фото Pierre-Louis Ferrer):
12. Снять инфракрасную фотографию невозможно без специализированных фильтров, которые блокируют видимую часть спектра. Для инфракрасной фотографии обязательно нужен штатив, так как выдержка будет достаточно длинной.
А мы смотрели на инфракрасную Францию и Париж. (Фото Pierre-Louis Ferrer):
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