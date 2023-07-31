10 бытовых хитростей, которые значительно облегчают жизнь

В быту нужно быть находчивым, используя для решения проблем нетривиальные средства. Сегодня мы расскажем, как при самых минимальных затратах справиться с неприятным запахом обуви, обновить пальто и многое другое.



Чтобы мед не прилипал к ложке, смажьте ее растительным маслом.







Не можете попасть ниткой в иголку? Смажьте концы нитки прозрачным лаком для ногтей.







Чтобы вещи всегда приятно пахли, положите в шкафу несколько кусочков мыла с любимым запахом.







Положите вещь в сушилку, добавив несколько кубиков льда и включите ее на несколько минут, чтобы разгладить складки.







Боитесь за хрупкие предметы при переезде? Складывайте хрупкие стаканы и бокалы в носки, чтобы защитить их от возможных повреждений.







Чтобы зеркало в ванной комнате не запотевало, нанесите на его поверхность немного крема для бритья и протрите мягкой тряпкой.







Чтобы обновить пальто, почистите его пемзой.







Раствор из стакана воды и ложки уксуса поможет избавиться от соляных разводов на кожаной обуви.







Насыпьте немного соды в обувь, чтобы освежить ее и избавиться от неприятного запаха.







Чтобы выжать максимум сока из апельсина или лимона, покатайте его по столу перед тем, как разрезать.







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