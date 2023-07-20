Самые удаленные населенные пункты на Земле

Есть люди, которые живут очень далеко от любого другого города или даже страны, в местах, до которых чрезвычайно сложно добраться или же в тех местах, где условия жизни очень суровы. Есть и такие люди, которые живут настолько далеко от медицинской помощи и обычных поставок продовольствия, что каждый их день является битвой за выживание. Мир полон мест, которые неизвестны некоторым и не изучены многими.
Представьте себе, каково это – жить в условиях вечной мерзлоты или где-то, где вы связаны родственными связями со всеми в своём городе, даже со своей второй половинкой. Представьте себе, каково это – не иметь возможность пользоваться интернетом в течение долгих часов, либо вообще не иметь эту возможность, или жить в доме с удобствами на улице. Есть места, о которых нам ничего не рассказывали в школе и места, которые сложно заметить на карте. Ниже представлен список из десяти удалённых мест, где на самом деле живут люди. Ознакомившись с ним, вы поймёте, что вы воспринимаете электричество и канализационную систему, как должное.
10. Остров Сокотра, Йемен
Остров Сокотра расположен очень далеко от цивилизации, там нет публичного транспорта и существуют лишь две дороги, тем не менее, на острове проживают 40 000 человек. Остров находится в Индийском океане, к югу от Аравийского полуострова. Тут растут необычные виды растений, непривычные для наших глаз. Именно поэтому остров выглядит по-инопланетному с различными типами странных и цветных деревьев. Сокотру совсем несложно посетить, так как туда и оттуда совершаются перелёты каждый день. Остров экспортирует многие вещи, включая табак, рыбу и финики.
9. Ла-Ринконада, Перу
Город Ла-Ринконада, расположенный на высоте в 5100 метров над уровнем моря, считается самым высокорасположенным городом в мире. Он находится в перуанских Андах рядом с золотодобывающей шахтой. В городе Ла-Ринконада проживает более 30 000 человек, которые заняты золотодобывающим бизнесом. Все дома построены на постоянно замёрзшем леднике и в городе нет канализационной системы, не говоря уже об уровнях отравления меркурием, из-за ведущейся в шахте добычи. Если вы захотите посетить этот перуанский город, у вас должны быть по-настоящему хорошие зимние шины, так как вам придётся ехать по льду.
8. Уезд Медог, Китай
Из всего Китая лишь уезд Медог расположен в регионе Тибета. Это самый удалённый уголок страны, учитывая, что добраться туда можно было лишь по грунтовой дороге, пока в 2013 году там не построили шоссе. До появления шоссе для того, чтобы добраться в Медог, приходилось пересекать подвесной мост длиной в 200 метров, который находится на высоте в 100 метров. В уезде Медог живут 10 000 человек. Им приходится переносить всё продовольствие и прочие вещи в уезд и из него в руках. Было предпринято несколько попыток построить шоссе, однако сели или землетрясения постоянно разрушали их. Однако на данный момент это шоссе, построенное в 2013 году, пока что выдерживает все погодные условия.
7. Лонгйир, Норвегия
Лонгйир – это территория, относящаяся к Норвегии. Жители этого маленького городка, которых по данным переписи всего 2000 человек, переживают периоды продолжительного дневного света и периоды продолжительной ночи, потому что городок находится выше Полярного круга. Лонгйир является потрясающим местом, потому что именно здесь находится Всемирное семенохранилище (Global Seed Vault). Всемирное семенохранилище является подземным туннелем-хранилищем, где хранятся различные типы семян растений со всего мира, на случай если в результате всемирной катастрофы они нам понадобятся. Город был полностью разрушен немцами в 40-ых годах, но был заново отстроен после Второй мировой войны и с тех пор стал популярным туристическим направлением.
6. Остров Пасхи, Полинезия
Когда вы думаете об острове Пасхи, первое, что приходит на ум, это огромные статуи с лицами людей. Моаи (Moai) расположены по всему побережью острова и были вырезаны из камня 500 лет назад первыми людьми, которые тут жили. Полинезийский остров, расположенный на юге Тихого океана, является Местом Всемирного Наследия Юнеско. На данный момент на острове вулканического происхождения проживает приблизительно 5000 человек, и ближайший город находится в 2000 километров. Несмотря на то, что остров Пасхи весьма удалён от цивилизации, климат тропических дождевых лесов, а также исторические статуи привлекают на остров огромное количество туристов. Полинезийцы любят развлекать приезжих танцами в костюмах из перьев или прогулками на лодках, на которые они приглашают туристов.
