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10 самых больших кораблей в мире

10 самых больших кораблей в мире

Когда речь заходит о больших кораблях, то первым на ум приходит «Титаник». Его, безусловно, можно отнести к категории самых известных кораблей, потерпевших крушение в первый же рейс. Но есть и другие огромные судна, о которых большинство людей даже не слышали. Предлагаем познакомиться с самыми большими судами в истории судостроения, некоторые из них до сих пор бороздят океаны, а некоторые давно ушли на слом. Список основывается на длине судна, его валовой грузоподъёмности и валовом тоннаже.

10. Супертанкер класса TI


10 самых больших кораблей в мире

Супертанкер «Oceania» класса TI ‒ одно из самых красивых суден, предназначенное для транспортировки нефти. Таких супертанкеров в мире четыре. Валовая грузоподъёмность «Океании» 440 тысяч тонн при возможности развивать скорость до 16-18 узлов. Длина судна 380 метров.

9. Berge Emperor


10 самых больших кораблей в мире

Berge Emperor был самым большим танкером, предназначенным для транспортировки нефти, выпущенным Mitsui в 1975 году, и одним из самых больших танкеров в мире. Вес судна 211360 тонн. Первым владельцем была компания Bergesen d.y. & Co, но потом в 1985 танкер продали компании Maastow BV, где он получил новое название. Прослужил он там всего год, а потом его отправили на лом.

8. CMA CGM Александр фон Гумбольдт


10 самых больших кораблей в мире

Названное в честь Александра фон Гумбольдта судно CMA CGM является контейнерным судном класса Explorer.
Это был самый большой контейнеровоз в мире, пока не появился Maersk Triple класса E. Его длина 396 метров. Валовая грузоподъёмность составляет 187624 тонн.

7. Emma Maersk


10 самых больших кораблей в мире

В списке самых больших кораблей Emma Maersk занимает второе место среди суден, находящихся в строю до сих пор. Это первый контейнеровоз класса E из восьми, принадлежащих A. P. Moller-Maersk Group. На воду его спустили в 2006 году. Судно способно примерно 11 тысяч ДФЭ. Его длина 397,71 метра.

6. Maersk Mc-Kinney Mоller


10 самых больших кораблей в мире

Maersk Mc-Kinney Moller ‒ ведущий контейнеровоз класса Е. У него самая большая грузоподъёмность в мире, и к тому же это самое длинное судно на 2013 год. Его длина 399 метров. Максимальная скорость ‒ 23 узла при грузоподъёмности 18270 ДФЭ. Построили его для Maersk на южнокорейском заводе Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering.

5. Esso Atlantic


10 самых больших кораблей в мире

Esso Atlantic ‒ одно из самых популярен имён в истории больших кораблей. Огромное судно длиной 406,57метра отличается невероятной валовой грузоподъёмностью ‒ 516891 тонна. Оно отслужило 35 лет в основном как танкер для транспортировки нефти, и в 2002 году его сдали на лом в Пакистане.

4. Batillus


10 самых больших кораблей в мире

Batillus ‒ супертанкер, построенный фирмой Chantiers de l’Atlantique для французского филиала Shell Oil. Его валовая грузоподъёмность 554 тысячи тонн, скорость 16-17 узлов, длина 414,22 метра. Это четвёртое по размерам судно в мире. Последний рейс оно совершило в декабре 1985.

3. Pierre Guillaumat


10 самых больших кораблей в мире

Третье в мире по величине судно названо в честь французского политика, основателя нефтяной компании Elf Aquitaine Пьера Гийома. Построили его в 1977 в Chantiers de l’Atlantique для компании Nationale de Navigation. Прослужило судно шесть лет, а потом его отправили на лом из-за невероятной убыточности. Из-за огромных размеров его использование было сильно ограниченным. Оно не могло пройти ни через Панамский, ни через Суэцкий каналы. Да и далеко не во все порты могло судно войти. Валовая грузоподъёмность была практически 555 тысяч тонн, скорость 16 узлов, длина 414,22 метра.

2. Seawise Giant


10 самых больших кораблей в мире

Супертанкер Mont был известен под разными именами, его называли королевой океанов и рек. Построили судно в 1979 году на японских верфях Sumitomo Heavy Industries,Ltd. Во время ирано-иракской войны оно сильно пострадало, и его затопили, поскольку посчитали неподлежащим ремонту. Но позже его подняли и отремонтировали, назвав Happy Giant. В декабре 2009 оно совершило свой последний рейс. На то время это было самое большое судно в мире, а вот титул самого большого танкера оно сохранило до сих пор.

1. Prelude FLNG


10 самых больших кораблей в мире

Prelude ‒ самое большое используемое судно в мире, построенное в 2013 году в Южной Корее. Его длина 488 метров, ширина 78 метров. Предназначено оно для транспортировки сжиженного природного газа. Для его строительства понадобилось 260 тысяч тонн стали, а при полной загрузке вес превышает 600 тысяч тонн.

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