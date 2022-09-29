История моды на женскую грудь

Каноны красоты очень динамичная штука. И если на заре цивилизации женская грудь была просто «функциональным» дополнением, то со временем ее форма и размер стали важным критерием женской красоты и источником вдохновения для художников.
Давайте посмотрим на эволюцию идеала женской груди: как изменялась мода на женский бюст со времен палеолита до наших дней.
Верхний палеолит и неолит
Красотки каменного века известны нам по так называемым палеолитическим Венерам, которых в изобилии обнаруживают археологи. Статуэтки сакрально-порнографического характера, изображающие богинь плодородия, воплотили в себе сексуальный идеал наших предков. Итак, мечтой героев каменного топора и кремневого наконечника были постоянно беременные или просто толстые бабы с необъятными седалищами и грудями, свисающими до колен по бокам живота.
Это неудивительно, поскольку при суровом образе жизни 10-20 тысячелетий назад важно было иметь достаточно жира, чтобы согревать плод и чтобы грудное молоко имело высокую энергетическую ценность. Об эстетике тогда и речи быть не могло — нужно было просто выживать. Сегодня врачи таким женщинам поставили бы диагноз «ожирение».
Крито-микенский период
Колыбелью европейской культуры считается минойская и микенская цивилизация III-II тысячелетия до новой эры на территории Крита и Балканской Греции. Археологи подтверждают, что в этой культуре женщина перестала быть просто «детовместилищем» и стала предметом восхищения.
В этот период грудь была совершенно неприкрытой от взглядов посторонних. При этом идеальная женская фигура приобрела стройность и изящество, приблизилась к тому, что считается каноном и в нашем веке. Высокая грудь правильной округлой формы — свидетельство гармоничного физического развития тела у женщин эгейской цивилизации. Размер ее, судя по пропорциям, около третьего.
Удивительно, что без помощи пластического хирурга такая тяжелая грудь выглядит высокой. На самом деле женщины использовали тот же прием, что и современные дизайнеры, создающие модели бюстгальтеров пуш-ап. Верхняя часть одежды, нечто типа болеро, по бокам сдавливала грудь, смещая ее к центру и за счет этого визуально увеличивая.
Греция с VIII до I века до новой эры
Крито-микенский период завершился «темными веками», о которых мало что известно, и главным историко-культурным свидетельством является «Илиада» и «Одиссея» Гомера. Немногочисленные скульптуры, сохранившиеся с тех времен, весьма условно изображали тела, преимущественно мужские.
Затем наступили три периода — архаика, классицизм и эллинизм. В архаический период женское тело скрывалось за хитоном, и можно лишь догадываться, что скульпторы отдавали предпочтение стройным, высоким девушкам почти астенического телосложения. А вот в классической Греции и в эллинистическом периоде мы уже снова видим всю красоту нагого тела. Причем оно изображается без всяких условностей — как есть.
Скульпторы показывали идеал той эпохи. Это были молодые девушки, еще не рожавшие и не кормившие детей. В античности правил идеал гармонии. Именно поэтому в почете была грудь среднего размера, имеющая правильную форму и при этом достаточно высокая и упругая. Уже тогда женщины поднимали грудь лентой — прообразом современного корректирующего бюстгальтера.
При росте 164 см Венера Милосская имеет обхват груди 86 см (талии — 69 см, бедер — 93 см).
Известный своей врачебной клятвой эскулап Гиппократ советовал женщинам с маленьким бюстом для увеличения размера груди громко петь, поскольку пение укрепляет грудные мышцы, что способствует увеличению груди.
Раннее христианство и Средневековье
С расцветом христианства мода на пышные формы вообще и на большую грудь в частности сменилась модой на субтильное телосложение и полное отсутствие груди. Вплоть до эпохи Возрождения женщина должна была морально соответствовать христианским понятиям о праведности и целомудрии. Поэтому все, что подчеркивало красоту ее тела и могло соблазнить мужчину, считалось греховным. Кормить детей грудью также было недостойным занятием у женщин — истинных христианок.
Духовенство буквально постановило всем женщинам иметь маленькую грудь и прятать ее под одеждой. Именно в это время девочкам на ночь привязывали к груди свинцовые пластины, чтобы молочная железа не развивалась. Дневные же «недостатки» скрывал очень плотный корсет.
Если взглянуть на дошедшие до нас произведения средневекового искусства, мы обнаружим, что у этих дам нет груди. Со сколько-нибудь обозначенными формами художники изображали преимущественно служанок — девицам из простонародья не возбранялось иметь бюст, он лишь служил очередным подтверждением их грубости, развращенности и общего бескультурья. Благородные дамы такой неприличной и богопротивной детали в своем облике допустить никак не могли.
Ренессанс
Все плохое когда-нибудь заканчивается, и вслед за мрачным Средневековьем наступила эпоха Возрождения, во время которой женская грудь была «выпущена на свободу». Декольте были настолько неприличными, что дамам приходилось для пущей красоты подкрашивать цвет сосков.
Французская куртизанка XV века Агнесса Сорель носила наряды, открывающие одну грудь.
При этом большой бюст по-прежнему не считался идеальным в среде знати. Твердую «двоечку» мы видим даже на картинах такого любителя пышных дам, как Питер Пауль Рубенс.
