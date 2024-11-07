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7 секретов приготовления вкусных блюд из рубленого мяса

Фарш — это не только сочные котлеты, но и бесподобные пельмени, аппетитные голубцы, запеканки, румяные пирожки, пироги и многие другие вкусности. Это основа многих блюд, поэтому так важно знать, как правильно его готовить.

Сегодня мы расскажем о кулинарных хитростях в приготовлении идеального фарша.

7 секретов приготовления вкусных блюд из рубленого мяса

К​ак измельчить


Сделать фарш можно 3 способами:

  • прокрутить в мясорубке

  • с помощью блендера

  • вручную — при помощи двух острых ножей


При рубке ножами мясо получается сочнее: ведь оно рубится, а не мнется, как в мясорубке, и все соки остаются внутри. Что-то подобное делает блендер, но он перемалывает мясо в пасту. Нарубить мясо можно и одним ножом, но двумя — в 3 раза быстрее! Ножи должны быть острыми и достаточно тяжелыми (хороший вариант — шеф-ножи). «Расправляться» с мясом нужно на тяжелой и прочной доске, под которую нужно положить кухонное полотенце — для устойчивости.

— рассказывает кулинарный блогер Сергей Милянчиков.

Мясные дуэты


Часто шеф-повара рекомендуют использовать несколько сортов мяса, чтобы они дополняли друг друга по сочности и вкусу. Самое ходовое сочетание — говядина + свинина — на самом деле не слишком удачное, гораздо интереснее следующие дуэты:

  • говядина + баранина

  • говядина + курица

  • баранина + курица

  • свинина + индейка

  • свинина + кролик


Исключение составляет только котлета для бургера: ее лучше делать из одного вида мяса.
Для бургеров мы делаем котлету только из говядины. Ведь в бургере кроме котлеты есть соус и овощи, которые отлично дополняют мясо в «чистом виде.

— поясняет шеф-повар Марк Стаценко.

7 секретов приготовления вкусных блюд из рубленого мяса

Что еще добавить


Чтобы фарш получился по-настоящему вкусным, можно добавить к нему дополнительные ингредиенты:

  • вымоченный в молоке белый хлеб

  • сливочное масло

  • тертый сыр

  • сало


Сочность мясной начинке придадут сырые овощи — картофель, тыква, кабачок или натертое на терке зеленое яблоко (на 600 г мяса хватит 1 яблока среднего размера). Также фарш можно «утяжелить» крупами — рисом или булгуром.

Специи и приправы


Беспроигрышные комбинации:

  • для говядины — перец + мускатный орех

  • для баранины — зира + кориандр

  • для свинины — перец + мускатный орех + пара капель вустерского соуса

  • для курицы — (если вы фанат карри) куркума


Идеальное количество приправ можно выяснить только экспериментальным путем. Начинать лучше с малых доз.

Отбить фарш


Еще один секрет: измельченное мясо с добавками нужно не просто перемешать, а как следует отбить, пока мясная масса не соберется в гладкий и пружинящий ком.
Это необходимо, чтобы при термообработке фарш не разваливался, — неважно, идет ли речь о люля-кебаб, который готовят на шампурах, о плескавице, которая запекается на решетке, или об обычных рубленых котлетах.

— пишет Ева Пунш в своей книге «Сам себе шеф-повар. Как научиться готовить без рецептов».

7 секретов приготовления вкусных блюд из рубленого мяса

Дать ему остыть


После горячей «расправы» над фаршем его нужно оставить в покое.
Лучше всего — отправить в холодильник хотя бы на полчаса. Фарш настоится, мясо и добавки станут единым целым. К тому же из холодного фарша будет проще сформировать котлеты, и при жарке они получатся гораздо пышнее.

— советует Сергей Милянчиков.

7 секретов приготовления вкусных блюд из рубленого мяса

Как пожарить


Если вы решили пожарить котлеты, то обязательно запанируйте их — в муке, овсяных хлопьях, сухарях или кунжуте, — они будут сочнее. А после обжарки доведите до готовности под крышкой или в духовом шкафу.

7 секретов приготовления вкусных блюд из рубленого мяса

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