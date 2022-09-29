История моды на женскую грудь

Каноны красоты очень динамичная штука. И если на заре цивилизации женская грудь была просто «функциональным» дополнением, то со временем ее форма и размер стали важным критерием женской красоты и источником вдохновения для художников.



Давайте посмотрим на эволюцию идеала женской груди: как изменялась мода на женский бюст со времен палеолита до наших дней.









Верхний палеолит и неолит

Крито-микенский период

Греция с VIII до I века до новой эры

Раннее христианство и Средневековье

Ренессанс

От барокко до Викторианской эпохи

ХХ и XXI век