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Удивительная Кармен Делль‘Орефиче. 86-летняя красавица на страницах «Vogue»

Об этой удивительной женщине просто невозможно молчать. Она чарует своей красотой – многие девушки, увидев очередную ее фотосессию, говорят, что хотели бы выглядеть так же в восемьдесят шесть лет. Кармен Делль’Орефиче – это один из эталонов женской красоты.

Удивительная Кармен Делль‘Орефиче. 86-летняя красавица на страницах «Vogue»

В свои «надцать лет» ее приглашают на сьемки в различных телепередачах, роликах и фильмах. Но кроме этого, Кармен активно посещает модные показы и не только для того, чтобы прикупить новый модный лук, но и для того, чтобы его показать. Итак, сегодня мы расскажем вам о восьмидесяти шестилетней красотке, которая покорила, покоряет и будет покорять наш мир еще долгое время.

Из грязи в балерины


Удивительная Кармен Делль‘Орефиче. 86-летняя красавица на страницах «Vogue»

Детство Кармен не было столько светлым и радужным. Родилась она в очень бедной семье. Ее мать венгерка была балериной, а отец итальянец – скрипачом. Спустя некоторое время после рождения малышки, пара рассталась. Жить Кармен осталась с матерью. Уже с самого детства, по словам модели, ее мать очень хотела, чтобы она пошла по ее стопам и стала известной балериной. Поэтому несложно предугадать, в какой кружок она пошла с раннего возраста. Кармен говорила, что ее мать была крайне недовольна ее внешностью. Поначалу она лишь хмурилась и кривилась, но как-только девочка подросла, в ее сторону раз за разом летели колкие упреки о том, что ее уши слишком широкие и похожи на сиденья седана, а ноги прямо как ласты.
Отношения Кармен с матерью были натянуты, но тем ни менее, она любила ее. Сама модель говорила, что в детстве ее обзывали «гадким утенком» и «шпалой». Девочки презрительно смотрели ей в сторону, а мальчики то и дело пытались ее задеть.

Удивительная Кармен Делль‘Орефиче. 86-летняя красавица на страницах «Vogue»

После развода со своим мужем маме Кармен было очень тяжело. Она упорно работала и временами отдавала своего ребенка в интернат. Там будущая звезда подиума могла проводить от одного дня и до месяца. Несмотря на все это, Кармен понимала, что она обязана добиться всего того, что наметила, а именно – стать великой балериной. Но жизнь распорядилась иначе. Девочка перенесла в детстве ревматизм, и этот эпизод на сто восемьдесят градусов повернул ее планы.

Счастливая случайность


Удивительная Кармен Делль‘Орефиче. 86-летняя красавица на страницах «Vogue»

В 1945 году Кармен было 14 лет, и именно в этом возрасте начались перемены. Девочка, выходя из автобуса, познакомилась с женщиной, которая предложила пройти пробы на модель. Как оказало, муж той женщины был известным фотографом в одном очень популярной журнале «Harper’sJuniorBazaar». Его звали Герман Ландшофф, и он как раз был в поисках «новых лиц». Фотосессия прошла не совсем успешно, и в скором времени Кармен пришло письмо от фотографа, в котором он писал, что попробует сделать ей парочку снимков, когда она подрастет. Но на этом ничего не остановилось. Крестный отец КарменДель’Орефиче решил показать отснятые фотографии своей знакомой из журнала «Vogue», и уже спустя неделю, Кармен пригласили на сьемки.

Удивительная Кармен Делль‘Орефиче. 86-летняя красавица на страницах «Vogue»

Казалось бы, что пора жить счастливо и припеваючи, но нет. Как говорит знаменитая модель, она получала по 7,50 долларов в час, а этого катастрофически не хватало. Чтобы сэкономить на проезде, до места работы она добиралась на роликовых коньках, а по вечерам подрабатывала пошивом одежды. Со временем ее лицо стало появляться на обложках журналов, и ей стали платить по 10 -25 долларов в час. Потихоньку ее финансовое положение стало налаживаться.

Женское счастье


Удивительная Кармен Делль‘Орефиче. 86-летняя красавица на страницах «Vogue»

Кармен Делль’Орефиче вышла замуж в пятидесятых за Билла Майлза. Как рассказывает сама модель, в начале их совместной жизни она была на «седьмом небе» от счастья. Ей казалось, что она нашла того самого мужчину, с которым создаст крепкую семью и проживет прекрасную жизнь. Но ее мечтам не суждено было сбыться. К сожалению, для Билла Кармен была лишь выгодным проектом и «банком». Он каждый раз забирал у нее все заработанные деньги и оставлял ей пятьдесят долларов на неделю. Но, несмотря на это, Кармен решила родить ребенка. Но счастье не продлилось долго. Как только родилась малышка Луиза, Билл ушел от своей жены.

Удивительная Кармен Делль‘Орефиче. 86-летняя красавица на страницах «Vogue»

В 1958 году Кармен познакомилась с новым мужчиной. Он был фотографом, и уже через шесть месяцев Кармен и Ричард Хеймон обручились. Счастье пары опять не продлилось долго. Кармен предприняла попытку уйти из модельного бизнеса, но Ричарда этот вариант не устроил, и он ушел.

Удивительная Кармен Делль‘Орефиче. 86-летняя красавица на страницах «Vogue»

Третий брак Кармен был с Ричардом Капланом – известным архитектором. В замужестве она была практически девять лет. Увы, но четвертый брак модели тоже оказался недолгим.

Вся жизнь этой потрясающий женщины – борьба. Несмотря на удивительную карьеру, она так и не нашла своего личного счастья. Ее отношения с дочерью желают лучшего, но, несмотря на это, она никогда не опускает руки.

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