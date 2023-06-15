Большинство огородников выращивают клубнику либо на открытых грядках, либо в громоздких грядках, сделанных из деревянных поддонов. Однако получить богатый урожай крупной и сладкой ягоды можно еще проще, заняв при этом минимальную площадь на участке.
Так, для выращивания клубники идеально подойдут автомобильные покрышки, в которых посадки будут чувствовать себя очень комфортно. Сделайте в покрышке отверстия на небольшом расстоянии друг от друга. Закрепите подготовленную покрышку на куске ДСП.
Наполните емкость плодородным грунтом. В каждой лунке сделайте небольшое отверстие для посадки клубники.
В каждую лунку необходимо насыпать немного порошка корицы, которая выступит в качестве натурального инсектицида, а также даст кустикам полезные вещества для активного роста и развития.
Поместите клубнику в подготовленные лунки. В центральную часть покрышки можно посадить другие культуры, например, томаты.
Для изготовления удобной системы капельного полива понадобятся пластиковые бутылки и медицинские капельницы. Зафиксируйте капельницу в пробке от бутылки с помощью горячего клеевого пистолета.
Закрепите пластиковые бутылки над местом, где будет располагаться покрышка с клубникой.
Сделайте отверстие в дне каждой бутылке и залейте туда воду. В воду можно добавить удобрения, которые улучшат процесс роста клубники.
С помощью такой нехитрой установки получится легко регулировать интенсивность полива и выращивать много клубники.
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Как вырастить клубнику в крошечном саду
Большинство огородников выращивают клубнику либо на открытых грядках, либо в громоздких грядках, сделанных из деревянных поддонов. Однако получить богатый урожай крупной и сладкой ягоды можно еще проще, заняв при этом минимальную площадь на участке.
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