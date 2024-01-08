7 самых потрясающих заброшенных замков мира

Самые захватывающие замки со всех уголков планеты!
Причины опустения этих замков разные – война,банкротство или несчастный случа, но объединяет их отнюдь не это. Все эти замки необычайно величественны, и при взгляде на них появляется благоговение перед прошлым.
Замок Баннермана
Остров на Гудзоне был куплен в 1900-ом году шотландским иммигрантом Фрэнсисом Баннерманом, который построил на нём замок, предназначенный для хранения огромной коллекции оружия (он зарабатывал его продажей). В 1918-ом году, через 2 года после смерти шотландца, имевшиеся на территории замка боеприпасы взорвались и уничтожили часть сооружения.
В результате взрыва,множество построек пострадало.
Изнутри замок сохранил свое убранство,но только в отдельных частях,там где не достал взрыв.
Хэлсиен Холл
Возведённый в 1890-ом году в качестве роскошного отеля, в 1901-ом году он уже был закрыт. Через несколько лет особняк превратили в женский колледж Bennett, однако в 1978-ом году учебное заведение для студенток из богатых семей обанкротилось из-за популяризации совместного образования. С тех пор здание пустует.
Замок Миранда
Построенный в 1866-ом году английским архитектором Милнером по заказу знатного семейства Лидкерк-Буфорт, в годы Второй мировой войны особняк был захвачен бельгийской компанией и превращен в детский дом. Детский дом просуществовал не долго,и вскоре переехал,местный муниципалитет предложил взять управление на себя, однако владельцы отказались, поэтому с 1991-го года замок пустует.
Изнутри замок прекрасен своим потолком,который имеет несколько вариаций цвета.
Тут тоже частично сохранилась мебель,но все комнаты почти поросли травой.
Дворец принца Саида-Хасима
Эта резиденция была спроектирована Антонио Лациасом в 1899-м году. Позже она была переделана в одну из лучших школ для мальчиков в стране, Аль-Насирию. Сегодня этот замок пустует,с 2004 года он был покинут по неизвестным причинам.
Белиц: гигантская больница в Германии
Медицинский комплекс в Белиц-Хайльштеттене (Belitz) под Берлином был построен в XIX веке.Во время Второй мировой войны больницу превратили в военный госпиталь, и там успел полечиться раненый в сражении Адольф Гитлер.После вывода советских войск из Германии больница пришла в запустение.
Это один из сохранившихся замков того времени.
Замок закрыт для посетителей,и охраняется местными властями.
Подгорецкий замок, Украина
Сегодня замок принадлежит Львовской галереи искусств, которая опекается его будущим. На данный момент закрыт на ремонтно-реставрационные работы. А сам замок вам ничего не напоминает? Конечно же! В нем проходили съемки д’артаньяна.
Усадьба Храповицкого в Муромцево
Эта дворянская усадьба принадлежала Храповицкому, крупному лесопромышленнику. Построил эту усадьбу во французком стиле архитектор П.С. Бойцов. Строительство имения длилось с 1884 по 1906-ой год.
Вот так он выглядел еще при жизни Храповицкого.
Сейчас там мало что сохранилось
Ежегодно тут проводятся экскурсии
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии