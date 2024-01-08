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7 самых потрясающих заброшенных замков мира

Самые захватывающие замки со всех уголков планеты!

Причины опустения этих замков разные – война,банкротство или несчастный случа, но объединяет их отнюдь не это. Все эти замки необычайно величественны, и при взгляде на них появляется благоговение перед прошлым.

7 самых потрясающих заброшенных замков мира

Замок Баннермана


7 самых потрясающих заброшенных замков мира

Остров на Гудзоне был куплен в 1900-ом году шотландским иммигрантом Фрэнсисом Баннерманом, который построил на нём замок, предназначенный для хранения огромной коллекции оружия (он зарабатывал его продажей). В 1918-ом году, через 2 года после смерти шотландца, имевшиеся на территории замка боеприпасы взорвались и уничтожили часть сооружения.

7 самых потрясающих заброшенных замков мира

В результате взрыва,множество построек пострадало.

7 самых потрясающих заброшенных замков мира

7 самых потрясающих заброшенных замков мира

Изнутри замок сохранил свое убранство,но только в отдельных частях,там где не достал взрыв.

Хэлсиен Холл


7 самых потрясающих заброшенных замков мира

Возведённый в 1890-ом году в качестве роскошного отеля, в 1901-ом году он уже был закрыт. Через несколько лет особняк превратили в женский колледж Bennett, однако в 1978-ом году учебное заведение для студенток из богатых семей обанкротилось из-за популяризации совместного образования. С тех пор здание пустует.

7 самых потрясающих заброшенных замков мира

7 самых потрясающих заброшенных замков мира

Замок Миранда


7 самых потрясающих заброшенных замков мира

Построенный в 1866-ом году английским архитектором Милнером по заказу знатного семейства Лидкерк-Буфорт, в годы Второй мировой войны особняк был захвачен бельгийской компанией и превращен в детский дом. Детский дом просуществовал не долго,и вскоре переехал,местный муниципалитет предложил взять управление на себя, однако владельцы отказались, поэтому с 1991-го года замок пустует.

7 самых потрясающих заброшенных замков мира

Изнутри замок прекрасен своим потолком,который имеет несколько вариаций цвета.

7 самых потрясающих заброшенных замков мира

7 самых потрясающих заброшенных замков мира

7 самых потрясающих заброшенных замков мира

Тут тоже частично сохранилась мебель,но все комнаты почти поросли травой.

7 самых потрясающих заброшенных замков мира

Дворец принца Саида-Хасима


7 самых потрясающих заброшенных замков мира

Эта резиденция была спроектирована Антонио Лациасом в 1899-м году. Позже она была переделана в одну из лучших школ для мальчиков в стране, Аль-Насирию. Сегодня этот замок пустует,с 2004 года он был покинут по неизвестным причинам.

7 самых потрясающих заброшенных замков мира

7 самых потрясающих заброшенных замков мира

7 самых потрясающих заброшенных замков мира

Белиц: гигантская больница в Германии


7 самых потрясающих заброшенных замков мира

Медицинский комплекс в Белиц-Хайльштеттене (Belitz) под Берлином был построен в XIX веке.Во время Второй мировой войны больницу превратили в военный госпиталь, и там успел полечиться раненый в сражении Адольф Гитлер.После вывода советских войск из Германии больница пришла в запустение.

7 самых потрясающих заброшенных замков мира

Это один из сохранившихся замков того времени.

7 самых потрясающих заброшенных замков мира
Замок закрыт для посетителей,и охраняется местными властями.

7 самых потрясающих заброшенных замков мира

7 самых потрясающих заброшенных замков мира

Подгорецкий замок, Украина


7 самых потрясающих заброшенных замков мира

Сегодня замок принадлежит Львовской галереи искусств, которая опекается его будущим. На данный момент закрыт на ремонтно-реставрационные работы. А сам замок вам ничего не напоминает? Конечно же! В нем проходили съемки д’артаньяна.

7 самых потрясающих заброшенных замков мира

7 самых потрясающих заброшенных замков мира

7 самых потрясающих заброшенных замков мира

Усадьба Храповицкого в Муромцево


7 самых потрясающих заброшенных замков мира

Эта дворянская усадьба принадлежала Храповицкому, крупному лесопромышленнику. Построил эту усадьбу во французком стиле архитектор П.С. Бойцов. Строительство имения длилось с 1884 по 1906-ой год.

7 самых потрясающих заброшенных замков мира
Вот так он выглядел еще при жизни Храповицкого.

7 самых потрясающих заброшенных замков мира
Сейчас там мало что сохранилось

7 самых потрясающих заброшенных замков мира
Ежегодно тут проводятся экскурсии

7 самых потрясающих заброшенных замков мира

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