От чего может возникнуть безразличие ко всему происходящему?

Мы уверены в том, что у каждого возникала такая ситуация, когда появлялась апатия ко всему происходящему, единственное чего вам хотелось, так это просто поваляться на диване и “поплевать в потолок”. Так что это? С чем связано такое эмоциональное состояние?









Начнем с теории

От чего может упасть уровень дофамина?

Как контролировать уровень дофамина?