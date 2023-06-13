Закусочный торт «Мужской каприз»

Закусочный торт, он же — слоёный салат — это неотъемлемая часть праздничного стола. Удивите гостей и родных новым, вкуснейшим, сытным закусочным тортом «Мужской каприз».

Он сливочно-грибной, нежный, сочный, с прослойкой копчёного мяса — словом, идеальный!







Ингредиенты:



Крекеры — 80 гр.;



Шампиньоны — 200 гр.;



Лук репчатый — 200 гр.;



Растительное масло — 1 ст. л.;



Сливочное масло — 2 ст. л.;



Соль и специи (тимьян, чили); Варено-копченый куриный окорок — 1 шт.;



Творожный сыр — 200 гр.;



Сливки 33 % — 35 гр.;



Грецкие орехи — 30 гр.



Несколько грибов нарежьте ломтиками. Выберите ровные, крепкие и оставьте их для украшения. Оставшиеся грибы просто мелко пошинкуйте, как и лук.







Обжарьте сначала лук до золотистости на смеси подсолнечного и сливочного масла, затем добавьте грибы, соль и специи (тимьян и хлопья чили). Жарьте до полной готовности грибов.

Тем временем куриный варёно-копчёный окорочок разберите на кусочки. Косточку удалите, а мясо нарежьте вместе со шкуркой. Также обжарьте на масле отложенные грибочки для украшения.







К творожному сыру влейте немного сливок, посолите по вкусу, перемешайте венчиком до однородности.







Начните собирать закусочный торт. В форму выложите слой крекеров (выбирайте с хорошим составом).







Следом — сеточка из творожного сыра. И один слой обжаренных грибов с луком. Снова слой крекеров.







Опять крем и один слой курочки.







После курочки добавьте нарезанные мелко грецкие орехи. Сделайте сеточку из крема и выложите крекер.







Финальный штрих: оставшиеся обжаренные грибы + весь крем + грибы для украшения. Сверху прикройте пищевой плёнкой и отправьте в холодильник на ночь (6 часов).







Крекер пропитается, станет мягким, все вкусы идеально соединятся между собой. Это просто очень вкусно — непременно попробуйте!





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