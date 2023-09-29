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Минималистично о психических расстройствах

Дизайнер Патрик Смит (Patrick Smith) попробовал изобразить несколько психических заболеваний в виде простой и образной инфографики. Некоторые решения ему удались лучше, некоторые менее узнаваемы, попробуем посмотреть, что получилось.




Минималистично о психических расстройствах минимализм, психические расстройства







Расщеплением личности называется состояние, при котором человек чувствует себя разделенным на две или несколько отдельных личностей, причем одна личность может не знать о существовании другой или других.

Минималистично о психических расстройствах минимализм, психические расстройства







Депрессия — психическое расстройство, характеризующееся «депрессивной триадой»: снижением настроения и утратой способности переживать радость (ангедония), нарушениями мышления (негативные суждения, пессимистический взгляд на происходящее и т. д.), двигательной заторможенностью.

Минималистично о психических расстройствах минимализм, психические расстройства







Нарколепсия это одно из загадочных, до сих пор до конца не изученных заболеваний, характеризующееся повышенной сонливостью и приступами внезапного засыпания.

Минималистично о психических расстройствах минимализм, психические расстройства







Обсессивно-компульсивное расстройство — психическое расстройство, при котором непроизвольно появляются навязчивые, мешающие или пугающие мысли (обсессии) и попытки избавиться от вызванной мыслями тревоги с помощью столь же навязчивых и утомительных действий и ритуалов (компульсий). В инфографике обыгрывается популяризованный некоторыми фильмами и сериалами пример такого расстройства, когда источником навязчивых мыслей является нарушение в положении какого-то предмета и желание его поправить.

Минималистично о психических расстройствах минимализм, психические расстройства







Агорафо́бия — расстройство психики, в рамках которого появляется боязнь открытых дверей, открытого пространства, скопления людей

Минималистично о психических расстройствах минимализм, психические расстройства







Анорексия , бич молодых девушек и женщин, также является психическим расстройством, причем очень опасным. Бывает как нервной, когда пациент сам отказывается от приема пищи, чтобы вызвать или поддерживать снижение веса, так и психической, когда отказ от еды продиктован депрессией или же параноидальными идеями.

Минималистично о психических расстройствах минимализм, психические расстройства





 

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