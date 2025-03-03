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Сенсационное открытие тайны смерти Мэрилин Монро

Настоящий фурор произвела новость о том, что Мэрилин Монро на самом деле убили спецагенты ЦРУ.

Сенсационное открытие тайны смерти Мэрилин Монро

Об этом буквально на смертном одре поведал ошеломленным журналистам ветеран разведывательного бюро Норманд Ходжес, решивший перед смертью публично покаяться в совершенных грехах. Сейчас убийцу звезды допрашивают детективы ФБР, а мы решили рассказать в подробностях все детали этой шокирующей истории.

Сенсационное открытие тайны смерти Мэрилин Монро

Киллер №1


Норманд Ходжес был не рядовым оперативником. Целых сорок лет этот человек считался чуть ли не лучшим «специалистом по безопасности» ЦРУ. За изящной формулировкой кроется гораздо более простая расшифровка: Ходжес работал наемным убийцей высочайшего класса.

Сенсационное открытие тайны смерти Мэрилин Монро

Спецподготовка


Еще в раннем возрасте Норманд прошел спецподготовку в рядах «Морских котиков». Он участвовал во многих зарубежных рейдах ЦРУ как оперативник, а затем перешел на более высокий уровень: убийцу допустили к деликатным делам. Снайпер, великолепный боец, знаток ядов и даже взрывотехник — такому человеку ЦРУ доверяло самые сложные, зачастую государственные заказы.

Сенсационное открытие тайны смерти Мэрилин Монро

Рабочие будни


Сам Норманд в интервью признается, что ему напрямую приказывали убивать людей, деятельность которых угрожала безопасности страны. Журналисты и политики, деятели культуры и профсоюзные боссы, мафиозные воротилы и даже ученые — какая разница, кого убивать, если это требует безопасность страны.

Сенсационное открытие тайны смерти Мэрилин Монро

Специалисты высшей пробы


Естественно, одиночкой в таком «бизнесе» много не наворотишь. Ходжеса поддерживала небольшая опергруппа из четырех спецагентов. Они же обеспечили Норманд безопасный отход и надежное алиби после того, как он убил единственную за свою карьеру женщину. Этой женщиной стала Мэрилин Монро.

Сенсационное открытие тайны смерти Мэрилин Монро

За что ее убили


Была ли причина у главы ЦРУ устранять какую-то, пусть и легендарную, но все же актрису? Еще как. Отличавшаяся моралью уличной кошки (классическая характеристика от женщин США того времени) Мэрилин спала не только с президентом Америки Джоном Кеннеди. В ее фаворитах какое-то время ходил и Фидель Кастро, которому она вполне могла бы передавать важную и секретную информацию. Мэрилин должна была умереть.

Сенсационное открытие тайны смерти Мэрилин Монро

Мой командир, Джимми Хейворт, мне сказал, что она должна была умереть, и что смерть должна выглядеть как самоубийство или передозировка. Раньше я никогда не убивал женщину, но подчинялся приказу … Я сделал это для Америки! Монро могла передать стратегическую информацию коммунистам, мы не могли этого допустить. Она должна была умереть, я просто сделал то, что я должен был сделать! — Норманд Ходжес, оперативник ЦРУ

Сенсационное открытие тайны смерти Мэрилин Монро

Убийство под прикрытием


Все знали, что Мэрилин позволяет себе и наркотики и сильные снотворные препараты. Ночью, 5 августа 1962 года Ходжес вошел в спальню актрисы и вколол уже принявшей снотворное девушки мощную смесь препаратов — седативный хлорагидрат и барбитурат нембутал. После чего скинул умирающую Мэрилин с балкона.

Сенсационное открытие тайны смерти Мэрилин Монро

Доказательства смерти


Интервью Ходжеса произвело эффект взорвавшейся бомбы. ФБР перевезли бывшего оперативника в здание спецбольницы Пентагона, где и ведутся сейчас допросы. Норман назвал имена других агентов из группы, но трое из них уже мертвы. Последнего, чье имя не разглашается в интересах следствия, ищут.

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