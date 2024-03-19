Предметы советского интерьера, которым можно и нужно дать новую жизнь

В современных квартирах достаточно редко можно встретить советские предметы интерьера. Большинство людей считают, что они плохо вписываются в обстановку их домов и делают ее слишком дешевой. Сегодня Novate.ru постарается сломать этот стереотип. Предлагаем вашему вниманию список вещей из СССР, которые могут стать ярким и функциональным элементом интерьера ХХI века.
Нынешняя молодежь на 100% уверена, что мебель из советских квартир не достойна того, чтобы присутствовать в их домах. Люди снисходительно называют столы, шкафы, серванты из СССР «бабушкиными», и стремятся поскорее заменить их на более новые, красивые и функциональные варианты. Однако далеко не все «винтажные» вещи нужно выбрасывать. Многие из них достойны того, чтобы получить вторую жизнь. Архитектор Валерия Кузнецова рассказывает о предметах, которые были популярны в Советском Союзе, и которые с легкостью могут стать гармоничным дополнением стильных интерьеров нашего времени.
1. Сервант
Сервант до и после реставрации. / Фото: fasad.guru
Сервант или, как его еще по-другому называют, буфет имел открытые полки или стеклянные дверцы. В большинстве случаев семья там хранила статуэтки, рамки с фотографиями, книги, почетные грамоты и, конечно же, посуду. Причем чаще всего там стояли только дорогие сервизы, которые доставали несколько раз в год лишь на большие праздники. Сервант представлял своего рода витрину, на которой члены семьи могли выставить все самые дорогие своему сердцу вещи.
Вы можете поступить точно так же, если решите отреставрировать предмет мебели и оставить его в своей квартире. Сама процедура не представляет собой ничего сложного: нужно будет лишь снять старый потрескавшийся лак и заново покрасить буфет. Старайтесь подбирать цвет, который идеально впишется в имеющуюся обстановку. Если гостиная или столовая оформлена в ярких тонах, сделайте сервант нейтральным. Если бы преобладающими цветами интерьера являются белый, молочный, бежевый, светло-голубой, то буфет должен будет, наоборот, стать ярким акцентом. Дизайнеры советуют не только покрасить мебель, но также добавить в нее подсветку, чтобы содержимое всегда привлекало взгляды гостей.
2. Радиола
Радиола вместо тумбы в интерьере. / Фото: Pinterest.com
С первого взгляда радиола может показаться очень массивным, громоздким и абсолютно бесполезным предметом. Но это впечатление обманчиво. Если устройство из полированного дерева находится в рабочем состоянии и у вас есть несколько виниловых пластинок из прошлого века, вы сможете устраивать настоящие ретро-вечеринки: мужчины в костюмах и шляпах, девушки в красивых платьях с бахромой и потрясающий голос Фрэнка Синатры, льющийся из радиолы.
Если же устройство не работает, это также не является поводом избавляться от него. Небольшая реставрация и вуаля – вы стали обладателем оригинальной тумбы, которая станет украшением вашей гостиной или спальни. На ней можно будет расположить любимые книги, настольную лампу, вазу с милым букетом полевых цветов или памятные снимки в фоторамках.
3. Кресло или диван
Кресло до и после смены обивки. / Фото: km9.in.ua
Советская мебель отличается удивительной долговечностью, ведь в СССР ее действительно делали на века. Поэтому не торопитесь выбрасывать старый диван или кресло. Лучше внимательно осмотрите их на предмет повреждений: чаще всего приходится менять пружины и поролон, но в остальном предметы интерьера выглядят очень красиво. Самая главная ваша задача – поменять обивку, чтобы диван или кресло превратилось из пережитка прошлого в стильный атрибут, который не только роскошно выглядит, но также идеально вписывается в окружающую обстановку.
4. Ковер
Ковер для создания уюта в интерьере. / Фото: Shnyagi.net
Наверное, вы много раз обращали внимание, что в домах ваших бабушек и дедушек зачастую висит ковер на стене. В советские времена он был признаком достатка и успешности хозяев, а также сохранял в комнатах тепло, что особо актуально для суровых российских зим. Сегодня подобный аксессуар считается ненужным и устаревшим: люди уверены, что в современных интерьерах он смотрится смешно и неуместно. Однако, такой исход возможен лишь в том случае, если ковер выглядит непрезентабельно или подобран неправильно. Выбирайте экземпляр, фактура и цвет которого будет идеально сочетаться с расцветкой комнаты и интерьера в целом.
Что касается расположения, то самым оптимальным вариантом будет положить его на полу. Здесь очень важно правильно подобрать размер: кресла, диван и стол должны либо полностью помещаться на ковре, либо заходить на него наполовину. Если у вас в квартире уже есть однотонный ковер, который подходит советскому экземпляру по оттенку, можете положить винтажный элемент сверху. Чтобы не нарушить симметричность рисунка, не прячьте углы ковра под мебелью и не обрезайте его.
5. Люстра
Советская люстра станет главным источником света в квартире. / Фото: Pinterest.es
Многоярусные люстры до последнего не сдавали свои позиции. Светильники с пластмассовыми «висюльками» настолько красиво преломляли свет, что можно было часами наслаждаться его игрой. Если все элементы на месте и сама люстра выглядит достаточно презентабельно, оставьте ее в качестве основного источника света в спальне или гостиной. Конечно, можно дополнить комнату и рядом других светильников, например, точечными, настенными или напольными торшерами. Главное, чтобы все выглядело гармонично.
Обратите внимание: Лучше всего советская люстра будет смотреться в интерьере в стиле лофт. Она красиво выделится на фоне кирпичных стен, кованых элементов и деревянной мебели, и станет настоящим украшением высокого потолка. Просто приведите ее в порядок и с упоением наблюдайте за игрой света.
6. Кружевные салфетки
Наши бабушки самостоятельно вязали кружевные салфетки. / Фото: Starina.ru
Одним из главных элементов декора в Советском союзе были кружевные салфетки. Чаще всего их вязали собственноручно, а потом украшали ими телевизор, столы, тумбы и другие поверхности. Увы, современные люди редко ценят подобные эксклюзивные вещи, считая их устаревшими и забытыми.
Однако если вы потратите немного времени на то, чтобы выстирать, отбелить и выгладить такие ажурные салфетки, ваша квартира заиграет новыми красками. Они сделают комнаты намного уютнее, подарят тепло, которого зачастую так не хватает современным квартирам. Можно поступить как наши бабушки, и положить их на стол или тумбу. А можно подойти к данному вопросу с креативной стороны: поставить салфетки в рамку для фото и повесить на стену или надеть их на абажур и обзавестись интересным предметом декора. Если вы любите шить, сделайте кружевные наволочки для диванных подушек или смастерите интересные елочные игрушки. А чтобы получить оригинальные подсвечники ил подставки для канцелярских приборов, достаточно задекорировать кружевом стеклянные банки.
Кружевными салфетками можно украсить подушку. / Фото: Livemaster.ru
Валерия Кузнецова, что советские вещи игнорируют незаслуженно. После небольшой реставрации или даже в первоначальном виде они могут выглядеть достаточно красиво, интересно и эксклюзивно. Если предмет качественно сделан и хорошо сохранился, ему с легкостью можно найти место в стильном интерьере XXI века. Главное – не переборщить. Используйте несколько наиболее подходящих для вашей обстановки вещиц. Например, в спальне поставьте винтажный туалетный столик, в столовой – реставрированный буфет и так далее. Если же вы захотите полностью воссоздать советский интерьер, то ваша квартира вполне заслуженно получит статус «бабушкиной».
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