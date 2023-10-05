Подлинная история элитной женской армии и Королевы-воина

Королева-воин

Царство Дагомея около 1894 года.

Что говорит реальная история о Дагомее и Агоджи

Шествие богатства царя Гезо, иллюстрация 1851 года.

Виола Дэвис (слева) в роли королевы-воина и Джон Бойега (справа) в роли царя Гезо.

Памятник королеве амазонок и Королева-воин в кино.

Новобранцы, прошедшие интенсивную подготовку, чтобы стать членами элиты Агоджи.

Все Агоджи считались ахоси , или жёнами короля.

Лучницы Агоджи.

Что случилось с Агоджи?

Выжившие амазонки Беханзина.

Беханзин в 1895 году. Памятник царю Беханзину.

Аголи-Агбо (сидит в центре), марионеточный правитель, поставленный французами в 1894 году.

Иллюстрация Сех-Донг-Хонг-Бе, лидера Агоджи, держащей отрубленную голову врага.

Деревня Дагомея на Всемирной Колумбийской выставке 1893 года.

В феврале 1891 года группа женщин из Дагомеи танцевала в Париже.