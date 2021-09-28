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Что делать если к сковороде всё прилипает

Со временем антипригарный слой исчезает, и к сковороде начинает прилипать буквально всё. Невозможно пожарить ни яичницу, ни оладьи, ни картошку. Один простой лайфхак из советского журнала поможет восстановить антипригарный слой!
Что делать если к сковороде всё прилипает
Прежде всего, чистую сковороду нужно прокалить на небольшом огне с крупной солью в течение 20 минут, постоянно помешивая. Затем сковороду промыть под проточной водой, не вытирая. На вилку намотать марлю, смоченную растительным маслом, и протереть сковороду. Остатки масла вытираем салфеткой.
Что делать если к сковороде всё прилипает
Теперь наливаем довольно много растительного масла, нагреваем в течение 3 минут.
Что делать если к сковороде всё прилипает
Излишки масла убираем салфеткой ещё раз.
Что делать если к сковороде всё прилипает
После этих процедур на сковороде можно жарить всё, что угодно! Новый антипригарный слой продержится довольно долго. А как только вы заметите, что к сковороде опять начало всё прилипать — просто повторите несложную процедуру с солью и маслом.
Что делать если к сковороде всё прилипает
Подробнее о том, как сделать так, чтобы к сковороде ничего не прилипало, смотрите в видео ниже:


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Сковородасоветы
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