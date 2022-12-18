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Профилактический уход за стиральной машиной

Проведите обязательную, простую, но такую важную профилактику, и тогда стиральная машинка будет служить вам верой и правдой долгие годы!
Если вы наблюдаете, что вещи плохо отжимаются, в конце стирки в машинке остаётся вода, а также на моменте отжима вы слышите странные звуки, то необходимо срочно повторить действия, указанные ниже!

Профилактический уход за стиральной машиной

Снимите пластиковую заглушку внизу машинки. Вы увидите отсек насоса слива воды.

Профилактический уход за стиральной машиной

Подложите что-нибудь снизу, потому что будет вытекать вода. Открутите отсек. Вы можете обнаружить там волосы, зубочистки, какие-то монетки, ювелирные украшения и т. д. То есть, всё то, что забывается в карманах и «выстирывается», а потом попадает в отсек насоса слива воды.

Профилактический уход за стиральной машиной

Когда вы почистите отсек, закрутите всё обратно и верните пластиковую заглушку на место. Такую профилактику обязательно проводить хотя бы раз в год!

Профилактический уход за стиральной машиной

Подробнее о том, как прочистить отсек насоса слива воды, смотрите в видео ниже:


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Стиральная машинауход

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