Подлинная история элитной женской армии и Королевы-воина

Недавно вышел фильм «Королева-воин» с Виолой Дэвис в главной роли. Он приоткрывает плотную завесу тайны над неизвестной историей элитной женской армии Агоджи некогда великого африканского царства Дагомея. На пике своего развития это государство обладало настолько могучей и свирепой армией, что их страшились все соседи. Воины совершали наглые набеги под покровом ночи, грабили, брали в плен и рубили головы всем тем, кто посмел сопротивляться. Европейцы считали их настоящими амазонками из древних мифов, но постарались сделать всё, чтобы стереть из истории любую память о них...
Королева-воин
Царство Дагомея около 1894 года.
В новой картине Виола Дэвис предстаёт в роли вымышленного лидера Агоджи и рассказывает историю этой легендарной армии, состоящей исключительно из женщин. Действие киноленты разворачивается во время военного конфликта Дагомеи с соседями на зловещем историческом фоне европейской колонизации. Кино основано на реальных событиях, с небольшими драматическими вольностями для красоты сюжета. События довольно точны, а персонажи по большей части вымышлены.
Фартук королевы амазонок.
Что говорит реальная история о Дагомее и Агоджи
Шествие богатства царя Гезо, иллюстрация 1851 года.
Дагомея была ключевым игроком на поле торговли рабами. Царь Гезо прекратил осуществлять эту деятельность лишь в 1852 году, и то под давлением британцев. Те к этому времени уже отменили рабство, правда, совсем не из альтруизма. Торговать пальмовым маслом оказалось не так прибыльно, как людьми. Со временем, негласно, но работорговля возобновилась. Дагомея продолжила поставлять в Европу темнокожих рабов. Конечно, европейцы об этом очень не любят вспоминать.
Виола Дэвис (слева) в роли королевы-воина и Джон Бойега (справа) в роли царя Гезо.
Первое письменное упоминание об Агоджи датируется 1729 годом. Конечно, армия была сформирована гораздо раньше. Поначалу цари использовали женщин-воинов для охоты на слонов. В начале 18 века они стали элитной личной гвардией царицы Хангбэ. При царе Гезо достигли пика своего могущества. Из-за набегов соседей мужское население катастрофически сокращалось на протяжении столетий. Так из необходимости возникла женская армия. Со временем она превратилась в отлично организованную, могущественную боевую силу. Дагомея с их помощью добилась чего хотела — их стали бояться все соседи.
Памятник королеве амазонок и Королева-воин в кино.
Царство жило за счёт работорговли. Рабов добывали в бесчисленных войнах и набегах на соседей. Также в Дагомее приносили богам человеческие жертвы. Армия наполнялась не только добровольцами, но и захваченными девочками, детьми женского пола из бедных семей, а также теми, кто проявил непокорность. В «Королеве-воине», например, показана судьба девушки, которая оказалась в рядах Агоджи за отказ выйти замуж за пожилого жениха. Эти девушки проходили очень сложное обучение, после которого выживали и оставались в рядах армии далеко не все. Испытания включали убийства пленников, преодоление сложных препятствий, покрытых шипами и другие жестокие вещи.
Новобранцы, прошедшие интенсивную подготовку, чтобы стать членами элиты Агоджи.
Все амазонки Дагомеи считались ахоси, или жёнами царя. Они жили в царском дворце вместе с монархом и другими его жёнами на женской половине. После захода солнца на их территорию не допускался никто, кроме евнухов и самого правителя. Агоджи считались при этом не полноправными жёнами, а неким третьим сортом, ведь постель с царём они не делили и детей не рожали. Доподлинно неизвестно, свято ли блюли при этом воительницы своё целомудрие, записей об этом нет. Кроме прочих положенных привилегий, у амазонок Агоджи был доступ к таким мужским радостям, как алкоголь и табак. Также у них были свои рабы.
Все Агоджи считались ахоси , или жёнами короля.
Агоджи были поделены на отряды. Среди них были лучницы, артиллеристки, охотницы на слонов, мушкетёры и владеющие мечом. Главным принципом элитной женской армии было застать врага врасплох. В бою они были безжалостны. Их называли бичом и ужасом континента.
Лучницы Агоджи.
Что случилось с Агоджи?
Военное превосходство Дагомеи пошло на убыль во второй половине 19 века. Агоджи безуспешно пытались завоевать надёжно укреплённую столицу Эгба, Абеокуту. Одной доблести оказалось недостаточно. В боях погибло более двух тысяч воительниц. Остальные силы потом полегли в войне с французами. Дагомея оказалась под угрозой полного исчезновения. Франция объявила вассальные земли Дагомеи своими колониями. Это усилило противостояние. Поначалу французы проигрывали сражения. Они не могли понять, как женщины могут быть столь свирепыми и сильными.
Выжившие амазонки Беханзина.
Борьба вышла за рамки войны за господство над территориями. Теперь «цивилизованные европейцы» во что бы то ни стало решили навязать африканским странам свои, европейские идеалы. Первая франко-дагомейская война началась 21 февраля 1890 года при правлении царя Беханзина. Битва, которая сразу последовала, была проиграна из-за значительно превосходящей огневой мощи европейцев. После второго проигрыша был заключён мирный договор. Время затишья Беханзин использовал для наращивания артиллерийской мощи своей армии.
Беханзин в 1895 году. Памятник царю Беханзину.
Царь Дагомеи был настроен победить или умереть. Осенью 1892 года в течение семи недель армия Дагомеи доблестно сражалась, чтобы дать отпор французам. Основной силой были Агоджи. Французов поражало, что амазонок не останавливали ни пушки, ни картечь, они продолжали сражаться как львицы. Несмотря на все усилия, царство разваливалось. Потери были слишком большими. Армия Дагомеи дала свой последний бой в Кане в начале ноября. Это было очень кровавое сражение. Дагомея пала.
Аголи-Агбо (сидит в центре), марионеточный правитель, поставленный французами в 1894 году.
Из 6000-ной армии осталось всего 1200 воинов. Выживших Агоджи — всего несколько десятков. Все они последовали вслед за Беханзином в изгнание на Мартинику, или остались служить его брату, марионеточному правителю, поставленному французами. Некоторые стали гастролировать по Европе и Соединённым Штатам, исполняя танцы и реконструируя поля сражений на «живых выставках», которые разыгрывали расистские стереотипы об африканцах. На Всемирной колумбийской выставке 1893 года в Чикаго посетителей «Деревни Дагомеи» приветствовала пара расположенных рядом картин: Агоджи, держащая отрубленную голову врага, и белый колонизатор, поднимающий шлем. Это должно было представить пропасть в развитии между «варварской» Африкой и «цивилизованной» Европой по представлениям организаторов.
Иллюстрация Сех-Донг-Хонг-Бе, лидера Агоджи, держащей отрубленную голову врага.
Деревня Дагомея на Всемирной Колумбийской выставке 1893 года.
Французская колонизация разрушила общественный устрой Дагомеи. Теперь женщины не могли участвовать в управлении, быть воинами и даже получать образование. Европейцы тщательно позаботились о том, чтобы стереть из истории память об Агоджи, уничтожив все возможности для женщин развиваться. Женщины-лидеры — это нецивилизованно.
В феврале 1891 года группа женщин из Дагомеи танцевала в Париже.
Несмотря на всё это, Агоджи тайно просуществовали ещё около столетия. Из уст в уста они передавали истории о своих доблестных предках и участвовали в религиозных ритуалах. Конечно, Дагомея никогда не вернёт своего былого величия, но можно вернуть себя, возродив свою культуру доколониального периода.
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