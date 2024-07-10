Опасное химическое вещество в мире, с которым мы регулярно сталкиваемся

На Земле существует огромное количество смертоносных веществ, которые способны быстро убить человека. Например, одним из самых сильных природных ядов является ботулотоксин, вырабатываемый бактериями Clostridium botulinum, вызывающими ботулизм. Достаточно от 5 до 50 нанограммов (миллиардных частей 1 грамма), чтобы вызвать смерть из-за полного паралича.

Также существует, например, аналогичное сильнодействующее нервно-паралитическое вещество VX, которое было разработано британскими учеными в качестве химического оружия.

Оно парализует дыхательные мышцы, вызывая удушье в течение нескольких минут. Также чрезвычайно опасными являются некоторые газы. Например, трифторид хлора взрывается при контакте с водой, песком или пеплом. Но какое вещество самое считается самым опасным? Ответ вас наверняка удивит.

Некоторые яды вызывают смерть даже после попадания в организм их тысячной доли грамма. Источник фото: xpressenglish.com

Как определить самое опасное вещество

Когда речь заходит о самых опасных химических веществах, люди обычно уделяют внимание степени токсичности или взрывоопасности. Например, достаточно всего 10 миллиграммов вышеупомянутого вещества VX, чтобы человек умер от удушья. Сложно поспорить с тем, что это вещество чрезвычайно опасное. Но с другой стороны — за последние 10 лет известен только один случай гибели человека, связанный с отравлением VX.

Ботулотоксин, вырабатывающийся бактериями Clostridium botulinum, вызывает смертельно опасное заболевание — ботулизм

Дело в том, что помимо токсичности, важно также учитывать риск отравления. Одним из показателей этого риска является количество погибших людей в течение года. Ведь опасность — это то, что может причинить вред. Разумеется, ботулотоксин или какой-нибудь трифторид хлора в таком случае оказываются далеко не на первом месте.

От какого химического вещества умирает больше всего людей

Согласно официальной статистике, только в США ежегодно около 100 тысяч человек травятся обычными бытовыми химикатами, такими как отбеливатель или дезинфицирующее средство. Обычно это происходит из-за случайного стечения обстоятельств. Например, при смешивании очистителя для канализации и отбеливателя, выделяется ядовитый хлорный газ. Нередко люди просто путают емкости с бытовой химией и пищевыми продуктами, что приводит к сильному отравлению.

В США ежегодно 100 тысяч человек ежегодно травятся бытовой химией. Источник фото: oscontrol.com

Таким образом, бытовая химия наиболее опасна из-за того, что людям постоянно приходится иметь с ней дело. Соответственно, риск отравиться ей гораздо выше, чем, например, боевым отравляющим веществом. Правда, бытовая химия находится на первом месте по опасности только если не брать во внимание пищевую химию.

Самое опасное пищевое химическое вещество

Существует множество вредных пищевых добавок, вызывающих серьезные заболевания или даже отравления. Например, к ним относится нитрит натрия (E250), который вызывает рак. Как мы ранее уже рассказывали, это вещество часто добавляют в мясные деликатесы. Однако, если учитывать количество жертв, то никакая пищевая добавка не сравнится по опасности с этанолом – психоактивным токсичным веществом, или проще говоря — спиртом.

Алкоголь убивает больше людей, чем любой другой яд. Источник фото: legalizebelarus.org

Согласно официальным данным ВОЗ, в 2019 году от алкоголя во всем мире умерло 2,6 миллиона человек. В России, согласно данным Института измерения и оценки показателей здоровья, в том же 2019 году смертность от алкоголя составляла 19,4 человека на каждые 100 тысяч населения. В 2020 году этот показатель стал еще выше, в результате чего в общей сложности от алкоголя умерли более 50 тысяч человек. Это в несколько раз больше, чем например, количество погибших людей в результате ДТП.

Причины смерти от алкоголя бывают самые разные. Нередко люди умирают из-за алкогольной передозировки. Примером является нашумевший случай с белорусским блогером Алексеем Кунисом, который во время стрима выпил залпом бутылку водки и умер от передозировки. Также распространенной причиной смерти является потребление некачественного алкоголя. Согласно данным Росстата, в 2019 года из-за отравления алкоголем умерло 6000 человек.

В России ежегодно от алкоголя умирают около 50 тысяч человек

Наиболее же распространенными причинами гибели людей становятся травмы, полученные во время алкогольного опьянения, а также различные заболевания, связанные с чрезмерным потреблением спиртным напитков.

Парадокс заключается в том, что спиртные напитки, в отличие от высокотоксичных ядов, ассоциируется не со смертью, а с праздниками, весельем и хорошим настроением. Однако по количеству смертей алкоголь значительно превосходит ботулотоксин, батрахотоксин и другие токсичные вещества, от упоминания которых по спине пробегает холодок.