Минималистично о психических расстройствах

Дизайнер Патрик Смит (Patrick Smith) попробовал изобразить несколько психических заболеваний в виде простой и образной инфографики. Некоторые решения ему удались лучше, некоторые менее узнаваемы, попробуем посмотреть, что получилось.
Расщеплением личности называется состояние, при котором человек чувствует себя разделенным на две или несколько отдельных личностей, причем одна личность может не знать о существовании другой или других.
Депрессия — психическое расстройство, характеризующееся «депрессивной триадой»: снижением настроения и утратой способности переживать радость (ангедония), нарушениями мышления (негативные суждения, пессимистический взгляд на происходящее и т. д.), двигательной заторможенностью.
Нарколепсия это одно из загадочных, до сих пор до конца не изученных заболеваний, характеризующееся повышенной сонливостью и приступами внезапного засыпания.
Обсессивно-компульсивное расстройство — психическое расстройство, при котором непроизвольно появляются навязчивые, мешающие или пугающие мысли (обсессии) и попытки избавиться от вызванной мыслями тревоги с помощью столь же навязчивых и утомительных действий и ритуалов (компульсий). В инфографике обыгрывается популяризованный некоторыми фильмами и сериалами пример такого расстройства, когда источником навязчивых мыслей является нарушение в положении какого-то предмета и желание его поправить.
Агорафо́бия — расстройство психики, в рамках которого появляется боязнь открытых дверей, открытого пространства, скопления людей
Анорексия , бич молодых девушек и женщин, также является психическим расстройством, причем очень опасным. Бывает как нервной, когда пациент сам отказывается от приема пищи, чтобы вызвать или поддерживать снижение веса, так и психической, когда отказ от еды продиктован депрессией или же параноидальными идеями.
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