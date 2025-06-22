Почему в боях пехота не била пиками в лошадей

Любители исторического военного жанра явно в какой-то момент задумывались о том, почему на конницу практически никогда не надевали доспехи? Почему коней не облачали в тяжелую защиту и почему они получали не так много увечий в бою?
Пикинеры отбиваются от атаки / Фото: 63valentina.ru
Коней облачали в доспехи в Средние века, но такая традиция уходит уже в XVI веке.века доспехи были не на каждом коне. Здесь вытекает немного необычная ситуация. Ведь сам рыцарь был с ног до головы увешан тяжелой броней, а сам ехал на коне, который был ничем не прикрыт.
Рыцари не просто катались на лошадях, но и шли в активную атаку на неприкрытом животном. Часто рыцари шли в лобовую атаку на пикинеров. Но тут сразу возникает мысль. Почему же лошади не попадались на пики. Ведь лошадь никак не защищена и ее части тела, в том числе грудь и шея, открыты.
Почему же пикинеры не старались попасть в открытую лошадь, а целились в бронированного рыцаря? Ответить на такой вопрос может только профессиональный специалист по фектованию. Логичного объяснения здесь не может быть. Книги эпохи Ренессанса отсылают нас к тому, что пикинер был уверен в том, что надо обязательно колоть только человека, а не животного. Иногда встречались и отчаянные пикинеры, которые старались задеть лошадь, но это было редкостью.
Конь падает при атаке пикинеров / Фото: 100-raskrasok.ru
Если посмотреть историю Ирландии, там можно увидеть одно из наставлений. Оно заключается в том, чтобы правильно обучить солдата работе с пикой. В нем говорилось о том, что самая очевидная и близкая к руке цель — это грудь лошади, но поражать ее не стоит.коня при падении, выхватить оружие и поразить пикинера. А если вдруг у пикинера не получится серьезно ранить лошадь, то она может сильно разозлиться и начать приходить в бешенство. Это приведет к тому, что обозленная лошадь может помчаться вперед и затоптать всех пикинеров.
Если объяснить проще, то при падении конь падает на твою пику или на пики сотоварищей стоящих в строю. В таком случае, у вас уже не будет оружия для своей защиты. Всадник может и умрет, а может и выживет, тогда пикинер имеет малые шансы на выживание. Ведь у всадника с собой остается пистолет, меч или сабля. Если рыцарь выживает, он берет оружие и весь в броне начинает разбивать строй пикинеров. Пикинеры в ближнем бою имели мало шансов на победу.
Пикинеры защищаются от всадника / Фото: antimrakobes.mirtesen.ru
Сам пикинер мог остаться просто со сломанной пикой, которая явно обломается на самом конце. Он сразу становится для рыцаря некоторой жертвой. После этого строй пикинеров может прийти в сумятицу. Всадникам деваться некуда, им нужно либо прорывать ряды пикинеров, либо просто умирать под ногами коней, которые будут бежать сзади.
Рыцарь на коне / Фото: art.kartinkof.club
Если вдруг пикинер колет коня в подгрудок, конь мгновенно встает на дыбы. Пика сразу же ломается и конь падает на колени, но в этот момент пикинер уже тоже сбивается с ног. Если вдруг за пикинером нет многочисленной армии, то на этом строй пикинеров может и закончится. Если вдруг у пикинера есть поддержка сзади, то он может несомненно направить пику в коня, ведь его поддержат пикинеры сзади. Да пика легко сломается, но другие пикинеры также будут жалить всадника своими пиками.
Пикинеры в строю / Фото: fishki.net
Если представить ситуацию, где в бою сошлись несколько маленьких групп, то атака в коня для пикинера окажется смертельной ошибкой. Пикинер также может направить свою удар в голову коня или шею, но тут есть нюанс. Такой удар рыцарь может легко отбить мячом и последствия для пикинера окажутся не самыми приятными.
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