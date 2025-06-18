Подсветка шин и 4 ещё странных примочки для машин прошлого, которые сегодня даже представить трудно

В прошлом веке автомобильный рынок развивался очень стремительно, так что нет ничего удивительного в том, что уже тогда каждый производитель пытался чем-нибудь выделить свои детища. Довольно быстро, помимо хороших технических характеристик, машины стали улучшать различными апгрейдами. Вот только иногда они оказывались настолько нестандартными, что сейчас кажутся скорее плохой шуткой, чем попыткой сделать авто лучше.
1. Резина с функцией подсветки
На фото - красиво, а в жизни бессмысленно. /Фото: pinterest.de
Один из самых футуристичных концептов для машины придумали в 1961 году специалисты компании Goodyear. Им пришло в голове создать первые на планете светящиеся покрышки. Правда, концепт, мягко говоря, не впечатлил: нет, на фото в ночное время суток выглядели такие шины действительно эффектно, но вот в реальности на этом достоинства концепта заканчивались. Проблема была в технологии: в то время подсветку шин могли обеспечить только обычными лампочками, которые неизбежно лопались при езде по плохой дороге, поэтому смысла в таком апгрейде попросту не было.
2. Наружная сумка для собаки
Концепт, который, слава Богу, никто не воплотил в жизнь. /Фото: stena.ee
А этой задумке скоро стукнет аж 90 лет: в 1935 году в одном из известных изданий, посвящённых технике, опубликовали концепт для владельцев домашних любимцев. Суть идеи была в том, чтобы разместить снаружи автомобиля подвесную сумку, где и должен был путешествовать пёсик. Целью концепта было помочь водителям поддерживать салон машины чистым, располагая питомца во время езды снаружи.
3. Встроенный бар с алкоголем
Бар с алкоголем для водителя - надо же было такое придумать. /Фото: reddit.com
Это сегодня правила и ограничения, касающиеся употребления водителями каких-либо алкогольных напитков, жёсткие и не имеют альтернатив - если выпил, то за руль нельзя. А вот в середине прошлого века то ли к запретам относились безалабернее, то ли считали автомобилистов более сознательными. Иначе никак не объяснить появившйся тогда в 1957 апгрейд модели Eldorado от компании Cadillac. А дело всё в том, что там кто-то додумался оснастить салом машины баром, наполненным напитками, и не только без градусов.
4. Мешки с карточками для идентификации водителя
Неудачная попытка не дать водителю-нарушителю избежать ответственности. /Фото: stena.ee
Ещё один странный нереализованный концепт с довоенных времён. Хотя машин в то время было на порядок меньше, чем сейчас, ДТП, к сожалению, всё равно происходили, и водители также скрывались с места происшествия. Вот какому-то энтузиасту и пришло в голову прикрепить на автомобиль мешочек, в котором находилось бы множество карточек с написанной на них информацией о водителе. Авторы концепта рассчитывали, что при создании специальной системы, которая бы разбрасывала карточки вокруг машины после удара, остаться неузнанным шофёру уже не получится. Правда, как бы проверяли, что водители укажут на этих бумажках свои настоящие данные, остаётся загадкой.
5. Штурвал для отдельного управления каждым колесом
Штурвал вместо руля - не лучшее решение для апгрейда. /Фото: vintag.es
Интересная технология была представлена компанией Ford в далёком 1965 году. Называлась она оригинально - Wrist-Twist, и представляла собой наличие штурвала в рулевом управлении, чтобы иметь возможность отдельного управления для правого и левого переднего колеса. Предполагалось, что концепт позволит легче парковаться, а также лучше маневрировать. Вот только в действительности от этого штурвала было куда больше проблем: мало того, что он часто оказывался бесполезен, так ещё и при аварийной ситуации мог её только усугубить.
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