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Содержимое холодильника семей разных стран

Очередной проект фотографа Питера Менцеля позволяет заглянуть в холодильники семей со всего мира. Так можно узнать не только о достатке, но и о национальных кулинарных традициях, уходящих корнями в глубь веков. Где-то в питании преобладает мясо, а где-то, напротив, люди довольствуются крупами и зеленью.

Особенно интересно проследить разницу цен на пропитание: одним семьям достаточно нескольких десятков долларов на то, чтобы есть целую неделю, другим требуется уже $500.

Содержимое холодильника семей разных стран

Германия. Потрачено $500,07

Содержимое холодильника семей разных стран

Люксембург. Потрачено $465,84

Содержимое холодильника семей разных стран

Австралия. Потрачено $376,45

Содержимое холодильника семей разных стран

Гренландия. Потрачено $277,12

Содержимое холодильника семей разных стран

Италия. Потрачено $260,11

Содержимое холодильника семей разных стран

США. Потрачено $242,48

Содержимое холодильника семей разных стран

Кувейт. Потрачено $221,45

Содержимое холодильника семей разных стран

Китай. Потрачено $155,06

Содержимое холодильника семей разных стран

Гватемала. Потрачено $75,70

Содержимое холодильника семей разных стран

Египет. Потрачено $68,53

Содержимое холодильника семей разных стран

Мали. Потрачено $26,39

Содержимое холодильника семей разных стран

Бутан. Потрачено $5,03

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