10 самых больших кораблей в мире

Когда речь заходит о больших кораблях, то первым на ум приходит «Титаник». Его, безусловно, можно отнести к категории самых известных кораблей, потерпевших крушение в первый же рейс. Но есть и другие огромные судна, о которых большинство людей даже не слышали. Предлагаем познакомиться с самыми большими судами в истории судостроения, некоторые из них до сих пор бороздят океаны, а некоторые давно ушли на слом. Список основывается на длине судна, его валовой грузоподъёмности и валовом тоннаже.
10. Супертанкер класса TI
Супертанкер «Oceania» класса TI ‒ одно из самых красивых суден, предназначенное для транспортировки нефти. Таких супертанкеров в мире четыре. Валовая грузоподъёмность «Океании» 440 тысяч тонн при возможности развивать скорость до 16-18 узлов. Длина судна 380 метров.
9. Berge Emperor
Berge Emperor был самым большим танкером, предназначенным для транспортировки нефти, выпущенным Mitsui в 1975 году, и одним из самых больших танкеров в мире. Вес судна 211360 тонн. Первым владельцем была компания Bergesen d.y. & Co, но потом в 1985 танкер продали компании Maastow BV, где он получил новое название. Прослужил он там всего год, а потом его отправили на лом.
8. CMA CGM Александр фон Гумбольдт
Названное в честь Александра фон Гумбольдта судно CMA CGM является контейнерным судном класса Explorer. Это был самый большой контейнеровоз в мире, пока не появился Maersk Triple класса E. Его длина 396 метров. Валовая грузоподъёмность составляет 187624 тонн.
7. Emma Maersk
В списке самых больших кораблей Emma Maersk занимает второе место среди суден, находящихся в строю до сих пор. Это первый контейнеровоз класса E из восьми, принадлежащих A. P. Moller-Maersk Group. На воду его спустили в 2006 году. Судно способно примерно 11 тысяч ДФЭ. Его длина 397,71 метра.
6. Maersk Mc-Kinney Mоller
Maersk Mc-Kinney Moller ‒ ведущий контейнеровоз класса Е. У него самая большая грузоподъёмность в мире, и к тому же это самое длинное судно на 2013 год. Его длина 399 метров. Максимальная скорость ‒ 23 узла при грузоподъёмности 18270 ДФЭ. Построили его для Maersk на южнокорейском заводе Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering.
5. Esso Atlantic
Esso Atlantic ‒ одно из самых популярен имён в истории больших кораблей. Огромное судно длиной 406,57метра отличается невероятной валовой грузоподъёмностью ‒ 516891 тонна. Оно отслужило 35 лет в основном как танкер для транспортировки нефти, и в 2002 году его сдали на лом в Пакистане.
4. Batillus
Batillus ‒ супертанкер, построенный фирмой Chantiers de l’Atlantique для французского филиала Shell Oil. Его валовая грузоподъёмность 554 тысячи тонн, скорость 16-17 узлов, длина 414,22 метра. Это четвёртое по размерам судно в мире. Последний рейс оно совершило в декабре 1985.
3. Pierre Guillaumat
Третье в мире по величине судно названо в честь французского политика, основателя нефтяной компании Elf Aquitaine Пьера Гийома. Построили его в 1977 в Chantiers de l’Atlantique для компании Nationale de Navigation. Прослужило судно шесть лет, а потом его отправили на лом из-за невероятной убыточности. Из-за огромных размеров его использование было сильно ограниченным. Оно не могло пройти ни через Панамский, ни через Суэцкий каналы. Да и далеко не во все порты могло судно войти. Валовая грузоподъёмность была практически 555 тысяч тонн, скорость 16 узлов, длина 414,22 метра.
2. Seawise Giant
Супертанкер Mont был известен под разными именами, его называли королевой океанов и рек. Построили судно в 1979 году на японских верфях Sumitomo Heavy Industries,Ltd. Во время ирано-иракской войны оно сильно пострадало, и его затопили, поскольку посчитали неподлежащим ремонту. Но позже его подняли и отремонтировали, назвав Happy Giant. В декабре 2009 оно совершило свой последний рейс. На то время это было самое большое судно в мире, а вот титул самого большого танкера оно сохранило до сих пор.
1. Prelude FLNG
Prelude ‒ самое большое используемое судно в мире, построенное в 2013 году в Южной Корее. Его длина 488 метров, ширина 78 метров. Предназначено оно для транспортировки сжиженного природного газа. Для его строительства понадобилось 260 тысяч тонн стали, а при полной загрузке вес превышает 600 тысяч тонн.
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