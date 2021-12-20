Понятия родом из СССР, о которых не слышали за рубежом

Вещи и понятия советских времен, о которых не знают за границей.

1. Посидеть на дорожку

Примета «Посидеть на дорожку».

2. Лузгать семечки

Культ семечек.

3. Старый Новый год

Празднование старого Нового года.

4. Активированный уголь

Таблетки активированного угля.

5. Гречневая каша

Выращивание и поедание гречневой каши.

6. Постучать по дереву

Привычка стучать по дереву.

7. Березовый сок

Березовый сок.

8. Зеленка

Использование зеленки.

9. Пионербол

Игра в пионербол.

10. Женский и мужской дни

Празднование 23 февраля и 8 марта.

11. Телеигры

«Что? Где? Когда?» и «КВН».