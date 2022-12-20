Почему иглу эскимосов не тают и не рушатся даже при плюсовой температуре внутри

Про иглу эскимосов каждый человек знает с самого детства. Однако, приходилось ли ему кому-нибудь задумываться о том, как строится иглу и почему оно не тает и не разваливается, когда внутри становится тепло. Ведь в конце концов постройка сделана из обычного снега. Или нет? На самом деле иглу эскимосов невероятно хитрая постройка. Настоящее чудо человеческой инженерной мысли.
Не такая простая конструкция. |Фото: goodfon.ru.
Начнем с того, что строят временные жилища иглу не из любого снега, а исключительно из прессованного. Обычный снег на роль строительного материала не подойдет. Чаще всего подходящий материал есть только в тундре. В наших же широтах такой бывает крайне редко. Однако при желании его можно сделать самостоятельно, вылив несколько ведер воды на недавно наваливший снежок у дома.
Чем холоднее - тем лучше. |Фото: liveinternet.ru.
Круглыми иглу делают не просто так. Снежные блоки укладывают по спирали на площади 5-9.1 кв.м для того, чтобы постройка внутри лучше сохраняла тепло. Чем меньше площадь соприкосновения с окружающей средой, тем лучше. А максимальный объем при минимальной площади может обеспечить только шар, поэтому все иглу делают только круглыми. Вход в жилище делается на уровне пола с небольшим углублением. Нужен такой для того, чтобы не выходил теплый воздух. На ночь вход закрывается снежным блоком и шкурами животных. Помимо него в иглу делается еще небольшое окошко и дымоход в верхней части постройки.
Строиться за 45 минут. |Фото: arizona-rp.com.
Наверняка теперь иглу уже не кажется такой простой штукой? Однако, человек с «набитой рукой» сможет возвести из правильного снега иглу всего за 45-60 минут. Чаще всего отапливаются временные жилища эскимосов чем-то вроде небольших ламп, которые заправляются жиром морских животных. Их вполне хватает чтобы довести температуру внутри до +20-25 градусов по Цельсию.
Жить можно! ¦Фото: methodwriter.com.
Не тают иглу по той простой причине, что сами снежные блоки из-за постоянного контакта с морозным воздухом снаружи слишком холодные. Даже если блок немного подтает, образовавшаяся на его стенках вода тут же замерзает обратно. Таким образом, чем холоднее на улице, тем выше температуру воздуха внутри может выдержать постройка. Более того, вся влага, конденсирующаяся в иглу (например, от дыхания людей), так же оседает и замерзает на стенках постройки. Таким образом воздух внутри кочевого жилища еще и очень сухой. Сами же стены получают пленку из льда, которая дополнительно защищает находящихся внутри от ветров и сквозняков.
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