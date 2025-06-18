Подсветка шин и 4 ещё странных примочки для машин прошлого, которые сегодня даже представить трудно

1. Резина с функцией подсветки

На фото - красиво, а в жизни бессмысленно. /Фото: pinterest.de

2. Наружная сумка для собаки

Концепт, который, слава Богу, никто не воплотил в жизнь. /Фото: stena.ee

3. Встроенный бар с алкоголем

Бар с алкоголем для водителя - надо же было такое придумать. /Фото: reddit.com

4. Мешки с карточками для идентификации водителя

Неудачная попытка не дать водителю-нарушителю избежать ответственности. /Фото: stena.ee

5. Штурвал для отдельного управления каждым колесом

Штурвал вместо руля - не лучшее решение для апгрейда. /Фото: vintag.es