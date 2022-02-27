10 научных парадоксов, которые не укладываются в голове

Забавные парадоксы, которые трудно осознать.

1. Дихотомия Зенона

Греки любили думать о всяком.

2. Стрела Зенона

Если хорошо подумать, то таки да.

3. Корабль Тесея

Все очень плохо для Тесея.

4. Парадокс всемогущества

Что если Бог, и не Бог.

5. Парадокс маляра

Только без воображения.

6. Парадокс Греллинга — Нельсона

Хороший вопрос для учителя языка.

7. Уловка-22

О ней даже написали книгу и сняли фильм.

8. Парадокс интересных чисел

Забавно, не так ли?

9. Парадокс пьяницы

Пьют все.

10. Парадокс дружбы

Теперь можно не расстраиваться.