Красота в деталях: самые крутые костюмы сериала «Игра престолов»

Самые красивые костюмы сериала
Игра престолов – один из самых популярных сериалов последних лет. Миллионы фанатов с любопытством наблюдают за непредсказуемым сюжетом, переживают за своих любимых героев и с нетерпением ждут, чем же все-таки закончится эта невероятная история. До выхода 7-го сезона осталось чуть меньше 2-х месяцев. А пока мы собрали для вас самые красивые костюмы героев «Игры престолов».
Дейенерис Таргариен
Наряды Дейенерис Таргариен великолепны
Дейенерис Таргариен – одна из самых главных героинь культового сериала «Игра престолов». Наряды героини эволюционируют вместе с тем, как меняется сама кхалиси. На абсолютно всех платьях Дейенерис присутствуют элементы драконов.
Во всех нарядах Дейенерис присутствуют элементы драконов
Один из самых запоминающихся нарядов Дейенерис – синее платье, ткань которого имитирует драконью чешую. Для съемок сериала было создано три версии этого наряда, которые отличаются лишь степенью выраженности этих чешуек. Чем старше становились драконы, тем выразительнее выглядели чешуйки на платье. Все элементы выполнялись вручную. Кстати, в интернете есть пошаговое описание того, как можно создать подобный эффект на ткани, но даже после тщательного его изучения, становиться ясно, что самостоятельно сделать что-то подобное вряд ли получится.
Серсея Ланистер
У Серсеи Ланистер самые роскошные платья
Серсея Ланистер – королева и главная законодательница мод в Королевской Гавани. Ее наряды – воплощение роскоши и величия.
Лев - символ Дома Ланистеров
Костюмы выглядят очень красиво
Благодаря вышивке, которую вручную создают костюмеры, наряды королевы выглядят как произведение искусства. Большинство платьев Серсеи выполнены в красно-золотой гамме с изображением льва (главный символ дома Ланистеров), которые обильно украшены бисером и кристаллами «Сваровски».
Еще один наряд Серсеи
Смотрится все это просто восхитительно.
Кейтлин Старк
Наряды Кейтлин Старк довольно скромны
Кейтлин Старк – жена хранителя Севера Лорда Эддарда Старка. В нарядах Кейтлин преобладает символика дома Талли - форель (в первых эпизодах упоминается о том, что Леди Кейтлин так и «не стала своей»). Основная отличительная черта платьев Леди Кейтлин - двойные воротники, напоминающие жабры рыб, а накидки и сами платья украшены объемной вышивкой, которая напоминает форель.
Платья украшены объемными форелями
Кстати, все узоры специально сделаны более простыми, чтобы создавалось впечатление, что Кейтлин сама вышивала платья. Единственным декором, который напоминает нам, что Леди Кейтлин принадлежит дому Старков – меховые накидки. Правда, это обусловлено и климатом, ведь Старки – Хранители Севера.
Наряды Сансы Старк украшены вышитым лютоволком
К слову, у Сансы на одежде присутствует вышивка лютоволка - симола Дома Старков
Маргери Тирелл
Наряды Маргери Тирелл очень откровенны
Маргери Тирелл – одна из самых запоминающихся героинь сериала. Отличительная черта ее нарядов – ярко выраженная сексуальность, ведь одна из главных задач Маргери – соблазнять мужчин (Ренли Баратеона, Джоффри и Томена Ланистеров). В одежде Маргери отдает предпочтение голубому и золотому тонам – цвет дома Тиреллов.
Свадебное платье Маргери украшено объемными розами
Одно из самых запоминающихся платьев – свадебный наряд Маргери, длинный шлейф которого был украшен множеством объемных роз – символом дома Тиреллов.
Мужские костюмы
Мужские костюмы более скромные
Относительно мужских костюмов, то они, конечно же, практически не украшены ни бисером, ни вышивкой. Ведь главная задача мужчин – принимать участие в бесконечных войнах, турнирах и битвах.
Костюм жителя южного города Кварт
Исключение составляют, пожалуй, жители южного торгового города Кварт, костюмы которых, украшены разнообразными насекомыми. А также одежда Джоффри Ланистера, которая выделялась обилием золотой вышивки в виде львов и цветочного орнамента.
Костюмы Джоффри Ланистера украшены богатой вышивкой
Костюм Джейме Ланистера достаточно небросокий
Большинство мужских костюмов сшиты из кожи темных цветов. Для северян добавляли меха. А воины Ночного дозора закутывались в теплые шерстяные плащи, напоминающие крылья вороны.
Костюм Джона Сноу очень скромный
Даже костюм Короля Ночи поражает своей скромностью. Выделяется только одна брошь – символ драконьего стекла, с помощью которого Дети Леса создали белых Ходаков.
Король Ночи
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