25 удивительных фото, где нет ни грамма фотошопа

Наша планета действительно уникальное и удивительное место, потому что настоящие чудеса случаются в любой момент и в любом месте. И все, что надо, — это уметь видеть красоту и сохранить ее в памяти. Например, при помощи фотографии.



Представляем подборку снимков, на которых природа показывает, на что способна. Причем все фото без ретуши и использования фотошопа.











Маленькая птичка очень напоминает по окраске арбуз.







Надвигающаяся гроза.







Внутри гитары.







Снег на Алтае. Фото: Olga Skutina.







Фото: Ivan Turukhano.







Дорога остановила пожар. Фото: Evgeniy Green.







Под луной. Фото: Sebastien Lebrigand.







Рождение грозы — вид из самолета на высоте 11 тысяч метров. Фото: Santiago Borja.







Покрытая водорослями черепаха.







Гроза в Новороссийске. Фото: Egor Nikiforov.







Сияющая гора. Фото: Jim Pankey.







Полет ракеты.







Солдаты на утренней зарядке, китайская провинция Хэйлунцзян.







След от камня на лобовом стекле автомобиля. Фото: AshlynnMartell / Reddit.







Белая граница между Италией и Швейцарией.











Айсберг под водой.







Огненный водопад на закате.







Фото: trasyy.livejournal.







Отражение в озере выглядит как портал в другой мир. Фото: Andrey Mikhailov.







Японская синхронистка Сахо Харада. Фото: Kurt Arrigo.







Фото: Yutaka Kagaya.







Фото: Igor Podgorny.







Солнечное затмение в заповеднике Каньон-де-Шей, Аризона.

Фото: Michael Menefee.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)