5. Лаяману, Австралия
В австралийском Аутбэке (Australian Outback) существует огромное количество удалённых населённых пунктов, одним из которых является Лаяману. В этом маленьком городке проживает приблизительно 700 человек. В городе есть всего 1 магазин, в который еду завозят раз в неделю. Благодаря генератору и нескольким солнечным панелям у жителей Лаяману есть электричество. Город был изначально образован австралийским правительством, в качестве контроля над чрезмерным ростом населения в стране. Людей заставляли уезжать и жить в изолированных местах. На данный момент жители Лаяману вполне довольны своей жизнью в этом месте и даже создали новый язык, который изучается лингвистами.
4. Каке, Аляска
Каке, в которой проживает приблизительно 650 человек, является небольшой рыбацкой деревушкой, расположенной на диких просторах Аляски. Туда или оттуда можно добраться по воде или по воздуху. К деревушке не ведут никакие дороги, что представляет собой большую проблему для жителей, так как скорая помощь обычно прибывает туда через полтора дня после вызова. В таком удалённом месте очень опасно жить, но эта местность просто прекрасна, а учитывая тот факт, что большей части местного населения нет ещё даже 18 лет, это место обладает большой перспективой роста. Если вы когда-нибудь захотите посетить эту маленькую деревушку на Аляске, вы сможете остановиться в одном из немногих отелей города и арендовать транспортное средство или байдарку для передвижения.
3. Бахта, Сибирь
В Бахте нет водопроводной воды, телефона и медицинской помощи. Кроме того, городок круглый год живёт при температуре ниже нуля. В Бахту можно попасть только на лодке или на вертолёте, да и то, только если это позволяет погода. 300 человек, которые проживают в этом сибирском сообществе, полагаются на охотничьих собак, которых они используют для охоты. Они ставят капканы, рыбачат и собирают ягоды и коренья, чтобы выжить. Выживание является для них приоритетом, поскольку им приходится запасать продовольствие с лета, чтобы им было чем питаться зимой. Зимы в Бахте состоят из продолжительных периодов ночи и люди не видят солнца вплоть до весны. По сравнению с их зимами, ваши, наверное, уже не кажутся настолько суровыми.
2. Тристан-да-Кунья, Южная Африка
В Тристан-да-Кунье живут лишь 270 человек. Этот архипелаг известен как самое удалённое место в мире. Абсолютно все люди на острове делят между собой работу и прибыль. Тристан-да-Кунья процветает именно благодаря этому общественному ощущению сплочённой семьи. Сообщество на островах, безусловно, чудесное, однако у такого далёкого расположения от цивилизации есть свои минусы. На острове, где дожди идут 20 дней в месяц, есть всего одна дорога, продукты питания нужно заказывать на месяц вперёд в местном магазине, а всё электричество на острове вырабатывается исключительно генераторами. Для того, чтобы посетить Тристан-да-Кунью, вам придётся совершить семидневное путешествие из Кейптауна (Cape Town), Южная Африка.
1. Палмерстон, Острова Кука
60 жителей Палмерстона, расположенного недалеко у побережья островов Кука, являются потомками одного единственного предка, что, безусловно, осложняет ситуацию со свиданьями на острове. Из-за того, что Палмерстон находится настолько далеко от побережья островов Кука, им приходится заказывать поставки продовольствия и других предметов заблаговременно. Эти товары им привозит один единственный корабль, который приезжает в Палмерстон лишь два раза в год из-за ужасных погодных условий на воде. На острове есть лишь два телефона, а Интернет функционирует только четыре часа в день. Людям, проживающим в этом небольшом сообществе, также приходится обходиться без электричества большую часть времени, так как оно бывает на острове всего два часа в день. Несмотря на это, Палмерстон ежегодно посещают туристы, которые говорят о том, что жители этого очень отдалённого кусочка земли очень гостеприимны и дружелюбны
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