Самодельный «циркуль» для разметки круглых труб

Чтобы удобно было размечать круглые трубы для вырезки седловин, автор YouTube канала Mr SunY предлагает использовать самодельный «циркуль», который можно изготовить из обрезков металла.

Теоретически для разметки можно использовать и обычный циркуль, но мастера-самодельщики легких путей не ищут, и постоянно придумывают что-то свое.

Для изготовления самодельного приспособления потребуется металлическая полоса или, как вариант — листовой металл.

Основные этапы работ

Первым делом отрезаем от металлической полосы два кусочка одинаковой длины. Одну из заготовок надо обрезать, как показано на фото ниже.

Далее нам потребуется кусочек толстого металла (можно взять квадратный пруток). Свариваем все три заготовки вместе. Зачищаем сварные швы болгаркой.

В верхней и нижней части самоделки высверливаем отверстия, и нарезаем в них резьбу при помощи метчика.

В нижнее отверстие будет вкручиваться болт, который будет фиксировать «циркуль» непосредственно к заготовке. В верхнее отверстие будет вкручиваться винт для фиксации нитки.

На следующем этапе нам потребуется металлическая пластина. Размечаем ее, и высверливаем отверстия.

С помощью капроновой нитки крепим пластину с отверстиями к верхней части самодельного устройства.

Как пользоваться приспособлением?

Фиксируем самодельный разметочный «циркуль» к трубе (или другой заготовке — например, листовому металлу).

Вставляем в отверстие в пластине кончик маркера, и дальше делаем разметку. Главное, чтобы нитка была натянутой. Как видите, все очень просто и предельно понятно.

Понимаем, что многие мастера скептически отнесутся к данной самоделке, но все же интересно узнать на этот счет ваше мнение. Поделитесь в комментариях.

Видео по теме

Подробно о том, как изготовить своими руками «циркуль» для разметки круглых труб, можно посмотреть в авторском видеоролике ниже. Спасибо за внимание.