Самые глубокие и красивые пещеры мира

Мы исследовали поверхность Марса, телескопы смотрят в самые дальние уголки Вселенной и даже несмотря на это, мы продолжаем находить на Земле уголки, которые до сих пор не изучены. К числу таких мест, безусловно, относятся пещеры.
Ординская, Россия
Пещера Ординская расположена на юго-западной окраине села Орда Пермского края, на левом берегу реки Кунгур. Она является самой длинной подводной пещерой в России и самой большой гипсовой пещерой в мире. Длина обследованных ходов пещеры составляет 4600 метров. При этом сухая часть пещеры занимает лишь 300 метров, а более 4000 метров – под водой.
Пещера мамонта, Кентукки
Пещера Мамонта является самой длинной в мире — известная продолжительность подземных ходов составляет около семисот километров, а неизвестная — около тысячи. Находки в пещере говорят о том, что первый человек тут появился за две тысячи лет до нашей эры, хотя в ту пору наши предки мало напоминали современных людей.
Сон-Донг, Вьетнам
Пещера находится недалеко от границы Вьетнама и Лаоса и входит в тройку самых крупных подземных систем мира. Тем удивительнее, что нашли ее совсем недавно — в 1991 году, когда местный фермер Хо-Хань наткнулся на дыру в земле в которую уходил ручей. Британские спелеологи, которые первыми исследовали пещеру, были поражены – почти два с половиной миллиона лет пещера была неизвестна людям.
Оленья пещера, Малайзия
До того, как был обнаружен Сон-Донг, Оленья пещера считалась самой глубокой пещерой в мире. В настоящий момент, пещера лидирует по количеству туристов, посещающих ее — каждый год в подземелья спускается более 25 тысяч человек. Такой поток совсем неудивителен, ведь только тут можно посмотреть на уникальные спелеообразования — строматолиты, которые настолько причудливы, что имеют сходство с диковинными фантастическими животными.
Голубой грот, Италия
Представьте себе самый глубокий синий цвет в подземных галереях, созданных самой природой, и поймете, почему гроты на острове Капри считаются одним из самых прекрасных мест мира.
Пещера Крубера, Грузия
Крубера является одной из самых глубоких пещер в мире, известных в настоящее время, и является домом для некоторых странных существ, например — прозрачной рыбы.
Мраморные пещеры, Чили
Шесть тысяч лет морские волны бились в подземные хранилища мрамора для того, чтобы в итоге получить вот такой потрясающий визуальный эффект.
Каньон Антилопы, Аризона
Песок и вода могут творить чудеса, особенно если посвятить этому несколько тысячелетий. Аризонские каньоны — безусловное чудо природы, которое поражает не только причудливыми формами, но и цветами пород, зажатыми в спектре от красного до коричневого.
Vantajokull, Исландия
Ледниковые пещеры в 99,9% случаев образуются при помощи воды, которая струится сквозь лед. Но в случае с исландской ледяной пещерой Вантайокуль все произошло иначе — коридоры и залы во льду образовались в результате вулканической деятельности, что только добавило пещере красоты и фантастичности.
Пещера Ласточек
По утрам стаи птиц летят по спирали, набирая высоту, пока не достигнут выхода из пещеры. По вечерам стрижи возвращаются в пещеру, причем они пикируют стаями по нескольку десятков особей пока не достигнут уровня своего гнездовья в пещере. Так продолжается изо дня в день на протяжении тысяч лет. Пещера Ласточек стала прототипом для фильма Джеймса Кемерона «Санктум» и манит к себе авантюристов со всего мира. Впрочем, это совсем неудивительно — ведь это единственная пещера в мире, в которую можно прыгнуть с парашютом.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии