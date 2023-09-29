Минималистично о психических расстройствах

— психическое расстройство, при котором непроизвольно появляются навязчивые, мешающие или пугающие мысли (обсессии) и попытки избавиться от вызванной мыслями тревоги с помощью столь же навязчивых и утомительных действий и ритуалов (компульсий). В инфографике обыгрывается популяризованный некоторыми фильмами и сериалами пример такого расстройства, когда источником навязчивых мыслей является нарушение в положении какого-то предмета и желание его поправить.