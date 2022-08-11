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25 удивительных фото, где нет ни грамма фотошопа

Наша планета действительно уникальное и удивительное место, потому что настоящие чудеса случаются в любой момент и в любом месте. И все, что надо, — это уметь видеть красоту и сохранить ее в памяти. Например, при помощи фотографии.

Представляем подборку снимков, на которых природа показывает, на что способна. Причем все фото без ретуши и использования фотошопа.

25 удивительных фото, где нет ни грамма фотошопа

25 удивительных фото, где нет ни грамма фотошопа

Маленькая птичка очень напоминает по окраске арбуз.

25 удивительных фото, где нет ни грамма фотошопа

Надвигающаяся гроза.

25 удивительных фото, где нет ни грамма фотошопа

Внутри гитары.

25 удивительных фото, где нет ни грамма фотошопа

Снег на Алтае. Фото: Olga Skutina.

25 удивительных фото, где нет ни грамма фотошопа

Фото: Ivan Turukhano.

25 удивительных фото, где нет ни грамма фотошопа

Дорога остановила пожар. Фото: Evgeniy Green.

25 удивительных фото, где нет ни грамма фотошопа

Под луной. Фото: Sebastien Lebrigand.

25 удивительных фото, где нет ни грамма фотошопа

Рождение грозы — вид из самолета на высоте 11 тысяч метров. Фото: Santiago Borja.

25 удивительных фото, где нет ни грамма фотошопа

Покрытая водорослями черепаха.

25 удивительных фото, где нет ни грамма фотошопа

Гроза в Новороссийске. Фото: Egor Nikiforov.

25 удивительных фото, где нет ни грамма фотошопа

Сияющая гора. Фото: Jim Pankey.

25 удивительных фото, где нет ни грамма фотошопа

Полет ракеты.

25 удивительных фото, где нет ни грамма фотошопа

Солдаты на утренней зарядке, китайская провинция Хэйлунцзян.

25 удивительных фото, где нет ни грамма фотошопа

След от камня на лобовом стекле автомобиля. Фото: AshlynnMartell / Reddit.

25 удивительных фото, где нет ни грамма фотошопа

Белая граница между Италией и Швейцарией.

25 удивительных фото, где нет ни грамма фотошопа

25 удивительных фото, где нет ни грамма фотошопа

Айсберг под водой.

25 удивительных фото, где нет ни грамма фотошопа

Огненный водопад на закате.

25 удивительных фото, где нет ни грамма фотошопа

Фото: trasyy.livejournal.

25 удивительных фото, где нет ни грамма фотошопа

Отражение в озере выглядит как портал в другой мир. Фото: Andrey Mikhailov.

25 удивительных фото, где нет ни грамма фотошопа

Японская синхронистка Сахо Харада. Фото: Kurt Arrigo.

25 удивительных фото, где нет ни грамма фотошопа

Фото: Yutaka Kagaya.

25 удивительных фото, где нет ни грамма фотошопа

Фото: Igor Podgorny.

25 удивительных фото, где нет ни грамма фотошопа

Солнечное затмение в заповеднике Каньон-де-Шей, Аризона.

Фото: Michael Menefee.

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