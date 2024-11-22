Содержимое холодильника семей разных стран

Очередной проект фотографа Питера Менцеля позволяет заглянуть в холодильники семей со всего мира. Так можно узнать не только о достатке, но и о национальных кулинарных традициях, уходящих корнями в глубь веков. Где-то в питании преобладает мясо, а где-то, напротив, люди довольствуются крупами и зеленью.

Особенно интересно проследить разницу цен на пропитание: одним семьям достаточно нескольких десятков долларов на то, чтобы есть целую неделю, другим требуется уже $500.Германия. Потрачено $500,07Люксембург. Потрачено $465,84Австралия. Потрачено $376,45Гренландия. Потрачено $277 , 12Италия. Потрачено $260,11США. Потрачено $242,48Кувейт. Потрачено $221,45Китай. Потрачено $155,06Гватемала. Потрачено $75,70Египет . Потрачено $68,53Мали. Потрачено $26,39Бутан. Потрачено $5,03Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)