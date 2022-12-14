Самые глубокие и красивые пещеры мира

Мы исследовали поверхность Марса, телескопы смотрят в самые дальние уголки Вселенной и даже несмотря на это, мы продолжаем находить на Земле уголки, которые до сих пор не изучены. К числу таких мест, безусловно, относятся пещеры.













Ординская, Россия

Пещера мамонта, Кентукки

Сон-Донг, Вьетнам

Оленья пещера, Малайзия

Голубой грот, Италия

Пещера Крубера, Грузия

Мраморные пещеры, Чили

Каньон Антилопы, Аризона

Vantajokull, Исландия

Пещера Ласточек