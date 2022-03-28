Таблетка, которая поможет вашим растениям и цветам стать крепче и сильнее

Некоторые аптечные средства могут помочь не только человеку, но и растениям, причем действие их нередко не хуже, чем у дорогостоящих специализированных средств.

Например, хорошо знакомая всем и недорогая ацетилсалициловая кислота, или просто аспирин, станет чудесной подкормкой для ваших зеленых питомцев.







Причем он обладает комплексным действием, а мы далеко не всегда знаем от чего страдает наше растение. Аспирин применяется:



при опадании листа;



при пожелтении листа;



если не образуются новые бутоны;



если растение начало чахнуть;



после стрессовой ситуации, например, пересадки или перенесенного заболевания;



для противогрибковой терапии



Подходит такая подкорма и обработка для всей растений. Проводить ее можно как под корень, так и по листу. В последнем случае необходимо учитывать особенности листа, так как если он с опушкой, то раствор долго задержится на листе, что может пагубно сказаться на его состоянии, поэтому от обработку по листу в данном случае лучше отказаться.







Также аспирин способствует укоренению, для этого черенки нужно просто опустить в воду с добавлением аспирина.







Кроме того аспирин поможет срезанным цветам простоять дольше.







Для того же, чтобы подготовить раствор, необходимо просто растворить 1 таблетку аспирина в 1 литре воды.

Если вы переживаете о том, как ваши растения воспримут такую подкормку, начните с 1/4 таблетки.Проводить такую подкормку на здоровых растениях достаточно 1 раз в год, для перебаливающих растений ее можно сделать более частой, но не более 1 раза в месяц.