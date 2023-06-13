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Закусочный торт «Мужской каприз»

Закусочный торт, он же — слоёный салат — это неотъемлемая часть праздничного стола. Удивите гостей и родных новым, вкуснейшим, сытным закусочным тортом «Мужской каприз».
Он сливочно-грибной, нежный, сочный, с прослойкой копчёного мяса — словом, идеальный!

Закусочный торт «Мужской каприз»

Ингредиенты:

Крекеры — 80 гр.;

Шампиньоны — 200 гр.;

Лук репчатый — 200 гр.;

Растительное масло — 1 ст. л.;

Сливочное масло — 2 ст. л.;

Соль и специи (тимьян, чили); Варено-копченый куриный окорок — 1 шт.;

Творожный сыр — 200 гр.;

Сливки 33 % — 35 гр.;

Грецкие орехи — 30 гр.

Несколько грибов нарежьте ломтиками. Выберите ровные, крепкие и оставьте их для украшения. Оставшиеся грибы просто мелко пошинкуйте, как и лук.

Закусочный торт «Мужской каприз»

Обжарьте сначала лук до золотистости на смеси подсолнечного и сливочного масла, затем добавьте грибы, соль и специи (тимьян и хлопья чили). Жарьте до полной готовности грибов.
Тем временем куриный варёно-копчёный окорочок разберите на кусочки. Косточку удалите, а мясо нарежьте вместе со шкуркой. Также обжарьте на масле отложенные грибочки для украшения.

Закусочный торт «Мужской каприз»

К творожному сыру влейте немного сливок, посолите по вкусу, перемешайте венчиком до однородности.

Закусочный торт «Мужской каприз»

Начните собирать закусочный торт. В форму выложите слой крекеров (выбирайте с хорошим составом).

Закусочный торт «Мужской каприз»

Следом — сеточка из творожного сыра. И один слой обжаренных грибов с луком. Снова слой крекеров.

Закусочный торт «Мужской каприз»

Опять крем и один слой курочки.

Закусочный торт «Мужской каприз»

После курочки добавьте нарезанные мелко грецкие орехи. Сделайте сеточку из крема и выложите крекер.

Закусочный торт «Мужской каприз»

Финальный штрих: оставшиеся обжаренные грибы + весь крем + грибы для украшения. Сверху прикройте пищевой плёнкой и отправьте в холодильник на ночь (6 часов).

Закусочный торт «Мужской каприз»

Крекер пропитается, станет мягким, все вкусы идеально соединятся между собой. Это просто очень вкусно — непременно попробуйте!

Закусочный торт «Мужской каприз»
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