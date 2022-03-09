30 ретро фотографий, на которых запечатлена история России

История России в фотографиях.

1. Голод 1920-1921 годов

Истощённые голодом люди в одном из госпиталей.

2. Прогулка на теплоходе

Вечерняя экскурсия по Москве-реке. 1988 год.

3. Колхоз имени Тельмана

Чабан колхоза им. Тельмана, член КПСС, Дашинима Амоголонова. 1959 год.

4. Учебная тревога

Учебная тревога. Омская область, 1962 год.

5. Строительство кипит

Строительство ксеноновой камеры. 1885 - 1899 год.

6. Атаман казачьего войска

Дмитрий Иванович Каширин — атаман Верхнеуральского казачьего войска. 1900-1915 гг.

7. Мир, труд, май

Демонстрация в Тольятти: автомобили ВАС перед правительственной трибуной. 1981 год.

8. Детский труд

Изготовление валено из овечей шерсти. Город Кимры, Тверская область, 1930 год.

9. Парк «Сокольники»

Влюбленные в Сокольниках.

10. Достижения авиации

Штабс-капитан Петр Нестеров и его механик унтер-офицер Геннадий Нелидов возле самолета «Ньюпорт-IV». 1914 год.

11. Подготовка к боевому полету

1943 год. Штурмовой Ил-2 готовят к боевому вылету.1943 год.

12. Траурное шествие

Многотысячное траурное шествие, посвященное захоронению защитников Белого дома. Август 1991 год.

13. Подготовка к водолазным работам

Перед погружением в воды Ледовитого океана. 1913 год.

14. Договор между Российской империей и Японией

Участники российско-японских переговоров после подписания мирного договора. 23 августа 1905 года.

15. Массовые демонстрации

Массовые шествия народа с лозунгами и масками, 1917 г.

16. Достопримечательность Днепропетровска

Возле театра оперы и балета в Днепропетровске построен фонтан Муза. 1978 год.

17. Праздничные гуляния

Праздник заканчивается ярким фейерверком. 1979 год.

18. День Победы

Великолепный парад на Красной площади. 9 мая 1984 года.

19. Великие путешественники

Норвежский ученый Тир Хейердал и Юрий Сенкевич на совместном фото. 1984 год.

20. Кремлевский часовщик

Старинные часы еще идут... 1990 год.

21. Символ триады «православия, самодержавия, народности»

Открытие памятника «Тысячелетие России» в Новгороде. Сентябрь, 1862 год.

22. Советский и российский артист цирка

Юрий Никулин в последний день, когда давалось представление в старом цирке на Цветном бульваре. 13 августа 1985 год.

23. Петр Столыпин

Петр Столыпин во время поездки по селам Московской области. 1910 год.

24. Чеченская Республика Ичкерия

Чеченские женщины протестуют во время антироссийской акции перед зданием парламента. 15 декабря 1994 год.

25. Памятник природы

Переправа через мост возле горы Кинжал. 1890-е года.

26. На производстве пивзавода

Женщины моют бутылки и подготавливают к разливу пива. 1895 - 1905 года.

27. Царское Село

Гусарский полк Его Величества, 2-й эскадры. 1895 - 1898 года.

28. Участницы революционного террора

Женщины-террористки во дворе тюрьмы.

29. На Кремлевской площади

Сатирические рисунки на Красной площади. Между 1919 - 1920.

30. Памятник монументального искусства

Рабочий и колхозница с поднятыми над головами серпом и молотом.