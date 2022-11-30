Чем отличаются маслины от оливок, и каким плодам отдать предпочтение

Вряд ли можно найти человека, который хотя бы раз в жизни не пробовал маслины и оливки. Эти «гости» из южных стран, таких как Греция, Испания, Израиль, Италия завоевали сердца многих наших соотечественников. Действительно, пикантные на вкус, они вызывают восторг не с первого, а бывает и не со второго раза, и далеко не у всех. Но что это за плоды, знают не все. У многих возникает немало вопросов, например, одно дерево дает их или нет, ягоды это или фрукты и вообще, отличаются ли они между собой.
1. Оливки и маслины являются плодами одного дерева
Оливки и маслины являются плодами одного дерева / Фото: mrfilin.com
То, что мы называем оливками, а также маслинами – это все плоды, выросшие на одном и том же дереве. Цвет отличается в зависимости от того, насколько плоды зрелые и по какой технологии обрабатывались до консервации. Название «маслины» придумано в Советском Союзе. Возможно, это было сделано для удобства. На русском языке оливу называют еще масличным деревом. Во всех остальных странах существуют «green olives» и «black olives» (зеленые и черные оливки), в зависимости от цвета.
Цвет плода оливы отличается от степени зрелости и способа обработки / Фото: mrfilin.com
2. Немного об оливе
Олива - это масличное вечнозеленое дерево со средней продолжительностью жизни в несколько столетий / Фото: blog-travushka.ru
Масличное дерево или олива произрастает в субтропическом климате. Вечнозеленое дерево – это настоящий долгожитель в растительном мире, который очень медленно и очень долго растет. Средний срок его жизни составляет несколько столетий, но есть экземпляры, которым от одной до полутора тысяч лет. В промышленном смысле олива начинает плодоносить, когда достигает 20-летнего возраста (точнее, немного больше) с момента посадки. Продуктивность их увеличивается с каждым последующим годом. Плоды растут до самой старости дерева, хотя уже и не ежегодно.
К почве дерево абсолютно не требовательно, поэтому часто оливу высаживают вблизи моря / Фото: pxhere.com
Масличное дерево может быть высотой до двадцати метров. Но чтобы было проще собирать урожай, его обрезают. В итоге высота промышленных деревьев крайне редко бывает более десяти-пятнадцати метров. Для того, чтобы олива выжила, выросла и стала давать плоды, ей необходимы жара, сухой климат и солнце. А вот к почве она абсолютно нетребовательна и прекрасно себя чувствует на засоленном грунте, поэтому часто ее высаживают вблизи моря.
Плоды оливы не только употребляют в пищу как закуску, но и используют как сырье для производства полезного оливкового масла / Фото: ivetta.ua
В плодах оливы много полезных для организма человека веществ: железо, медь, витамины группы В, К, Е, фолиевая и олеиновая кислоты, селен, фосфор, магний, кальций, натрий, цинк. Оливки являются сырьем для получения оливкового масла (используется до 90 процентов собираемых плодов) и употребляются в пищу как закуска. В настоящее время диких олив практически нет. По поводу того, что собой представляют оливки, ягода, овощ или фрукт, ведется много споров. На самом деле они относятся к отдельному ряду – маслиновые. Следовательно, они не являются ни первым, ни вторым, ни третьим.
3. Как получаются оливки черного цвета
Зеленые оливки сырыми не едят, так как они отдают сильной горечью / Фото: meduzhastiki.ru
Зеленые оливки сырыми не едят, так как они слишком горькие. Перед тем, как отправить их на продажу, специалисты в обязательном порядке пропитывают плоды специальным щелочным раствором, который убирает горечь. В итоге они приобретают свой пикантный вкус. Фенольные горькие вещества по мере того, как плоды дозревают на деревьях, становятся другими продуктами. В итоге спелые плоды становятся достаточно съедобными.
Натуральные оливки могут иметь любые оттенки, кроме черного, последний получают искусственным путем / Фото: foodandhealth.ru
Что касается цвета оливок, то он становится более темным по ходу их зрелости. Оттенки оливок могут быть различными: красно-черный, каштановый, пурпурный, фиолетовый, но только не черный. Достигается этот цвет уже после того, как плоды собрали. Таким образом черный цвет получают искусственным путем.
4. Как оливки становятся маслинами
Чем спелее оливки, тем они хуже хранятся, а производителям это невыгодно / Фото: foodandhealth.ru
Чем оливки темнее, тем они спелее, а значит и мягче. Соответственно, хранятся они гораздо хуже, чем недозрелые. Производителям это невыгодно. В результате придумали специальную технологию.
Для дальнейшей обработки кислородом собирают неспелые зеленые плоды / Фото: wafyapp.com
Зеленые плоды в течение определенного времени выдерживают в специальном растворе, щелочном, чтобы убрать горечь. После этого их подвергают обработке кислородом, благодаря которому они и чернеют. Дальше оливки промываются, заливаются приготовленным рассолом и добавляют в него Е 579 (глюконат железа). Это стабилизатор окраски. В противном случае плоды вернут свой зеленый цвет.
Специалисты утверждают, что производственная обработка плодов оливы безвредна, однако лучше отдавать предпочтение продукту не черного цвета и в светлом рассоле / Фото: shkolazhizni.ru
Специалисты утверждают, что технология абсолютно безвредна и проверена не одним десятком лет. Но есть и те, кто с этим мнением не согласен. В любом случае, если вы отдаете предпочтение черным оливкам, то выбирайте плоды с неравномерным окрасом и в светлом рассоле. Так вы можете быть уверены, что оливки не очернялись искусственным путем, а дозревали в естественных условиях.
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