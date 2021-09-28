Что делать если к сковороде всё прилипает

Со временем антипригарный слой исчезает, и к сковороде начинает прилипать буквально всё. Невозможно пожарить ни яичницу, ни оладьи, ни картошку. Один простой лайфхак из советского журнала поможет восстановить антипригарный слой!



Прежде всего, чистую сковороду нужно прокалить на небольшом огне с крупной солью в течение 20 минут, постоянно помешивая. Затем сковороду промыть под проточной водой, не вытирая. На вилку намотать марлю, смоченную растительным маслом, и протереть сковороду. Остатки масла вытираем салфеткой.



Теперь наливаем довольно много растительного масла, нагреваем в течение 3 минут.



Излишки масла убираем салфеткой ещё раз.



После этих процедур на сковороде можно жарить всё, что угодно! Новый антипригарный слой продержится довольно долго. А как только вы заметите, что к сковороде опять начало всё прилипать — просто повторите несложную процедуру с солью и маслом.



Подробнее о том, как сделать так, чтобы к сковороде ничего не прилипало, смотрите в видео ниже:

