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15 фотографий, которые наглядно показывают, как спустя время изменились известные города мира


Известные города мира тогда и сейчас.

Известные города мира тогда и сейчас.

 

Время не щадит ни людей, ни окружающие природные ландшафты, ни возведённые людьми архитектурные шедевры. Впрочем, иногда время приносит и позитивные изменения. Как изменялись разные места с течением времени можно узнать посмотрев этот фотосет.

1. Дубай, Объединенные Арабские Эмираты


2000 год и в настоящее время.

2000 год и в настоящее время.

 

2. Сеул, Южная Корея


1900 год и теперь.

1900 год и теперь.

 

3. Вильнюс, Литва


1900 год и в настоящее время.

1900 год и в настоящее время.

 

4. Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты


1970 год и теперь.

1970 год и теперь.

 

5. Сингапур, Республика Сингапур


2000 год и в настоящее время.

2000 год и в настоящее время.

 

6. Токио, Япония


1945 год и теперь.

1945 год и теперь.

 

7. Дубай, Объединенные Арабские Эмираты


2005 год и в настоящее время.

2005 год и в настоящее время.

 

8. Рио-де-Жанейро, Бразилия


1930 год и теперь.

1930 год и теперь.

 

9. Чензен, Китай


1964 год и в настоящее время.

1964 год и в настоящее время.

 

10. Тири, Бразилия


1975 год и теперь.

1975 год и теперь.

 

11. Сидней, Австралия


1932 год и в настоящее время.

1932 год и в настоящее время.

 

12. Берлин, Германия


1945 и 1990 годы.

1945 и 1990 годы.

 

13. Бангкок, Таиланд


1988 год и в настоящее время.

1988 год и в настоящее время.

 

14. Афины, Греция


1862 год и теперь.

1862 год и теперь.

 

15. Торонто, Канада


1930 год и в настоящее время.

1930 год и в настоящее время.

 

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15 фотографий, которые наглядно показывают, как спустя время изменились известные города мира

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15 фотографий, которые наглядно показывают, как спустя время изменились известные города мираПодписаться на мой Instagram
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