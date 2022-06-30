Снимать ли обувь в доме: традиции разных стран

Не существует народов, культур или религий, требующих постоянного ношения обуви в жилых помещениях, а вот снятие обуви перед входом в жилую часть дома регламентируется многими культурами.











Например, в Японии, где основой размерной сетки любого дома является татами, категорически запрещено ходить по полу, застеленному татами, в обуви. Даже внутри дома для входа в туалетную комнату используют специальные тапочки.

Следует также помнить, что традиционно японцы во время еды располагаются вокруг низкого столика, сидя на полу. Спят они на матрасах, которые расстилают непосредственно на татами.







В Индии, где чистота улиц — понятие относительное, снятие обуви при входе в дом считается обязательным (противное рассматривается как неуважение к хозяевам). Вообще, на Востоке, где прием пищи традиционно осуществляется на полу, сидя на корточках, обувь всегда оставляют за порогом. В теплых странах популярна легкая обувь, часто без задника, которую легко снимать и надевать.







Определенное влияние оказали на эту традицию и религии. Так, в исламе обряд очищения перед молитвой предполагает омовение и очищение ног при входе в мечеть. В синтоизме — из уважения к богам и усопшим предкам и для сохранения чистоты их душ — молящиеся снимают обувь до порога храма.

Такие же предписания существуют и у иудеев, которые, скорее всего, ориентируются на указания в Торе о необходимости снимать обувь на святой земле.Безусловно, существуют и различия в подходах к этому вопросу, обусловленные материальным положением. В больших домах обеспеченных людей всегда была прислуга, которая следила за чистотой. Кроме того, площадь домов всегда делилась на общую, в которой не снимали обувь, и личные покои, обычно располагавшиеся на втором этаже, где всегда переодевались в более удобные домашние туфли.В большинстве стран Европы, особенно в Скандинавии и России, в силу погодных условий всегда, приходя в дом, снимают обувь, если только хозяева не настаивают на обратном. Конечно, в современных условиях, когда многие передвигаются на автомобилях и мало соприкасаются с открытыми городскими пространствами, многие привычки меняются.В США большинство семей придерживаются традиции снимать обувь дома, но могут быть исключения в зависимости от конкретных условий или местных традиций. Полагаю, что мнение о том, что на Западе не снимают обувь в доме, основано на фильмах, в которых часто можно увидеть людей в обуви на кровати, на диване и даже на столе. Такие представления далеко не всегда правильны. Можно сказать, что при всех национальных, материальных и культурных различиях преобладающей тенденцией является использование дома специальной обуви , отличной от той, в которой мы ходим по улицам.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)