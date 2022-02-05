Удивительная Кармен Делль‘Орефиче. 86-летняя красавица на страницах «Vogue»

Об этой удивительной женщине просто невозможно молчать. Она чарует своей красотой – многие девушки, увидев очередную ее фотосессию, говорят, что хотели бы выглядеть так же в восемьдесят шесть лет. Кармен Делль’Орефиче – это один из эталонов женской красоты.







В свои «надцать лет» ее приглашают на сьемки в различных телепередачах, роликах и фильмах. Но кроме этого, Кармен активно посещает модные показы и не только для того, чтобы прикупить новый модный лук, но и для того, чтобы его показать. Итак, сегодня мы расскажем вам о восьмидесяти шестилетней красотке, которая покорила, покоряет и будет покорять наш мир еще долгое время.



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