Рыжие короли в мировой истории

К людям, имеющим рыжий окрас волос, всегда было несколько особенное отношение. Их считали необычными, для одних это было преимуществом, другие, наоборот, видели изъян. Но надо признать, что в разные периоды человеческой истории дискриминация по цвету волос существовала, как это ни странно.







Но, порой, такой цвет даже входил в моду. Когда, например, царственная особа рождалась рыженькой. Даже прозвище потом могло закрепиться, как за английским или датским королем. Приведем небольшую подборку рыжих монархов.







1) Вильгельм II Рыжий

2) Хокан Рыжий

3) Оттон II Рыжий

4) Иоанн ІІ Добрый

5) Елизавета I