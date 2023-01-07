Лайфхаки для цветоводов

Комнатные растения — это украшение и полезные санитары дома. С ними воздух становится чище, а обстановка приятнее и жизнерадостнее. Однако уход за комнатными растениями требует значительной отдачи сил и времени.

Чтобы облегчить эту задачу, мы предлагаем подборку действенных советов от бывалых цветоводов, которая поможет выращивать новые растения, реанимировать старые и намного проще поддерживать их здоровье и красоту.





1. Помидоры

2. Реанимация кактуса

3. Розы

5. Алоэ

6. Оптимальная система полива

7. Финик

Обильный урожай вкусностей прямо на подоконнике.На своем подоконнике можно и нужно растить не только красивые декоративные растения. Например, помидоры — отличное дополнение для кухни или балкона, где можно круглый год иметь плодородный урожай собственных плодов, которые обеспечат свежий и вкусный салат или другие блюда прямо с грядки. При этом вырастить помидоры крайне просто. Для нужно взять помидор понравившегося сорта и порезать его кружочками. Затем эти кружочки кладем в горшок наполненный грунтом с тем расчетом, что после них нужно будет насыпать слой земли в 1-2 см. Завершающий этап посадки — полив. Уже через несколько дней пробьются росточки, а через месяц появятся полноценные плодовые культуры.Полезная информация: Чтобы растению было комфортно на подоконнике, лучше брать компактные сорта, которые растут небольшими кустами.Даже полностью сломанный кактус можно восстановить с помощью простого лайфхака.Со всеми растениями может приключиться неприятность: сломается лист или сам ствол. Иногда потеря не кажется значительной, однако если полностью переломится кактус, то есть повод сильно расстроиться. Но, к счастью, есть эффективный способ исправить даже такую существенную поломку. Для начала надо взять коктейльную трубочку и с ее помощью продавить отверстие в середине той части кактуса, которая осталась в горшке, так, чтобы достав ее, в нем осталось небольшое отверстие. После этого аналогичную процедуру нужно проделась с другой частью кактуса, только вставив трубочку нужно срезать вокруг нее кактус, чтобы в центре осталась выступающая сердцевина. Затем необходимо соединить части кактуса, как бы вставив в паз. Это позволит растению полноценно зажить и расти дальше, не теряя своей красоты.С помощью пары подручных средств, можно вырастить на подоконнике новые розы.На одном кусте можно вырастить сразу несколько сортов розы — получится оригинально и очень красиво. Для этого необходимо на плотный ствол розы подживить более тонки стволы другого сорта. Чтобы это осуществить, острым лезвием делаем небольшие вертикальные надрезы в мягкой части ствола и вставляем туда более тонкие ростки. После этого место стыка следует обернуть плотной прозрачной пленкой и закрепить. Через время ростки приживутся и достаточно быстро выпустят бутоны.4. Размножение цитрусовых деревьевЕсть эффективный метод, который позволит ускорить рост нового цитрусового дерева.Цитрусовые деревья дома — это всегда актуально и полезно. Приятно иметь у себя под боком источник полезных витаминов с красивыми яркими плодами. Однако цитрусовые деревья славятся капризным характером и довольно медленным ростом. Обойти эту неприятность поможет простой и доступный лайфхак: берем небольшой росток цитрусового дерева и заворачиваем его ствол в кусочек меламиновой губки. После этого нижнюю часть губки нужно поместить в воду, чтобы жидкость постепенно и равномерно подпитывала растение. Такой метод выращивания позволит быстрее дождаться появления густых корней и посадить новое растение.Целебное растение, которое растет будто на дрожжах, благодаря небольшому дополнению.Алоэ — это невероятное растение, которое должно расти в каждом доме. Оно не только украшает обстановку зеленью, но и имеет массу положительных свойств для поддержания красоты и здоровья. Алоэ можно использовать в качестве натурального увлажняющего и укрепляющего средства для кожи и волос, а также поддерживающего компонента при профилактике заболеваний желудочно-кишечного тракта, легких, различных видах ссадин и кожных проблем. Чтобы это замечательное средство всегда было в домашней аптечке, его нужно уметь быстро выращивать и размножать. Для этого существует несколько методов. Первый — посадить листик в спелый банан, где он пустит корни и начнет ускоренно расти, после чего может быть перемещен в обычный горшок с землей. Также можно порезать один лист на несколько кусочков и все их погрузить в грунт — так появится больше новых растений.Оригинальный и эффектный способ регулярного полива.В условиях современных квартир часто трудно добиться оптимальной температуры воздуха в помещениях, поэтому часто случается так, что земля в горшках комнатных растений постоянно пересыхает, а потом обильно поливается водой. Такая система полива не особо полезна, поскольку обеспечивает растениям постоянный стресс, сначала с пересушиванием, а затем подгниванием корней. Чтобы решить эту проблему, нужно предоставить растению возможность самостоятельно регулировать уровень влажности почвы, который для него будет оптимальным. Для этого можно при пересадке растения положить в горшок веревку, концы которой будут проходить через отверстия в нижней части горшка и спускаться в емкость с водой. Второй метод предусматривает размещение в горшке перевернутой бутылки с водой, которая будет поступательно подпитывать почву.В домашних условиях финик прорастет всего за четыре дня.Финик — вкусное лакомство, которое любят многие взрослые и дети. Чтобы вырастить его дома, понадобится выполнить простую и доступную процедуру. Сначала на час кладем косточку в воду. После этого ее нужно завернуть в бумажную салфетку и положить в пластиковый контейнер, который плотно закрывается крышкой. Через три дня за счет оставшейся влаги и оптимальной температуры в косточке появится росток. Высаживаем будущее дерево в грунт и следим за поливом.