Смелость, жестокость, тактика: 10 фактов об ассирийской армии, наводившей ужас на половину мира

С нами не соскучишься!

Речь об Ассирии — первой стране, которая сделала военную мощь основой своей политики и первой стране, которая терроризировала своих врагов посредством психологической войны.









Вечная война

Психологический террор

Шанс сдаться

Осадные орудия

Полное уничтожение городов

Пытки выживших

Жизнь рабов

Переселенческая политика

Кодекс законов

Пост-травматический стресс