Закусочный торт, он же — слоёный салат — это неотъемлемая часть праздничного стола. Удивите гостей и родных новым, вкуснейшим, сытным закусочным тортом «Мужской каприз».
Он сливочно-грибной, нежный, сочный, с прослойкой копчёного мяса — словом, идеальный!
Ингредиенты:
Крекеры — 80 гр.;
Шампиньоны — 200 гр.;
Лук репчатый — 200 гр.;
Растительное масло — 1 ст. л.;
Сливочное масло — 2 ст. л.;
Соль и специи (тимьян, чили); Варено-копченый куриный окорок — 1 шт.;
Творожный сыр — 200 гр.;
Сливки 33 % — 35 гр.;
Грецкие орехи — 30 гр.
Несколько грибов нарежьте ломтиками. Выберите ровные, крепкие и оставьте их для украшения. Оставшиеся грибы просто мелко пошинкуйте, как и лук.
Обжарьте сначала лук до золотистости на смеси подсолнечного и сливочного масла, затем добавьте грибы, соль и специи (тимьян и хлопья чили). Жарьте до полной готовности грибов.
Тем временем куриный варёно-копчёный окорочок разберите на кусочки. Косточку удалите, а мясо нарежьте вместе со шкуркой. Также обжарьте на масле отложенные грибочки для украшения.
К творожному сыру влейте немного сливок, посолите по вкусу, перемешайте венчиком до однородности.
Начните собирать закусочный торт. В форму выложите слой крекеров (выбирайте с хорошим составом).
Следом — сеточка из творожного сыра. И один слой обжаренных грибов с луком. Снова слой крекеров.
Опять крем и один слой курочки.
После курочки добавьте нарезанные мелко грецкие орехи. Сделайте сеточку из крема и выложите крекер.
Финальный штрих: оставшиеся обжаренные грибы + весь крем + грибы для украшения. Сверху прикройте пищевой плёнкой и отправьте в холодильник на ночь (6 часов).
Крекер пропитается, станет мягким, все вкусы идеально соединятся между собой. Это просто очень вкусно — непременно попробуйте!
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Закусочный торт «Мужской каприз»
Закусочный торт, он же — слоёный салат — это неотъемлемая часть праздничного стола. Удивите гостей и родных новым, вкуснейшим, сытным закусочным тортом «Мужской каприз».
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