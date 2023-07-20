Самые удаленные населенные пункты на Земле

Есть люди, которые живут очень далеко от любого другого города или даже страны, в местах, до которых чрезвычайно сложно добраться или же в тех местах, где условия жизни очень суровы. Есть и такие люди, которые живут настолько далеко от медицинской помощи и обычных поставок продовольствия, что каждый их день является битвой за выживание. Мир полон мест, которые неизвестны некоторым и не изучены многими.



Представьте себе, каково это – жить в условиях вечной мерзлоты или где-то, где вы связаны родственными связями со всеми в своём городе, даже со своей второй половинкой. Представьте себе, каково это – не иметь возможность пользоваться интернетом в течение долгих часов, либо вообще не иметь эту возможность, или жить в доме с удобствами на улице. Есть места, о которых нам ничего не рассказывали в школе и места, которые сложно заметить на карте. Ниже представлен список из десяти удалённых мест, где на самом деле живут люди. Ознакомившись с ним, вы поймёте, что вы воспринимаете электричество и канализационную систему, как должное.



10. Остров Сокотра, Йемен

9. Ла-Ринконада, Перу

8. Уезд Медог, Китай

7. Лонгйир, Норвегия

6. Остров Пасхи, Полинезия

5. Лаяману, Австралия

4. Каке, Аляска

3. Бахта, Сибирь

2. Тристан-да-Кунья, Южная Африка

1. Палмерстон, Острова Кука