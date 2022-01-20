5 стран, в которых выход в интернет могут посчитать за преступление

Страны с самым проблемным интернетом.
Свобода слова – сколько много вкладывается в это понятие. Но при этом мало какая еще из абстрактных свобод человека, может сравнить с этой по количеству всевозможных «но». Даже в самых раскрепощенных в данном плане странах существует неимоверное количество лазеек и нюансов, ставящих под вопрос фунциональность данной идеи. Тем не менее, есть государства, где с этим все совсем плохо и в первую очередь это сказывается на интернете – «земле свободных».
1. Вьетнам
Один закон и приехали.
Вьетнам очень любит западные инвестиции. При этом не очень любит западные ценности, и «Свободу слова» в том числе. В 2013 году руководство страны приняло сомнительный закон о введении цензуры в интернете, который запретил пользователям соцсетей и блогерам обобщать и собирать (и даже цитировать) информацию с правительственных сайтов и в государственной прессе. Чем это продиктовано? Конечно, интересами национальной безопасности! В любом случае, один только этот не совсем вразумительный закон сделал Вьетнам одной из самых несвободных стран в плане интернета.
2. Эфиопия
Интернета там мало.
В Эфиопии цензурой интернета занимается целое ведомство - Агентство информационной и сетевой безопасности. Любопытно, что деятельность этого ведомства напрямую нарушает законы самой же Эфиопии в отношении частной жизни людей и права на свободу слова. Впрочем, коэффициент распространённости интернета среди населения этой страны составляет 1%, так что в список «самых цензурируемых» она попадает главным образом из-за сухой статистики.
3. Судан
А начиналось все неплохо.
В Судане очень жестко фильтруется любой контент, который «приносит зло в общество». Совершенно очевидно, что делается все это не благими намерениями и не из заботы о моральном облике гражданина (впрочем, это как посмотреть). Борясь со всем «аморальным и кощунственным» в сети, Судан также стал печально известен своими манипуляциями в сети в ходе избирательных компаний в стране.
4. Саудовская Аравия
И даже не стесняются этого.
В Саудовской Аравии сайты блокируют по двум причинам. Первая – это аморальность ресурса. Как правило, в это категорию попадают порнографические порталы. Вторая – это решение комитета по безопасности. На первый взгляд все выглядит совсем не страшно, ведь подобное практикуют многие страны, с весьма даже свободным интернетом! Вот только в СА каждый день приходят сотни запросов на блокировку. На сегодняшний день власти заблокировали уже более 400 сайтов. При этом действия цензуры руководство страны не скрывает.
5. Северная Корея
Совсем все плохо.
Доступ к настоящему интернету в Северной Корее имеют лишь отдельные лица. В столице страны есть всего одно интернет-кафе. Уже этого достаточно для того, чтобы признать эту страну самой несвободной в вопросе всемирной паутины.
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