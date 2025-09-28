С нами не соску...
Пила на обухе ножа: есть ли от нее практический смысл



Наверняка все помнят отличный голливудский боевик «Рембо: Первая кровь», снятый по одноименной книге Дэвида Моррелла. Книга, впрочем, несколько про другое и в разы суровее, чем киноадаптация. Но речь сегодня пойдет не о том, а о ноже, которым орудовал главный герой в исполнении Сильвестра Сталлоне.
Здоровенный клинок с брутальной пилой на обухе. Вопрос: есть ли от последней хоть какой-то смысл?

По большей части декоративный элемент. /Фото: spb.arsenal-men.ru.

По большей части декоративный элемент. /Фото: spb.arsenal-men.ru.

 

Зачем на обухе ножа нужна пила? Ответ на этот вопрос на самом деле страшно банален: для того, чтобы на ноже для выживания была пила, которой при случае можно что-нибудь распилить. Проблема заключается в том, что распилить такой пилкой можно очень немногое. А пилить дерево пилой на обухе ножа, конечно, можно, но занятие это будет сродни пытке. А все потому, что в 9 из 10 случаев пила на обухе не отвечает даже минимальным требованиям к пиле по дереву. Почему?
Пила, которая не пилит. /Фото: forum.guns.ru.

Пила, которая не пилит. /Фото: forum.guns.ru.


 

Во-первых, потому что классическая пила по дереву должна иметь толщину не больше 1.25 мм. В противном случае при попытке пилить таким инструментом придется прилагать к пиле намного больше усилий. Нож в свою очередь не может иметь толщину обуха в 1-2 мм, так как скорее всего утратит уже свою функциональность. Не способствуют эффективности работы и размеры лезвия ножа, они слишком маленькие.
Конструкция не соответствует ГОСТу. /Фото: rusdamask.ru.

Конструкция не соответствует ГОСТу. /Фото: rusdamask.ru.

 

Во-вторых, у подавляющего большинства пилок на ножах отсутствует такой важный элемент конструкции, как разводка зубьев.
А ведь именно разводка зубьев под определенным углом в разные стороны в шахматном порядке во многом является гарантом эффективности приспособления. В-третьих, зубья на пилке ножей чаще всего не имеют заточки вообще или не имеют правильной заточки под нужным углом. Само собой, существуют исключения. Например, есть вполне годные инструменты, соединяющие в себе функции мачете и пилы по дереву. Однако, даже в таком случае пилка позиционируется как инструмент на всякий случай, а не основной инструмент для работы с деревом.

 
Мачете с пилой еще более-менее. /Фото: mdregion.by.

Мачете с пилой еще более-менее. /Фото: mdregion.by.

 

источник

