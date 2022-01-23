Колготки, колбаса, пакеты: дефицитные предметы вожделения советских женщин

Женщины в Советском Союзе. | Фото: storage.surfingbird.ru.

Капроновые чулки и колготки

Капроновые колготки и чулки - предмет вожделения советских женщин . | Фото: elitparfyum.ru.

Женщина штопает колготки на швейной машинке. | Фото: wtf.jpg.wtf.

Сырокопченая колбаса

Очередь за колбасой. | Фото: kleinburd.ru.

Очередь за колбасой. | Фото: agonia-ru.com.

Краска для волос

Хна и басма: главная краска для волос у советских женщин. | Фото: sonar54.ru.

«Колестон 2000» - крем-краска. | Фото: ic.pics.livejournal.com.

Гигиенические прокладки

Резиновые пояса для прокладок. | Фото: ic.pics.livejournal.com.

Стиральная машина

Реклама советских стиральных машин. | Фото: rem-tv24.ru.

Первая и единственная стиральная машина-автомат, произведенная в СССР. | Фото: s00.yaplakal.com.

Целлофановые пакеты

Некоторые советские женщины носили пакеты вместо сумочек.| Фото: s9.stc.all.kpcdn.net.

Пакеты стирали и сушили на веревках как белье. | Фото: gorvrn.ru.