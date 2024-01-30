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Потомственные японские самураи на фотографиях XIX века


Фотографии потомственных самураев, которые были элитой войск средневековой Японии.

Фотографии потомственных самураев, которые были элитой войск средневековой Японии.

Самураями первоначально называли воинов-аристократов (буси), а с XII века этот термин начали использовать как название для всех представителей военно-феодального сословия мелких дворян. Идеальный самурай должен был быть стоическим воином, который следовал неписаному кодексу поведения, быть храбрыми, а в случае необходимости совершить ритуальное самоубийство. Самураи жили в Японии ещё в XIX веке и их фотографии вызывают восхищение.

1. Ода Нобуюши


Портретный снимок самурая.

Портретный снимок самурая.

 

2. Сакузаемон Яманучи


Портретный снимок вооружённого самурая.

Портретный снимок вооружённого самурая.

 

3. Окума Сигенобу


Самурай из княжества Сацума.

Самурай из княжества Сацума.

 

4. Такасуги Шинсаку


Потомственный самурай.

Потомственный самурай.

 

5. Мацудайра Йошинага


Правитель Этидзэн.

Правитель Этидзэн.

 

6. Эномото Такэаки


Японский адмирал, верный правительству сёгуната Токугавы в войне Босин.

Японский адмирал, верный правительству сёгуната Токугавы в войне Босин.

 

7. Ямаока Тэссю


Японский военный деятель.

Японский военный деятель.

 

8. Окубо Тосимити


Японский политик, самурай из княжества Сацума.

Японский политик, самурай из княжества Сацума.

 

9. Фукудзава Юкити


Японский писатель в кимоно.

Японский писатель в кимоно.

 

10. Шикарайцунемори Йокогама


Потомственный воин, поэт и мыслитель.

Потомственный воин, поэт и мыслитель.

 

11. Хейкуро Сибусава


Идеальный воин.

Идеальный воин.

 

12. Хидетоши Эгава


Мелкий дворянин военно-феодального сословия.

Мелкий дворянин военно-феодального сословия.

 

13. Тосидзо Хидзиката


Лидер восстания против Реставрации Мейдзи.

Лидер восстания против Реставрации Мейдзи.

 

14. Огата Джоджиро


Сын знаменитого врача, который познакомил Японию с западной медициной.

Сын знаменитого врача, который познакомил Японию с западной медициной.

 

15. Мацудайра Катамори


Государственный и военный деятель Японии.

Государственный и военный деятель Японии.

 

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