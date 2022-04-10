Как лечили зубы в прошлом

Зубы у людей болели всегда — и с этим надо было что-то делать. Сейчас мы знаем, что в кабинете стоматолога нет ничего страшного и будет совсем не больно, то в былые времена люди были уверены прямо в обратном. Смотрим, как лечили зубы наши предки, и радуемся, что живем в XXI веке.









Ручной труд

Средства удаления

Сверлим и бурим

Больно не будет… наверное