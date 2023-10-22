Как жилось в столице ацтеков Теночтитлан - жемчужине доколумбовой Мексики, разрушенной конкистадорам

Столица ацтеков Теночтитлан была одним из крупнейших городов мира и менее чем за двести лет она превратилась из небольшого поселения на острове в западных болотах озера Тескоко в могущественный политический, экономический и религиозный центр величайшей империи доколумбовой Мексики. Теночтитлан был городом огромного богатства, его высокие пирамиды были выкрашены в ярко-красный и синий цвета, а дворцы - в ослепительно белый. Красочные, оживлённые рынки с ошеломляющим разнообразием продуктов питания и предметов роскоши произвели впечатление как на местных жителей, так и на завоевателей-испанцев.
Расположение
Слева направо: Западная сторона мелководного озера Тескоко. Теночтитлан - это южная часть главного острова (ниже красной линии), северная часть - это Тлателолко. \ Мексиканская долина во времена испанского завоевания, показывающая расположение Теночтитлана на озере Тескоко.
Теночтитлан, расположенный на острове недалеко от западного берега озера Тескоко в центральной Мексике, был столицей и религиозным центром цивилизации ацтеков. Традиционной датой основания города считается 1345 год нашей эры, и он оставался самым важным центром ацтеков до его разрушения испанцами-завоевателями во главе с Эрнаном Кортесом в 1521 году, что привело к окончательному краху империи ацтеков. В центре города находилась большая священная территория, над которой возвышалась огромная пирамида, известная как Темпло Майор, в честь богов Уицилопочтли и Тлалока. На месте, где сейчас находится Мехико, продолжаются раскопки, в результате которых были найдены некоторые из величайших сокровищ ацтекского искусства, такие как знаменитый Солнечный камень, а также предметы искусства, которые сами ацтеки собирали у других великих цивилизаций Мезоамерики.
Теночтитлан
Модель храмового района Теночтитлана, Национальный музей антропологии. \ Фото: en.wikipedia.org.
Несмотря на то, что город был разрушен и в последующие столетия интенсивно застраивался, хронисты шестнадцатого века нашей эры, к счастью, в мельчайших деталях описали здания и произведения искусства, которые когда-то сделали Теночтитлан одним из величайших городов Мезоамерики и, с населением более двухсот тысяч человек, безусловно, самым густонаселённым. Теночтитлан занимал, в наибольшей степени, около двенадцати-четырнадцати квадратных километров и был соединён с западным берегом озера и окружающей сельской местностью тремя дамбами (идущими на север, восток и запад), которые включали промежутки, пересекаемые съёмными мостами для пропуска лодок и которые могли быть сняты в случае нападения на озеро.
Панорамный вид на Темпло Майор, Мехико, где в историческом центре можно увидеть археологические находки.
Существовал также каменный акведук, который доставлял в город пресную воду из источников близ холма Чапультепек. Озеро служило важным источником продовольствия, но хороших сельскохозяйственных угодий было мало, и этот факт потребовал повторных притязаний на землю у озера и, в конечном счёте, военного завоевания, чтобы силой отобрать землю у соседних государств. Таким образом, окружающие чинампа или «плавучие сады» (глинобитные плоты, укреплённые ивами) их ближайших соседей были захвачены и благоустроены для удовлетворения потребностей растущего населения города.
Теночтитлан и озеро Тескоко в 1519 году. \ Фото: en.wikipedia.org.
Сам город был спланирован в виде сетки со множеством каналов, пронизывающих его насквозь. Помимо четырёх главных магистралей, рассекающих город по сторонам света, большинство улиц и каналов были узкими, особенно из-за отсутствия колёсных транспортных средств или вьючных животных, так что товары перевозились носильщиками или небольшими лодками и каноэ. Каналы, наряду с многочисленными ивами, цветочными садами и белыми оштукатуренными памятниками, сверкающими на солнце – придавали городу живописных ноток.
Рынок Тлателолко, изображённый в музее Филда, Чикаго. \ Фото: pinterest.com.
Сердцем города был обнесённый стеной церемониальный квартал с его тремя входами, впечатляющими храмами и пирамидами, от которых город простирался на четыре основных жилых квартала. Иногда в них были огромные дворцы, такие как старая резиденция Мотекухзомы I и дворец Аксаякатля, небольшие каменные резиденции с плоскими крышами для знати и чиновников, огромные рыночные площади (где можно было приобрести всевозможные товары первой необходимости и роскоши, такие как нефрит, шоколад и ваниль), судебные палаты, сокровищницы, магазины-комнаты, сооружения, такие как Танцевальный дом и вольер, а также тесно расположенные мастерские (особенно по обработке металла и обсидиана, но также плетению корзин из местного тростника) и небольшие дома из саманного кирпича и тростника, где жили низшие классы, хотя они тоже могли бы перемежаться небольшими садами.
Священный участок
Реконструкция ацтекского рынка в Теночтитлане, национальный музей антропологии в Мехико.
Священный участок в самом сердце Теночтитлана содержал, по словам одного очевидца, семьдесят восемь отдельных сооружений. Среди наиболее важных были Большой храм и Уицилопочтли, который был окружён Домом Орла (названный так из-за его каменного убранства) с одной стороны и пирамидой Тескатлипоки с другой. Перед Большим храмом стоял гладиаторский камень, цомпантли (подставка для черепов) и площадка для игры в мяч I-образной формы. В юго-западном углу стоял храм Солнца Тонатиуха и храм Кецалькоатля.
Слева направо: Уицилопочтли. \ Каменная статуя Тонанцин в Национальном музее интервенций, Мехико
Там также был храм богини земли Тонанцин и здание Коатеокалли, в котором размещались статуи богов и различные другие произведения искусства, захваченные у побеждённых врагов. Наконец, на стороне храма Тлалок во время археологических раскопок археологи обнаружили рукотворную гору из подношений и отложений, которая была спроектирована так, чтобы имитировать священную гору Тлалока.
Большой храм
Руины Темпло Майор. \ Фото: media.cntraveler.com.
Великий храм (или Большой храм) занимает центральное место в священной зоне. На вершине пирамидальной платформы высотой шестьдесят метров, к которой ведут два лестничных пролёта, находились два храма-близнеца. Святилище на северной стороне было посвящено Тлалоку, богу дождя, а другое, на южной стороне, было посвящено Уицилопочтли, богу войны. Храм Тлалока отмечал летнее солнцестояние (символ сезона дождей), в то время как храм Уицилопочтли отмечал зимнее солнцестояние (символ сухого сезона и времени для войн). Монументальные ступени, ведущие к храму Тлалока, были выкрашены в синий и белый цвета, первый цвет символизировал воду, стихию, столь сильно ассоциирующуюся с богом. Напротив, ступени, ведущие к храму Уицилопочтли, были выкрашены в ярко-красный цвет, символизирующий кровь и войну.
Большой храм. \ Фото: wordpress.com.
Жертвоприношения, в том числе человеческие, совершались в обоих храмах, чтобы накормить богов и почтить их. Типичное жертвоприношение включало в себя то, что жертве вырывали сердце, сдирали кожу, обезглавливали, а затем расчленяли. После всего этого труп был сброшен со ступеней пирамиды так, чтобы скатившись, он останавливался у основания, где на массивном круглом камне была изображена Койолксауки, богиня, с которой в мифологии Уицилопочтли обращался подобным образом.
Разрушение
Завоевание Теночтитлана. \ Фото: en.wikipedia.org.
Когда испанцы прибыли в Теночтитлан, в распоряжении их лидера Кортеса было всего пятьсот человек и менее двадцати лошадей. Однако, завербовав союзников, таких как тласкаланцы, он смог осадить город, который в конечном итоге пал тринадцатого августа 1521 года. Великие памятники были разграблены, произведения искусства и драгоценные предметы были переплавлены, и цивилизация ацтеков рухнула. То, что осталось от города, было превращено в столицу Новой Испании, как испанцы называли свою новую колонию.
Археология
Мексиканская пирамида Эхекатля на станции метро Мехико. \ Фото: google.com.
Раскопки внутри храмов и зданий Теночтитлана начались в двадцатом веке нашей эры и выявили истинную сложность истории этого места. Например, есть свидетельства того, что священный участок был построен поверх гораздо более ранних сооружений, что сами храмы много раз реконструировались и перестраивались, а внутри них были захоронены подношения, например, кораллы, раковины и морские обитатели, погребенные глубоко внутри здания храма.
Дешифровка символов статуи Антонио де Леона и Гама (английский язык), оригинал хранится в Библиотеке Джона Картера Брауна в Университете Брауна. \ Фото: wikipedia.org.
Город был лишён почти всего самого ценного после своего краха, но, тем не менее, несколько потрясающих произведений искусства были почти чудесным образом извлечены из Теночтитлана. К ним относятся культовый Солнечный камень (он же Календарный камень), великая каменная скульптура Коатликуэ, камень Тизок, огромный круглый камень с изображением Койолксауки, который покоился у подножия мэра храма, Храмовый камень - каменный трон, вероятно, используемый Мотекухзомой II и украшенный богами и солнечным диском, и, наконец, синий керамический антропоморфный сосуд с изображением Тлалока.
Слева направо: Тлалок. \ Статуя Коатликуэ, 2-е тысячелетиеАндезит.
В дополнение к этим великолепным произведениям ацтекского искусства раскопки храмов выявили тайники с произведениями многих ранних мезоамериканских цивилизаций, начиная с ольмеков, что свидетельствует о том, что ацтеки были признательными и даже благоговейными коллекционерами. Также было раскопано множество богато украшенных и тонко изготовленных керамических сосудов, которые показывают, что ацтекский художник был, возможно, более искусен, чем предполагалось вначале. Подавляющее большинство этих находок являются частью захватывающей коллекции Национального музея антропологии в Мехико, который, конечно же, был построен на вершине древнего города Теночтитлан.
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