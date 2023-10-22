Как жилось в столице ацтеков Теночтитлан - жемчужине доколумбовой Мексики, разрушенной конкистадорам

Расположение

Слева направо: Западная сторона мелководного озера Тескоко. Теночтитлан - это южная часть главного острова (ниже красной линии), северная часть - это Тлателолко. \ Мексиканская долина во времена испанского завоевания, показывающая расположение Теночтитлана на озере Тескоко.

Теночтитлан

Модель храмового района Теночтитлана, Национальный музей антропологии. \ Фото: en.wikipedia.org.

Панорамный вид на Темпло Майор, Мехико, где в историческом центре можно увидеть археологические находки.

Теночтитлан и озеро Тескоко в 1519 году. \ Фото: en.wikipedia.org.

Рынок Тлателолко, изображённый в музее Филда, Чикаго. \ Фото: pinterest.com.

Священный участок

Реконструкция ацтекского рынка в Теночтитлане, национальный музей антропологии в Мехико.

Слева направо: Уицилопочтли. \ Каменная статуя Тонанцин в Национальном музее интервенций, Мехико

Большой храм

Руины Темпло Майор. \ Фото: media.cntraveler.com.

Большой храм. \ Фото: wordpress.com.

Разрушение

Завоевание Теночтитлана. \ Фото: en.wikipedia.org.

Археология

Мексиканская пирамида Эхекатля на станции метро Мехико. \ Фото: google.com.

Дешифровка символов статуи Антонио де Леона и Гама (английский язык), оригинал хранится в Библиотеке Джона Картера Брауна в Университете Брауна. \ Фото: wikipedia.org.

Слева направо: Тлалок. \ Статуя Коатликуэ, 2-е тысячелетиеАндезит.