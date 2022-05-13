5 автомобилей, которые едва не разрушили репутацию своих производителей

Самые позорные модели авто последнего времени.

1. Renault Laguna

Трудной найти машину хуже этой.

2. Chrysler PT Cruiser

Набор неудачных решений.

3. Alfa Romeo 147

Когда продают имя, а не машину.

4. VW Sharan

Немцы подкачали.

5. Fiat Bravo

Совсем не браво, это браво.