С нами не соскучишься!

8 010 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид Руси
    Нам тоже нужно ссылать педиков на север к белым медведям...Что грозило любов...
  • РОМАН Молчанов
    С наступающим ! Спасибо.Маленькие кухонны...
  • Лилия Царенкова
    АХ-ренеть.. Не, ну я давно заметил, что "храмы" притягивают нечисть. Ышо в пору моей молодости я познакомился с некот...Что нужно знать в...

10 фактов, доказывающих, что прошлое было хуже, чем мы думаем

Эх, как бы не хотелось нам романтизировать прошлое, представляя тогдашнее общество галантным и романтичным, ничего подобного не было и в помине. Человечество долго не знало ни гигиены, ни этикета.

Предлагаем вашему вниманию подборку фактов, посвящённую некоторым подробностям давнего прошлого.

Помпеи напоминали гигантскую мусорную свалку


Жители и многочисленные гости Помпеев и не думали об организации бригад по вывозу отходов. Они даже не пытались элементарно закапывать мусор. Все отходы выбрасывались прямо под ноги. Узкие улицы, переулки и даже местные кладбища были завалены сломанной глиняной посудой, руинами зданий, недоеденными гниющими продуктами и лошадиными тушами.

Даже внутри зданий всё было примерно так же. Археологи собрали десятки доказательств того, что обитатели Помпеев не видели различий между своими домами и громадными мусорными вёдрами. Гниющая еда оставалась на полу, а целые горы бытовых отходов находились возле источников питьевой воды.

10 ФАКТОВ, доказывающих, что прошлое было хуже, чем мы думаем

В телах викингов жили миллионы паразитов


Учитывая, что они проживали рядом с домашним скотом, можно сделать вывод, что викинги заражались всевозможными паразитами с раннего детства. А к моменту совершеннолетия их организмы кишели такими существами, которых вы не увидите даже в фильмах ужасов.
Археологи, изучающие рацион питания древних скандинавов, часто находят яйца, инфицированные круглым червём или, например, печёночной двуусткой.

В экскрементах, относящихся примерно к XI столетию, учёные обнаружили хлыстовика — паразита, способного сделать жизнь невыносимой. Помимо тяжёлой формы диареи, метеоризма и болезненного стула, викинги страдали от таких проблем, как замедленное когнитивное развитие и недостаток гормона роста.

Ужасная вонь средневекового Лондона


Средневековый Лондон невыносимо разил. Все улицы были буквально заполнены экскрементами, гниющей едой и останками мёртвых животных. В некоторых местах такая гремучая смесь приводила к появлению настолько ужасного запаха, что даже находиться там было невозможно.

С Темзой дела обстояли тоже плохо. Мясники выбрасывали загнивающее мясо прямо в реку, а кровь выливали на берегу. В XIV веке зловоние сделалось настолько невыносимым, что сам король запретил убивать животных в пределах города.

10 ФАКТОВ, доказывающих, что прошлое было хуже, чем мы думаем

Европа в эпоху Возрождения страдала от сифилиса


В 1495 году французские солдаты привезли с собой сифилис. Эта страшная болезнь в эпоху Возрождения переплюнула по масштабам современную пандемию СПИДа. Отвратительные мокнущие гнойники покрывали всё тело людей, их волосы выпадали, а плоть могла прогнивать буквально до костей. Тогда не было общественных больниц, поэтому люди, подхватившие страшную «французскую болезнь», мучительно умирали прямо посреди улиц.

Древнегреческое вино было отвратительным на вкус


К сожалению, греки не знали, как можно хранить вино долгое время. Поэтому древние виноторговцы использовали всевозможные ухищрения, чтобы продать прокисший и перебродивший продукт. Считалось нормальным добавлять в вино, например, смолу либо мраморную пыль. Кто-то просто оставлял вино во дворе под палящими лучами солнца, где оно могло киснуть месяцами. В итоге вино по консистенции напоминало смолу. Известно также, что древние греки иногда разбавляли его солёной морской водой.

10 ФАКТОВ, доказывающих, что прошлое было хуже, чем мы думаем

Личная гигиена в XVIII веке никого особо не заботила


Представьте, что вас окружают люди, которые не стесняются, простите, портить воздух на публике, ковыряются пальцами в носу, плюют на пол даже в помещениях и ходят в туалет по-большому на глазах у незнакомых людей. В Англии XVIII века такое поведение было в порядке вещей.
Для большинства людей той эпохи «личная гигиена» была разве что красивым выражением, смысл которого они не особо понимали. Никто бы не посмотрел в вашу сторону криво, если вы, придя в гости, съели весь обед руками, вытерли их о рубашку, потом громко отрыгнули и напоследок смачно сплюнули на пол.

Даже в домах высших сословий всё было не лучше. Разговаривая после ужина, хозяева могли вытащить ночной горшок и облегчиться на виду у гостей.

В древней Месопотамии было слишком много вредителей


Помпеи и средневековый Лондон — не единственные места, где санитария никого не заботила. Заслуживает места в этом списке и древняя Месопотамия. Неизбежным следствием пренебрежения санитарией были вредители, обитавшие рядом с людьми в огромных количествах.

Чтобы хоть как-то избавляться от гор отходов, жители Месопотамии разрешали диким собакам и свиньям перерывать кучи уличного мусора. Археологи утверждают, что животные хозяйничали практически везде. Даже дикие свиньи могли спокойно бродить по королевскому дворцу.

10 ФАКТОВ, доказывающих, что прошлое было хуже, чем мы думаем

Челюсти мертвецов заменяли людям их гнилые зубы


В начале 19 века британцы очень боялись гнилых зубов. А учитывая, что пломбы тогда ещё не были изобретены, а регулярной чисткой зубов люди себя не обременяли, ужасная улыбка разрушала жизни многих людей. Но вдруг после сражения при Ватерлоо в 1815 году оказалось, что на поле боя остались десятки тысяч трупов молодых людей, у многих из которых во рту были совершенно здоровые зубы.

После этого последовал один из главных прорывов в стоматологической отрасли. Зубные протезы, сделанные из челюстей трупов, неожиданно стали доступным товаром. Многие годы люди охотно носили челюсти солдат, погибших в битве при Ватерлоо. Только когда известный врач Клавдий Эш создал первые зубные протезы из фарфора (произошло это в 1835 году), об этой ужасной моде понемногу забыли.

Туалетная бумага, оставлявшая занозы в пятой точке


Каких-то 100 лет назад посещение уборной было не очень приятным занятием. Для подтирания тогда использовали старые газеты или журналы. Фермерский альманах специально делался с небольшим отверстием, с помощью которого его можно было удобно повесить в уборной, пролистывать интересные страницы, а неинтересными сразу же подтираться.

Будет некрасиво обвинять людей в пренебрежении туалетной бумагой, ведь примерно до середины 30-х годов прошлого века её использование приводило к тому, что в пятую точку то и дело вонзались занозы из древесных опилок.

Римские туалеты были сущим адом


В Древнем Риме выражение «общественный туалет» воспринималось очень буквально. Попробуйте представить себе группу из пятидесяти человек, сидящих по кругу (чаще всего — вообще плечом к плечу) и спокойно делающих своё дело. Омерзительно? Но это лишь начало. Подтираться приходилось общей губкой, не менее грязной, чем сам туалет.

Туалетные отверстия уходили прямо в тёмные дренажные каналы, в которых обитали самые отвратительные насекомые. А из-за скопления метана отверстие в любой момент могло взорваться. Таким образом, обычный акт дефекации превращался в разновидность игры в русскую рулетку.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)

Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх