От чего может возникнуть безразличие ко всему происходящему?

Мы уверены в том, что у каждого возникала такая ситуация, когда появлялась апатия ко всему происходящему, единственное чего вам хотелось, так это просто поваляться на диване и “поплевать в потолок”. Так что это? С чем связано такое эмоциональное состояние?
Начнем с теории
Если немного разобраться в основных нейромедиаторах нашего головного мозга, то ситуация значительно прояснится. И сегодня мы поговорим про один из таких нейромедиаторов. Дофамин – если простыми словами, то это нейромедиатор поощрения и мотивации. Также он принимает участие в таких процессах как: запоминание, обучение и принятие решений. При низком уровне дофамина в мозге очень часто может возникать безразличие/апатия к окружающему миру.
От чего может упасть уровень дофамина?
• Негативные мысли. Наиболее распространенными причинами резкого падения уровня дофамина могут быть: голод, боль, холод, а также постоянное прокручивание негативных мыслей в голове. Одним словом, чем менее комфортно вы себя чувствуете, тем меньше будет ваш уровень дофамина. Не нужно прокручивать негативные мысли в голове!
• Перенасыщенность от удовольствий. Второй причиной резкого падения уровня дофамина в мозгу может быть перенасыщенность от удовольствий. Например, возьмем торг. От первого съеденного куска торта вы получите наибольшее удовольствие, а с последующими кусками вы будете получать все меньшую и меньшую дозу дофамина. То же самое происходит с иными источниками удовольствия. Ваш организм просто привыкает и впоследствии не получает дофамин в таком объеме, как раньше.
• Резкое прерывание зависимости. Вы можете ощутить дефицит дофамина, когда резко бросили одну из своих привычек (курение, употребление алкоголя или кофе). В этом случае вы лишили организм постоянного источника удовольствия, а новый еще не нашли, из-за чего уровень дофамина резко понижается.
Как контролировать уровень дофамина?
• Постепенный отказ от вредных привычек. Одним из вариантов контроля уровня дофамина в головном мозгу может быть постепенное уменьшение зависимости от вредных/искусственных источников удовольствия. К таким “вредным” источникам удовольствия мы можем отнести: чрезмерное употребление кофе, алкоголя, шопоголизм, азартные игры, а также курение и наркотики.
• Новые ощущения. Второй вариант немного сложнее, чем первый. Тут придется по максимуму подключить силу воли и фантазию. Идея такова: вам необходимо каждый день ставить новые цели и достигать их. Вам необходимо постоянно пробовать новые виды деятельности (даже если не хочется), для того, чтобы провоцировать постоянный прирост дофамина. Схема довольно примитивна: нет дофамина – нет мотивации, нет мотивации – нет дофамина.
• Мыслите позитивно. Постарайтесь максимально разнообразить свою жизнь всевозможными позитивными моментами. Мыслите позитивно!
Но не стоит также забывать о других причинах, которые могут повлиять на вас и сделать вас безразличными к окружающим. Вторая наиболее распространенная причина – это перенасыщенность негативными эмоциями или эмоциональный шок. Чаще всего это происходит, когда человек переживает потерю своих близких. В такой ситуации мы можем посоветовать следующее:
• Максимально погрузиться в работу (или физическую, или умственную). Возможно, это поможет вам отвлечься.
• Побыть с собой наедине и отгородиться от городской суеты, может даже уехать на природу. Вам необходимо, чтобы тело и ум отдохнули.
Если ни один из этих двух способов вам не помог, то стоит обратиться к высококвалифицированным специалистам, а именно к психологам.
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