Большой ценитель женской красоты Петрарка так писал о форме груди: «Они должны быть небольшими, белыми, круглыми, как яблоки, упругими».
От барокко до Викторианской эпохи
В начале XVII века в моду входят очень откровенные декольте. Корсеты делались таким образом, чтобы грудь приобретала аппетитную форму, максимально подчеркивалась.
Постепенно идеальные женские плечи делаются все более и более широкими и округлыми, перси — все большими и большими, а фигуры — жизнерадостно-упитанными. Эпоха барокко в любви к ярко выраженной телесности зашла гораздо дальше: тогдашний женский идеал — настоящее торжество пышных форм.
«Венера и Купидон с зеркалом», Питер Пауль Рубенс.
Конец этому буйству положил короткий период легкого эротичного рококо. В моду вошли более субтильные, но все же довольно упитанные барышни с округлыми лицами и аккуратными белыми округлыми грудками. Глубокие декольте все так же притягивали мужские взоры. А для большего эффекта на грудь наклеивали мушки. Поцеловать женскую грудь стало абсолютно приемлемым, как и руку.
Последовавший за рококо классицизм со своим стремлением к строгости и гармонии в целом тоже не поощрял ни телесные излишества, ни недостаток веса: требовалось нечто среднее, не оскорбляющее взор. Но стоячая округлая грудь, как гармоничная часть здорового молодого тела, оставалась идеалом.
С господством стиля ампир в моду вернулась естественность. Грим, парики и обилие прочей мишуры становятся признаком пошлости, а взоры прогрессивного человечества устремились на идеалы античности. В моду входят легкие платья без корсетов, грудь в которых свободно лежит, не сдавленная китовым усом, но подчеркнутая высокой талией.
«Нагая мода», или à la sauvage, зародилась в Париже на рубеже XVIII-XIX веков, взяв за основу античную эстетику и добавив к ней французской пикантности. Модницы щеголяли в укороченных, абсолютно прозрачных муслиновых платьях на голое тело. Для пущего эффекта они смачивали ткань водой, чтобы та, прилипнув к телу, лучше подчеркивала его пикантные выпуклости и ложбинки.
Модная карикатура. Айзек Круикшенк, 24 ноября 1799 года.
Врачи указывали на то, что в угоду новой моде принесено много жертв: модницы постоянно простужались и мерли как мухи. В ту пору грипп прозвали «муслиновой болезнью». Нагая мода была предметом постоянного разговора в обществе, возбуждала насмешки и была постоянной мишенью для нареканий. Но в итоге продержалась всего чуть более десяти лет и сменилась более строгой и пышной.
В XIX веке грудь снова прячут в корсеты, поскольку женская красота считается собственностью мужа. А мода и женский образ стали меняться стремительно и постоянно.
Когда наступила Викторианская эпоха, грудь драпировали, закрывали полностью от мужских взоров под строгими одеждами и старались визуально уменьшить ее объемы.
ХХ и XXI век
Самым нестабильным в плане моды на грудь явился XX век. В нем параллельно существовала мода на маленькую грудь, как у Твигги, и на пышные формы, как у Софи Лорен и Мэрилин Монро.
В самом начале XX столетия идеалом все еще считалась пышная грудь, но потом эта мода кардинально изменилась.
20-е годы ХХ века диктовали моду на женщин хрупких, угловатых или изящных, при этом достаточно спортивных. Красавицы этого периода худы, как борзые, с узкими бедрами и маленькой грудью или вообще с полным ее отсутствием.
Все менялось стремительно, и худенькие, похожие на мальчиков красавицы декаданса уходили, уступая место девушкам с бюстом третьего размера. Утверждают, что в 40-е годы японские проститутки делали себе инъекции парафина в грудь, чтобы понравиться американским служивым.
Сначала на экранах блистали фигуристые актрисы вроде Мэрилин Монро, потом в моду вошли мальчишеские фигуры, как у хрупкой манекенщицы 60-х Твигги. В целом середина прошлого века была нестабильной в плане моды: в нем параллельно существовала мода на маленькую грудь и на пышные формы.
А в 80-х годах эталон красоты так вообще упрятали в количественный стандарт «90-60-90». Именно в этот период начался расцвет пластической хирургии. Появились доступные и безопасные для здоровья силиконовые имплантаты, благодаря которым можно наращивать грудь до желаемого номера.
В 90-х годах заблистала Памела Андерсон с ее грудью четвертого размера. И дамы вслед за ней начали увеличивать грудь и даже ставить в этом личные рекорды. Например, сейчас у женщины с самой большой грудью в мире, немки Майры Хиллс вживлены имплантаты весом в 18 кг (и лучше вам этого не видеть).
А вот в XXI веке мода на огромный бюст стала утихать, и многие из звезд, которые еще недавно закачивали силикон, например Памела, избавляются от него. Ведь в моду входит новое течение — бодипозитив.
Пришел черед натуральных форм без силикона, а знаменитости и их подражательницы спешно избавляются от слишком вызывающих округлостей. По мнению экспертов пластической хирургии, в 2010-е годы нарисовался новый идеал: «дерзкая» грудь. Вместо дынь теперь в моде яблоки и грейпфруты. Так что Ким Кардашьян с ее пятым размером груди уже не в тренде.
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