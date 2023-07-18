10 эксцентричных гастрономических привычек известных людей

Гастрономические фетиши известных людей.
Известно, что на вкус и цвет товарищей нет. Но порой кулинарные предпочтения людей (именно о них пойдёт речь в нашем обзоре) принимают весьма причудливые формы. Мы расскажем о гастрономических пристрастиях 10 известных во всём мире людей.
1. Цукерберг ест только то, что сам убивает
Цукерберг ест только то, что сам убивает.
Основатель Facebook Марк Цукерберг известен своим желанием непрерывного самосовершенствования. В 2009 году он заявил, что будет носить галстук каждый день, а в 2010 изъявил свое желание выучить китайский. В 2011 году Цукерберг шокировал весь мир, публично заявив, что будет есть мясо только тех животных, которых убьет собственноручно. После публикации этой новости на своей странице в ответ на критику представителей общества охраны животных он ответил «Я только что убил свинью и козла». Первым же охотничьим трофеем Цукерберга стал омар, которого он сварил живым.
2. Суп Бетховена
Суп Бетховена.
Людвиг ван Бетховен известен как гениальный композитор, но мало кто знает, насколько серьезно он относился к супу. Композитор считал, что только его экономка или «повар с чистым сердцем» мог приготовить настоящий суп. Одним из любимых блюд Бетховена был суп с мягким хлебом и 10 яйцами-пашот, который он ел каждый четверг. Причем горе экономке, если яйца не были полностью свежими. Тогда Бетховен помимо словесного разноса, просто швырял в нее этими яйцами.
3. Кетчуп и соус Джеральда Форда
Кетчуп и соус Джеральда Форда.
Президент США Ричард Никсон ежедневно обедал творогом, политым кетчупом. После того как он был избран президентом, газета Washingtonian язвительно заметила, что элегантные обеды Белого дома были заменены творогом и кетчупом.
Менее известны гастрономические предпочтения президента Джеральда Форда, который также был страстным поклонником странного обеденного меню. Каждый день он обедал творогом, политым кетчупом и соусом «А-1» для барбекю. Также он заказывал овощной гарнир с зеленым луком, сельдереем и редисом, который также поливал кетчупом и соусом «А-1».
4. Диета Николаса Кейджа из «достойных» животных
Диета Николаса Кейджа из «достойных» животных.
Звезда Голливуда Николас Кейдж заявил что в его диету входит исключительно мясо животных, которые спариваются «достойным образом». Объясняя причину своего выбора, Кейдж сказал: «Я на самом деле ем только то, что размножается красиво – к примеру, рыбу и птицу. Но вот процесс размножения свиней омерзителен, поэтому я не употребляю свинину».
5. Сорняки Генри Форда
Сорняки Генри Форда.
Генри Форд в молодости был придирчивым гурманом, который, как правило, всегда носил орехи или изюм в кармане. Все изменилось, когда он начал воспринимать свое тело как машину, а желудок как бензобак, в который просто нужно заливать топливо. После этого он резко потерял интерес к еде (ведь какая разница, что ешь, если оно служит для одной цели) и начал употреблять в качестве еды дикие сорняки.
Несмотря на то, что Форд зарабатывал почти $ 1 млн в год, он собирал в своем саду сорняки, затем готовя из них сэндвичи, приправленные горчицей, и салаты. Что интересно, такая диета пошла ему явно на пользу, поскольку Генри Форд очень редко болел и дожил до 83 лет.
6. Куриный гомосексуализм Эво Моралеса
Куриный гомосексуализм Эво Моралеса.
Президент Боливии Эво Моралес вызвал бурные дискуссии в 2001 году, когда он заявил, что гормоны, которые вводят курицам, являются основной причиной гомосексуализма: «Курицы буквально напичканы женскими гормонами, поэтому мужчины, которые едят этих куриц, уже не совсем мужчины».
