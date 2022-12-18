Профилактический уход за стиральной машиной

Проведите обязательную, простую, но такую важную профилактику, и тогда стиральная машинка будет служить вам верой и правдой долгие годы!

Если вы наблюдаете, что вещи плохо отжимаются, в конце стирки в машинке остаётся вода, а также на моменте отжима вы слышите странные звуки, то необходимо срочно повторить действия, указанные ниже!







Снимите пластиковую заглушку внизу машинки. Вы увидите отсек насоса слива воды.







Подложите что-нибудь снизу, потому что будет вытекать вода. Открутите отсек. Вы можете обнаружить там волосы, зубочистки, какие-то монетки, ювелирные украшения и т. д. То есть, всё то, что забывается в карманах и «выстирывается», а потом попадает в отсек насоса слива воды.







Когда вы почистите отсек, закрутите всё обратно и верните пластиковую заглушку на место. Такую профилактику обязательно проводить хотя бы раз в год!







Подробнее о том, как прочистить отсек насоса слива воды, смотрите в видео ниже:



