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3 подкормки для зимнего ухода за растениями

Зимой комнатные растения испытывают особый стресс из-за недостатка солнечного света. К сожалению, многие цветоводы считают, что зимой растения не нуждаются в подкормках, и это большая ошибка.
Важно знать, что в зимний период времени растениям необходимо меньшее количество азота, но другие питательные вещества остаются по-прежнему нужны.
Для того чтобы дать комнатным растениям все необходимые питательные вещества для активного роста и развития используйте домашние подкормки, о которых пойдет речь ниже. Для достижения наилучшего результата данные подкормки рекомендуется чередовать с интервалом 1 раз в 2 недели.



Подкормка с чаем



Необходимые компоненты:

чай — 2 пакетика; аспаркам — 2 таблетки;

вода — 1 л.



В чае содержится кофеин. Кофеин положительно влияет на полезные микроорганизмы, находящиеся в почве, что приводит к повышению плодородия почвы.
Аспаркам — препарат, в состав которого входит калий и магний. Калий важен для обеспечения оптимального роста растений. Этот элемент увеличивает сопротивляемость растений грибковым и микробным заболеваниям и повреждению насекомыми. Калий принимает непосредственное участие в десятках метаболических реакций, активизирует ферменты, участвующие в росте растений, фотосинтезе и в каждом из этапов синтеза белка и обмене веществ в целом.
Магний является центральным ядром молекулы хлорофилла в тканях растений. Таким образом, при дефиците магния возникает нехватка хлорофилла из-за чего замедляется рост растений.

Способ приготовления



Залейте 2 пакетика чая 0,5 л кипятка, накройте емкость полотенцем и оставьте настаиваться на 1 час.
Доведите настой до объема 1 л и растворите в нем 2 таблетки аптечного препарата Аспаркам. Используйте подкормку с чаем для полива растений под корень.

Подкормка с дрожжами



Второе удобрение нацелено на улучшение состава почвы, что также положительно скажется и на росте комнатных цветов.

Необходимые компоненты:

прессованные дрожжи — 1 ч.л;

мед — 0,5 ч.л;

янтарная кислота — 1 таблетка (100 мг)

вода — 1 л.

Дрожжи содержат большое количество витаминов группы В и различные аминокислоты, которые необходимы полезным микроорганизмам, содержащимся в почве.



Способ приготовления:

В 1 л воды растворите дрожжи и мед и оставьте на час. Дрожжи вступят в реакцию с сахарами, содержащимися в меде, что приведет к их активации. Через час добавьте к удобрению 1 таблетку янтарной кислоты, которая усилит действие удобрения.


Подкормка со сметаной



Еще одна подкормка, действие которой направлено на улучшение состава почвы и повышение иммунитета растений.

Необходимые компоненты:

сметана — 0,5 ч.л;

мед — 0,5 ч.л;

вода — 1 л.



Способ приготовления:

Растворите сметану и мед в литре теплой воды. Используйте это удобрение для полива растений под корень.
Эта бюджетная подкормка поможет улучшить качество почвы за счет бактерий, содержащихся в кисломолочном продукте. Аминокислоты и витамины, входящие в состав меда, помогут повысить иммунитет растений.
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Растенияподкормка

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