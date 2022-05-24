Чем расплачивались в Древней Руси

До появления своих монет на Руси ходили и римские денарии, и арабские дирхемы, и византийские солиды. Кроме того, расплатиться с продавцом можно было и мехом. Из всех этих вещей и возникли первые русские монеты.



Серебряник

Златник

Гривна

Векша

Куна

Резана

Ногата