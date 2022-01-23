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Колготки, колбаса, пакеты: дефицитные предметы вожделения советских женщин


Женщины в Советском Союзе. | Фото: storage.surfingbird.ru.

Женщины в Советском Союзе. | Фото: storage.surfingbird.ru.

Если проследить историю СССР, то в стране всегда ощущалась острая нехватка товаров. Их приходилось не покупать, а доставать, договариваться, приобретать из-под полы. Такие вещи, как капроновые колготки, краска для волос и даже целлофановые пакеты считались предметом вожделения советских женщин.

Капроновые чулки и колготки


Капроновые колготки и чулки - предмет вожделения советских женщин. | Фото: elitparfyum.ru.

Капроновые колготки и чулки - предмет вожделения советских женщин. | Фото: elitparfyum.ru.

 
Женщина штопает колготки на швейной машинке. | Фото: wtf.jpg.wtf.

Женщина штопает колготки на швейной машинке. | Фото: wtf.jpg.wtf.

Капроновые колготки и чулки считались мечтой советских женщин, начиная с 1950-х годов и вплоть до распада СССР. Спрос был настолько велик, что отечественная промышленность не справлялась. Колготы превратились в один из беспроигрышных вариантов подарка на день рождения, взятку или поощрительный приз на какие-либо конкурсы.
Если колготки или чулки рвались, находчивые женщины тут же замазывали стрелку лаком или клеем, чтобы затем зашить их дома.

Сырокопченая колбаса


Очередь за колбасой. | Фото: kleinburd.ru.

Очередь за колбасой. | Фото: kleinburd.ru.

Когда приходят гости, то бабушки, среди прочего угощения, стараются поставить на стол нарезанную кружочками сырокопченую колбасу «Московская». А все это потому, что в советские времена этот сорт считался деликатесом, и ее необходимо было как и прочий дефицитный товар «доставать». Да и не во все регионы поставляли «Московскую».
Очередь за колбасой. | Фото: agonia-ru.com.

Очередь за колбасой. | Фото: agonia-ru.com.

Раньше была на слуху загадка: длинная, зеленая, колбасой пахнет. Разгадка (кто не помнит): электричка из Москвы. За деликатесом чаще всего отправлялись в столицу, где, выстояв длинную очередь, можно было заполучить палку сырокопченой колбасы для праздничного стола.

Краска для волос


Хна и басма: главная краска для волос у советских женщин. | Фото: sonar54.ru.

Хна и басма: главная краска для волос у советских женщин. | Фото: sonar54.ru.

Краска для волос считалась еще одним дефицитным товаром, за которым охотились советские женщины. Дело в том, что изначально единственной краской для волос были хна и басма, которые смешивали в разных пропорциях в зависимости от желаемого оттенка. Совсем уж отчаянные использовали перекись водорода.

Колготки, колбаса, пакеты: дефицитные предметы вожделения советских женщин

«Колестон 2000» - крем-краска. | Фото: ic.pics.livejournal.com.

В 1960-х появилась первая краска из Чехословакии и ГДР, а чуть позже и отечественный химпром стал выпускать вожделенные тюбики. Вот только искать их нужно было днем с огнем. Конечно, некоторые отправлялись в парикмахерскую, вот только стоимость услуг по окрашиванию волос была очень высока.

Гигиенические прокладки


Резиновые пояса для прокладок. | Фото: ic.pics.livejournal.com.

Резиновые пояса для прокладок. | Фото: ic.pics.livejournal.com.

Женская гигиена в Советском Союзе не интересовала никого, кроме самих женщин. Современное понятие прокладок тогда отсутствовало полностью. Вата, марля, тряпочки, которые стирали, а потом использовали снова – вот и весь нехитрый набор. Были, правда, еще и такие ухищрения, как резиновые пояса, призванные удерживать самодельные прокладки.

Хуже всего то, что советские женщины и не подозревали о существовании прокладок. Если они и были в валютной «Березке», то большинство посетительниц проходило мимо, не подозревая о том, что стоит на полке. Прокладки появились в 1980-х, да и то в малом количестве и только в аптеках. Массовое их использование началось уже после развала СССР.

Стиральная машина


Реклама советских стиральных машин. | Фото: rem-tv24.ru.

Реклама советских стиральных машин. | Фото: rem-tv24.ru.

Стиральная машина в советское время была мечтой любой женщины. После перепрофилирования военных заводов запустили в производство широкий ассортимент бытовой техники. Несмотря на огромную стоимость тогдашних стиральных машин (вначале 600 рублей, а потом немного ниже), их не хватало для всех желающих.
Первая и единственная стиральная машина-автомат, произведенная в СССР. | Фото: s00.yaplakal.com.

Первая и единственная стиральная машина-автомат, произведенная в СССР. | Фото: s00.yaplakal.com.

В 1980 году появилось настоящее чудо техники – стиральная машина «Вятка-автомат». Завод «Электробытприбор» купил лицензию на ее производство у итальянской фирмы Мерлони Проджети («Индезит»). Правда дефицита с «Вяткой» не было, поскольку цена «кусалась». Зато обладательницы выпущенных в СССР машинок-автоматов были счастливы, а техника служила верой и правдой еще долгие года после распада Союза.

Целлофановые пакеты


Некоторые советские женщины носили пакеты вместо сумочек.| Фото: s9.stc.all.kpcdn.net.

Некоторые советские женщины носили пакеты вместо сумочек.| Фото: s9.stc.all.kpcdn.net.

 
Пакеты стирали и сушили на веревках как белье. | Фото: gorvrn.ru.

Пакеты стирали и сушили на веревках как белье. | Фото: gorvrn.ru.

Сегодня это звучит забавно, но в Советском Союзе женщины были счастливы иметь у себя хотя бы парочку пакетов. К ним относились очень бережно: стирали, заклеивали изолентой, зашивали на швейной машине. Некоторые женщины использовали пакеты вместо сумочек. В особом почете были пакеты с изображениями знаменитостей или красивыми надписями заграничных брендов. Дефицитом пакет перестал быть еще в конце 1980-х, но их продолжали стирать по старой памяти вплоть до XXI века.

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Колготки, колбаса, пакеты: дефицитные предметы вожделения советских женщин

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Колготки, колбаса, пакеты: дефицитные предметы вожделения советских женщинПодписаться на мой Instagram
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