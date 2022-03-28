Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Максимова
    Один вопрос - Зачем?Как вырастить кру...
  • Борис Златанов
    Для чего создавались мумии христианских святых. А тонны мощей - для чего?Настоящий «призра...
  • Silver Kont
    Да, было строго...  Не трудоустроен более месяца - приходил участковый, делал предупреждение... Устраивайся куда хоче...Тунеядцы в СССР: ...

Таблетка, которая поможет вашим растениям и цветам стать крепче и сильнее

Некоторые аптечные средства могут помочь не только человеку, но и растениям, причем действие их нередко не хуже, чем у дорогостоящих специализированных средств.
Например, хорошо знакомая всем и недорогая ацетилсалициловая кислота, или просто аспирин, станет чудесной подкормкой для ваших зеленых питомцев.

Таблетка, которая поможет вашим растениям и цветам стать крепче и сильнее

Причем он обладает комплексным действием, а мы далеко не всегда знаем от чего страдает наше растение. Аспирин применяется:

при опадании листа;

при пожелтении листа;

если не образуются новые бутоны;

если растение начало чахнуть;

после стрессовой ситуации, например, пересадки или перенесенного заболевания;

для противогрибковой терапии

Подходит такая подкорма и обработка для всей растений. Проводить ее можно как под корень, так и по листу. В последнем случае необходимо учитывать особенности листа, так как если он с опушкой, то раствор долго задержится на листе, что может пагубно сказаться на его состоянии, поэтому от обработку по листу в данном случае лучше отказаться.

Таблетка, которая поможет вашим растениям и цветам стать крепче и сильнее

Также аспирин способствует укоренению, для этого черенки нужно просто опустить в воду с добавлением аспирина.

Таблетка, которая поможет вашим растениям и цветам стать крепче и сильнее

Кроме того аспирин поможет срезанным цветам простоять дольше.

Таблетка, которая поможет вашим растениям и цветам стать крепче и сильнее

Для того же, чтобы подготовить раствор, необходимо просто растворить 1 таблетку аспирина в 1 литре воды.

Если вы переживаете о том, как ваши растения воспримут такую подкормку, начните с 1/4 таблетки.

Таблетка, которая поможет вашим растениям и цветам стать крепче и сильнее

Проводить такую подкормку на здоровых растениях достаточно 1 раз в год, для перебаливающих растений ее можно сделать более частой, но не более 1 раза в месяц.

Ссылка на первоисточник
Растенияаспирин
Обсудить

Картина дня

наверх