Президент, любимым блюдом которого является полезный суп из лебеды, также связал потребление мяса птицы с мужским облысением. Моралес имеет давнюю неприязнь к нездоровой американской еде и даже подавал официальную жалобу в ООН в 2013 году, заявив, что «фаст-фут Запада наносит большой вред человечеству, а также является одной из основных причин рака».
7. Гастрономические фетиши Говарда Хьюза
Гастрономические фетиши Говарда Хьюза.
Киномагнат, промышленник и предприниматель Говард Хьюз страдал от обсессивно-компульсивного расстройства, что нашло отражение в его привычках в еде. Его слуги получили ряд странных указаний относительно того, как нужно готовить и подавать пищу. К примеру, ручки столовых приборов должны были быть обернуты папиросной бумагой, затем запечатаны в целлофан и еще раз обернуты вторым слоем папиросной бумаги. Такие сложности были необходимы, потому что Хьюз панически боялся микробов.
Также его слуги должны были открывать консервацию под теплой проточной водой, сначала тщательно вымывая банку мылом, чтобы удалить пыль, микробов и все ярлыки. Как правило, Хьюз обедал стейком и 12 горошинами одинакового размера. Если хоть одна горошина была слишком велика, то Хьюз приказывал заменить все блюдо. Когда он стал затворником в старости, то питался исключительно шоколадом и молоком. К моменту смерти он довел себя до состояния полного изнеможения.
8. Претенциозное вегетарианство Гитлера
Претенциозное вегетарианство Гитлера.
До 1930-х годов Гитлер обожал определенные мясные продукты, в частности, пельмени из печенки и сосиски. Тем не менее, на него сильно повлияла смерть его племянницы Гели Раубаль, которая покончила жизнь самоубийством в 1931 году. После этого Гитлер отказался употреблять ветчину на завтрак, заявляя, что это подобно тому «как съесть труп». Гитлер также вскоре отказался от мяса, потому что считал его причиной своего хронического запора и метеоризма. В основном он ел сырые или вареные овощи и каши, а любимыми блюдами будущего фюрера являлись овсянка с льняным маслом, цветная капуста, творог, вареные яблоки, артишоки и спаржа в белом соусе. Однако, подобная диета оказала прямо противоположный эффект на его проблемный кишечник. Его врач Тео Морелл отмечал в своем дневнике, что Гитлер после большой тарелки овощей испытывал «запор и колоссальный метеоризм».
9. Фанат молока Муссолини
Фанат молока Муссолини.
У Бенито Муссолини также были проблемы с пищеварением и странные привычки в еде. К примеру, он никогда ничего не ел на банкетах, поскольку считал, что еда является процессом, которому следует посвятить свое полное внимание.
В 1925 году диктатору поставили диагноз язвы желудка и порекомендовали резкое изменение рациона или операцию. Новая диета Муссолини в основном состояла из фруктов и 3 литров молока каждый день. Это, видимо, не помогло ему, поскольку в 1929 году у Бенито случилась еще одна язва. Новый врач высмеял его молочную диету и прописал инъекции витаминов В и С, а также употребление моркови, картофеля, небольшого количества вареной курицы, рыбы и чая без молока. Здоровье Муссолини за год радикально улучшилось.
10. Гастрономические изыски Ким Чен Ира
Гастрономические изыски Ким Чен Ира.
Благодаря свидетельствам бывшего личного повара Ким Чен Ира Кэндзи Фудзимото мир узнал о рационе бывшего северокорейского тирана. В то время как большая часть страны голодала, Ким был большим гурманом. У него был винный погреб с более чем 10 000 бутылками и библиотека с тысячами кулинарных книг.
Ким Чен Ир часто отправлял Фудзимото за границу, чтобы тот узнал рецепты местных деликатесов. Предпочитал диктатор икру, элитные сорта свинины и папайю. Что интересно, на его кухне каждое зернышко риса тщательно проверялось на предмет наличия мельчайших повреждений и царапин, а также Ким настаивал, что рис нужно готовить только на костре из деревьев, срубленных на легендарной горе Пэкту.
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